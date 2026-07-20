Tranh cãi: Messi cùng dàn cầu thủ Argentina quay lưng đi khi Tây Ban Nha nâng cúp World Cup, bỏ thẳng vào đường hầm

Argentina bỏ về ngay khi Tây Ban Nha nâng cúp World Cup gây xôn xao.

Thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 khiến các cầu thủ Argentina không giấu được nỗi thất vọng. Sau khi nhận huy chương á quân, họ quay lưng với lễ nâng cúp của đối thủ và rời sân ngay sau đó. Hành động này nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Chung kết World Cup 2026 khép lại với chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Argentina sau 120 phút căng thẳng. Tuy nhiên, bên cạnh chức vô địch của đội bóng xứ bò tót, những gì diễn ra sau lễ trao giải cũng thu hút sự chú ý không kém. Sau khi nhận huy chương Á quân từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, các cầu thủ Argentina tiến về phía khán đài để cảm ơn người hâm mộ. Trong lúc Tây Ban Nha chuẩn bị bước lên bục nhận huy chương và nâng cao chiếc cúp vàng, toàn bộ đội hình Argentina đứng quay lưng về phía sân khấu, hướng về các CĐV của mình.

Ảnh: EFE

Ít giây sau khi lễ ăn mừng của nhà vô địch bắt đầu và những dải giấy màu tung bay khắp sân, các cầu thủ Argentina đồng loạt vỗ tay lần cuối dành cho người hâm mộ rồi đi thẳng vào đường hầm, không ở lại chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của Tây Ban Nha.

Hình ảnh này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế. Tại Tây Ban Nha, nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động thiếu tinh thần thể thao. Nhật báo AS gọi cử chỉ của Argentina là "khó chấp nhận" và cho rằng đội bóng Nam Mỹ đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với nhà vô địch.

Các cầu thủ Argentina quay lưng ở khoảnh khắc Tây Ban Nha nâng cúp vô địch (Ảnh: DailyMail)

Ảnh: Getty

Ảnh: Reuters

"Cái kết u ám của trận chung kết World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha càng trở nên khó chấp nhận hơn khi các cầu thủ Argentina quay lưng trong lúc Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vô địch".

Tờ báo cũng nhận định hành động này càng làm xấu đi hình ảnh của Argentina sau một trận chung kết đầy căng thẳng. "Đó là một cử chỉ hiếm thấy trong một lễ trao giải, khép lại trận đấu mà Argentina dường như tập trung nhiều hơn vào những pha va chạm quyết liệt thay vì bóng đá".

Theo AS, đội tuyển Argentina đã quên mất một trong những nguyên tắc ứng xử quan trọng nhất của các đội á quân tại những giải đấu lớn. "Toàn đội Argentina đã quên một trong những nguyên tắc vàng dành cho đội á quân: ở lại chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của đội bóng đã đánh bại mình".

Tờ Marca còn lên án mạnh mẽ hình ảnh này của Argentina: "Hành động tai tiếng của Argentina làm ô nhục cả thế giới bóng đá".

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

The Sun của Anh cũng giật tít: "Đội tuyển Argentina với thái độ cay cú sau khi thua cuộc, thậm chí từ chối thừa nhận việc Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup, lập tức bỏ đi vào đường hầm". DailyMail đưa tin: "Các cầu thủ Argentina cay cú quay lưng lại với lễ nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup của Tây Ban Nha sau khi bạo lực làm hoen ố lễ ăn mừng của nhà vô địch".

Trước đó, trận chung kết cũng kết thúc trong bầu không khí đầy căng thẳng. Sau tiếng còi mãn cuộc, một cuộc xô xát đã nổ ra giữa cầu thủ hai đội với sự tham gia của Nahuel Molina, Leandro Paredes và Thiago Almada, buộc các đồng đội và thành viên ban huấn luyện phải lao vào can ngăn.

Giữa khung cảnh ấy, Lionel Messi lặng lẽ đứng tách khỏi các đồng đội. Thủ quân Argentina bật khóc khi hướng về phía khán đài và nhận những tràng pháo tay động viên từ người hâm mộ. Với nhiều người, đây nhiều khả năng cũng là trận đấu cuối cùng của anh tại một kỳ World Cup.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới nhờ bàn thắng duy nhất của Ferran Torres trong hiệp phụ. Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất sau trận đến từ Lamine Yamal, khi tài năng trẻ 19 tuổi chủ động tiến đến ôm và an ủi Messi trước khi trở lại ăn mừng cùng các đồng đội.