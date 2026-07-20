Nóng: FIFA vào cuộc điều tra Argentina vì màn hỗn chiến với cầu thủ Tây Ban Nha, công bố video hiếm tiết lộ điều châm ngòi cuộc ẩu đả

Chung kết World Cup 2026 chưa kịp hạ nhiệt thì FIFA đã phải vào cuộc. Liên đoàn bóng đá thế giới chuẩn bị mở cuộc điều tra về vụ hỗn chiến giữa cầu thủ Argentina và Tây Ban Nha sau trận đấu.

Lẽ ra khoảnh khắc Ferran Torres ghi bàn trong hiệp phụ để mang về chức vô địch thế giới thứ hai cho Tây Ban Nha sẽ là hình ảnh đáng nhớ nhất của trận chung kết World Cup 2026. Thế nhưng, chỉ ít phút sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sân MetLife lại chứng kiến một khung cảnh hoàn toàn trái ngược khi cầu thủ hai đội lao vào xô xát, biến lễ đăng quang thành màn hỗn chiến chưa từng thấy.

Theo Marca, FIFA chuẩn bị mở cuộc điều tra về những diễn biến sau trận đấu. Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới sẽ xem xét chiếc thẻ đỏ dành cho Leandro Paredes, đồng thời đánh giá trách nhiệm của các cầu thủ cũng như thành viên ban huấn luyện có liên quan.

Ảnh: Marca

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: getty

Ảnh: Getty

Paredes bị truất quyền thi đấu sau khi bị xác định có hành vi túm cổ Eric Garcia, đấm vào mặt Gavi rồi xô ngã cầu thủ Tây Ban Nha trong lúc hai đội hỗn chiến.

Trong lúc đó, một đoạn video mới lan truyền đã làm rõ nguyên nhân khiến bầu không khí bùng nổ chỉ vài giây sau khi trận đấu kết thúc.

Theo hình ảnh ghi lại, khi các cầu thủ dự bị cùng ban huấn luyện Tây Ban Nha tràn xuống sân để ăn mừng chức vô địch, hậu vệ Nahuel Molina của Argentina đã có pha va chạm với đội trưởng Rodri. Tiền vệ của Man City lập tức quay lại đối mặt đối thủ, trước khi cầu thủ hai bên đồng loạt lao vào tạo nên cảnh tượng hỗn loạn ngay giữa sân.

Video chưa từng công bố tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc ẩu đả của cầu thủ Argentina và Tây Ban Nha sau chung kết World Cup 2026 (Nguồn: The Touchmine).

Sau trận đấu, DAZN Tây Ban Nha tiết lộ trung vệ Nicolas Otamendi cũng tiến đến chất vấn Rodri về những phát biểu của tuyển Tây Ban Nha trước trận chung kết. Trước đó, Rodri từng nhắc đến những tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài ở các trận đấu của Argentina, khiến bầu không khí giữa hai đội vốn đã khá căng thẳng.

Thực tế, sự quyết liệt đã xuất hiện từ khi bóng còn lăn. Argentina liên tục chơi rắn trong suốt trận đấu và phải trả giá ở phút 93 khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng nguy hiểm với Pau Cubarsi. Chơi thiếu người trong hiệp phụ, đại diện Nam Mỹ không thể đứng vững trước sức ép của Tây Ban Nha và nhận bàn thua quyết định ở phút 106 sau pha lập công của Ferran Torres.

Những tranh cãi chưa dừng lại ở đó. Sau khi nhận huy chương bạc từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump, toàn bộ cầu thủ Argentina đã rời khỏi khu vực sân khấu trao giải để tiến về phía khán đài có đông CĐV nước nhà. Họ quay lưng khi Rodri cùng các đồng đội bước lên bục nhận cúp, không ở lại chứng kiến nhà vô địch nâng chiếc cúp vàng như thông lệ tại các giải đấu lớn.

Hình ảnh các cầu thủ Argentina đồng loạt quay mặt về phía khán đài trong lúc pháo giấy tung bay quanh đội tuyển Tây Ban Nha nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Trận chung kết World Cup 2026 thu hút khoảng 1,5 đến 1,8 tỷ khán giả theo dõi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thay vì chỉ được nhớ đến bởi bàn thắng vàng của Ferran Torres hay chức vô địch của Tây Ban Nha, trận đấu nhiều khả năng sẽ còn được nhắc đến rất lâu bởi cuộc điều tra mà FIFA sắp tiến hành liên quan đến màn hỗn chiến sau tiếng còi mãn cuộc.

(Theo Marca).