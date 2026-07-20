Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ tai hại hủy hoại cả Argentina

Enzo Fernández dập tắt giấc mơ World Cup của Argentina.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha tại thánh đường MetLife Stadium đã khép lại với kịch bản nghiệt ngã nhất dành cho đại diện Nam Mỹ. Nhà đương kim vô địch thất bại 0-1 Tây Ban Nha, mà cá nhân tiền vệ Enzo Fernández còn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Tấm thẻ đỏ tai hại của ngôi sao đang khoác áo Chelsea ở những phút bù giờ hiệp hai chính là bước ngoặt chí mạng, đẩy Argetina vào thảm cảnh trong hiệp phụ.

Tình huống bước ngoặt diễn ra ở phút 90+3, khi trận đấu đang ở giai đoạn căng thẳng tột độ. Trong một pha tranh chấp ở khu vực giữa sân, Enzo Fernández đã có tình huống vào bóng chậm một nhịp cực kỳ nguy hiểm với trung vệ trẻ Pau Cubarsí bên phía Tây Ban Nha. Cú va chạm cực mạnh khiến cầu thủ của Barcelona bị hất văng lên không trung. Trọng tài chính Slavko Vinčić không một chút do dự, ngay lập tức rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ truất quyền thi đấu của tiền vệ mang áo số 24.

Enzo nhận thẻ đỏ (Ảnh: Getty)

Điều đáng nói, tấm thẻ đỏ này là hệ quả của một chuỗi hành động thiếu kiềm chế và vô cùng non nớt từ Enzo Fernández. Chỉ 11 phút trước đó (phút 82), anh đã phải nhận một thẻ vàng hoàn toàn không đáng có vì lỗi phản ứng gay gắt với quyết định của vị vua áo đen. Việc phải rời sân theo cách ê chề này cũng chính thức đưa tiền vệ 25 tuổi đi vào lịch sử bóng đá thế giới theo cách không ai mong muốn: trở thành cầu thủ thứ 6 bị truất quyền thi đấu trong một trận chung kết World Cup. Sự thất vọng và bất lực của Enzo được thể hiện rõ nét khi anh trút giận bằng cách đá mạnh vào chiếc micro đặt ở đường biên trên đường tiến vào đường hầm.

Enzo phạm lỗi (Ảnh: Getty)

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hành động nông nổi của Enzo Fernández đã trở thành tâm điểm chỉ trích của giới chuyên môn. Bình luận trực tiếp trên sóng truyền hình BBC, cựu tiền đạo tuyển Anh Alan Shearer không giấu nổi sự bất bình: "Fernández có thể vừa khiến đội tuyển của mình phải trả giá cực đắt. Cậu ấy nhận một thẻ vàng vì một điều ngớ ngẩn là cãi lại trọng tài. Khi đã mang một thẻ vàng trên người, bạn không thể thực hiện một pha vào bóng như thế nữa. Thật quá ngớ ngẩn và dại dột". Đồng quan điểm, chuyên gia Chris Sutton cũng thẳng thắn mô tả pha tắc bóng của cựu sao Benfica là cực kỳ "hoang dã và muộn màng".

Hệ quả từ chiếc thẻ đỏ của Enzo Fernández đến ngay lập tức trong hiệp phụ. Dù chơi vô cùng kiên cường dưới áp lực nghẹt thở trong thế thiếu người (10 đấu 11), hệ thống phòng ngự của Argentina cuối cùng đã bị xuyên thủng bởi bàn thắng quyết định của Ferran Torres ở phút 106. Thất bại chung cuộc 0-1 khiến Argentina ngậm ngùi nhìn Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới.