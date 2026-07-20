Bùng nổ khoảnh khắc Ronaldo và Ronaldinho lái xe chở Madonna biểu diễn ở World Cup

Đại nhạc hội giữa hiệp tại Chung kết World Cup 2026: Madonna xuất hiện cùng hai huyền thoại Ronaldo và Ronaldinho.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina rạng sáng 20/7 không chỉ nóng trên sân cỏ mà còn khiến khán giả vỡ òa với màn trình diễn âm nhạc có một không hai ngay giữa hai hiệp đấu.

Thay vì những chương trình ca nhạc truyền thống, FIFA năm nay đã áp dụng mô hình "Halftime Show" đình đám của Mỹ. Ngay khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, ban tổ chức đã biến sân vận động MetLife thành một đại sân khấu hoành tráng trong thời gian nghỉ kéo dài 30 phút.

Điểm nhấn bất ngờ nhất của chương trình chính là sự xuất hiện của Madonna. Nữ ca sĩ bước ra sân khấu trong sự hò reo của hàng vạn khán giả. Đặc biệt, tháp tùng cô trên chiếc xe mui trần là hai huyền thoại bóng đá Brazil: Ronaldo "Béo" và Ronaldinho. Trong trang phục thể thao mang sắc màu vàng - xanh truyền thống, hai nhà cựu vô địch thế giới rạng rỡ cầm lái, đưa biểu tượng âm nhạc toàn cầu tiến vào lễ đài.

Ronaldo "Béo" và Ronaldinho lái xe chở Madonna (Ảnh: VTV)

Màn trình diễn khiến khán giả bất ngờ (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Bên cạnh sự xuất hiện của các ngôi sao, khán giả còn phải trầm trồ trước sự thay đổi kinh ngạc của mặt sân cỏ. Nhìn từ trên cao, sân MetLife hoàn toàn lột xác thành một đấu trường giải trí đẳng cấp thế giới.

Sự kết hợp bùng nổ giữa âm nhạc đỉnh cao và những huyền thoại bóng đá đã mang lại bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt, tiếp thêm sức nóng cho hơn 80.000 cổ động viên trước khi bước vào hiệp 2 đầy kịch tính của trận chung kết.