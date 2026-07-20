Messi gặp lại Lamine Yamal sau 19 năm: Hai chú cháu cười nói vui vẻ giữa trận World Cup căng thẳng

Messi gặp lại Yamal sau 19 năm: Từ chậu nước tắm đến chung kết World Cup!

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra tại sân vận động New York New Jersey sáng 20/7 không chỉ là một trận tranh cúp vô địch. Đây còn là nơi chứng kiến một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt: Cuộc gặp gỡ trên đỉnh thế giới giữa Lionel Messi và Lamine Yamal sau đúng 19 năm.

Ống kính máy ảnh đã bắt trọn khoảnh khắc Lionel Messi và Lamine Yamal đứng đối diện và tương tác với nhau rất vui vẻ. Bức ảnh này ngay lập tức gây bão trên toàn thế giới vì câu chuyện kỳ diệu đằng sau nó.

Messi và Yamal gặp gỡ sau 19 năm ở trận chung kết World Cup

Khoảnh khắc ống kính máy ảnh bắt gặp Messi và Yamal trò chuyện trên sân trận chung kết

Messi vui vẻ cười nói khi gặp lại đứa bé 5 tháng tuổi năm 2007

Từ chậu nước tắm năm 2007...

Ít ai ngờ rằng, mối nhân duyên của hai cầu thủ này đã bắt đầu từ 19 năm trước. Vào năm 2007, trong một chương trình chụp ảnh từ thiện, siêu sao Lionel Messi khi đó mới 20 tuổi đã tình cờ chụp chung với một em bé 5 tháng tuổi.

Em bé may mắn được Messi bế và tắm trong chậu nước ngày ấy chính là Lamine Yamal. Khoảnh khắc tình cờ năm xưa giờ đây được người hâm mộ ví như một cái chạm tay đầy phép thuật, một sự "ban phước" vô tình của thế hệ đi trước dành cho tài năng tương lai.

Một CĐV khoe bức ảnh năm 2007 trên áo (Ảnh: Getty)

...Đến trận chung kết World Cup 2026

19 năm trôi qua, cậu bé trong chậu nước ngày nào đã trưởng thành. Lamine Yamal bước vào trận chung kết World Cup 2026 ở đúng độ tuổi 19 và mang trên mình chiếc áo số 19 của đội tuyển Tây Ban Nha.

Sự trùng hợp kỳ lạ của những con số giống như một kịch bản phim đã được sắp đặt sẵn. Yamal giờ đây đã là một ngôi sao lớn, hiên ngang đứng đối đầu trực tiếp với người đàn anh vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Ảnh: Getty