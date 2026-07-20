Không phải 17 phút, thời lượng nghỉ giữa trận chung kết World Cup kéo dài hơn 30 phút

Con số thực tế mà các cầu thủ phải chờ để thi đấu hiệp 2 trên sân MetLife vênh gần gấp đôi so với thời lượng FIFA thông báo cho hai đội trước trận.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina tại sân MetLife đi vào lịch sử với "Half-Time Show" đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup. Màn trình diễn quy tụ những ngôi sao giải trí hàng đầu như Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, các huyền thoại bóng đá Ronaldo, Ronaldinho... cùng rất nhiều nghệ sỹ và người nổi tiếng khác.

Nhưng ngay khi màn trình diễn khép lại, thứ khiến nhiều người theo dõi trận đấu chú ý lại là quãng thời gian hai đội phải chờ trước khi bóng lăn trở lại. Tính từ lúc hiệp 1 khép lại cho đến khi hiệp 2 bắt đầu, giờ nghỉ kéo dài hơn 30 phút, dài gấp đôi thời lượng thông thường và vượt xa con số mà FIFA từng thông báo.

Trước trận, FIFA đã chủ động trấn an về thời lượng này. Cơ quan tổ chức báo cho Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và Argentina rằng giờ nghỉ giữa hai hiệp ở trận chung kết được giới hạn ở 17 phút, chỉ dài hơn thông lệ 2 phút, trong đó 11 phút dành cho phần trình diễn âm nhạc và 6 phút còn lại dùng để lắp đặt rồi tháo dỡ sân khấu cùng công đoạn tưới sân. Thực tế diễn ra trên sân cho thấy khoảng cách rất lớn giữa lời trấn an đó và những gì khán giả chứng kiến.

Theo luật bóng đá do Hội đồng Liên đoàn bóng đá quốc tế IFAB ban hành, giờ nghỉ giữa hai hiệp không được vượt quá 15 phút, trừ khi điều lệ giải quy định khác. Vì FIFA là đơn vị tổ chức World Cup nên cơ quan này có quyền tự điều chỉnh thời lượng cho trận đấu đặc biệt này. Chính IFAB trước đây từng bác đề xuất kéo dài giờ nghỉ vì lo ngại tác động tiêu cực lên thể trạng và độ an toàn của cầu thủ khi phải ngồi không quá lâu, mối lo mà một hiệp nghỉ hơn 30 phút đặt ra rõ hơn bao giờ hết.

Đây không phải lần đầu một trận chung kết lớn vấp phải tranh cãi kiểu này. Tại chung kết Copa America 2024 ở Mỹ, giờ nghỉ bị kéo dài để nhường chỗ cho phần trình diễn của Shakira.