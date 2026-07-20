Messi và cầu thủ Argentina không giấu nổi buồn bã sau thất bại trước Tây Ban Nha: Đắng cay là như thế đấy!

Khi Tây Ban Nha vỡ òa với chức vô địch World Cup 2026, các cầu thủ Albiceleste chỉ còn biết đứng lặng, ngồi bệt xuống sân và nuốt nước mắt nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp vàng.

Bóng đá luôn tàn nhẫn với những người thất bại. Và đêm chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife đã khép lại với cảm giác ấy dành cho Argentina.

Suốt hơn 100 phút, đội bóng Nam Mỹ chơi đầy kiên cường trước sức ép liên tục từ Tây Ban Nha. Emiliano Martinez nhiều lần cứu thua, hàng phòng ngự lăn xả trong từng pha bóng, còn Lionel Messi cùng các đồng đội vẫn kiên trì chờ đợi cơ hội định đoạt trận đấu.

Thế nhưng chỉ một khoảnh khắc bóng bật ra trong vòng cấm ở hiệp phụ thứ hai, Ferran Torres đã chớp thời cơ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Hy vọng bảo vệ ngôi vương của Argentina cũng tan biến từ đó. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, sự đối lập hiện rõ trên sân. Trong khi các cầu thủ Tây Ban Nha lao vào ôm nhau, đổ gục xuống mặt cỏ vì sung sướng thì phía Argentina gần như bất động.

Có người ngồi bệt xuống sân, mắt nhìn vô định về phía chiếc cúp vàng. Có người chống hai tay lên đầu gối, cúi gằm mặt không nói nên lời. Nhiều cầu thủ ôm mặt thất thần, không thể tin hành trình đầy quả cảm của mình lại kết thúc ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.

Tâm điểm của mọi ánh nhìn vẫn là Lionel Messi. Thủ quân Argentina đứng lặng giữa sân trong nhiều phút, ánh mắt hướng về lễ ăn mừng của đối thủ. Sau khi đưa Argentina vô địch World Cup 2022 và tiếp tục dẫn dắt đội tuyển vào tới trận chung kết năm 2026, Messi đã ở rất gần một cái kết hoàn hảo, nhưng cuối cùng lại phải chứng kiến chiếc cúp rời khỏi tay mình.

Những cái ôm an ủi giữa các đồng đội xuất hiện, nhưng không thể xua đi nỗi thất vọng. Emiliano Martinez cúi đầu, còn nhiều cầu thủ trẻ của Argentina rơi nước mắt sau trận đấu lớn nhất sự nghiệp.

Trên khán đài, hàng vạn CĐV Argentina cũng chết lặng. Không còn những tiếng hò reo, chỉ còn những ánh mắt đỏ hoe và những lá cờ xanh - trắng buông xuống trong tiếc nuối.

Argentina đã chiến đấu đến những phút cuối cùng. Họ vượt qua hàng loạt thử thách để tiến vào trận chung kết với tư cách đương kim vô địch, nhưng bóng đá luôn chỉ có một người chiến thắng.

Khi pháo giấy phủ kín sân MetLife và Tây Ban Nha lần lượt nâng cao chiếc cúp vàng, các cầu thủ Argentina lặng lẽ đứng nhìn. Đó có lẽ là khoảnh khắc đau đớn nhất của một tập thể đã ở rất gần việc viết tiếp lịch sử, nhưng cuối cùng chỉ có thể rời sân với tấm huy chương bạc và nỗi tiếc nuối không dễ nguôi ngoai.

Ảnh: Getty.