Vì sao các cầu thủ Tây Ban Nha mang những lá cờ khác nhau lên bục nhận cúp vô địch World Cup?

Hình ảnh nhiều cầu thủ Tây Ban Nha xuất hiện với những lá cờ khác nhau trên bục nhận cúp World Cup 2026 khiến không ít người hâm mộ tò mò. Phía sau đó là câu chuyện về lịch sử, văn hóa và bản sắc vùng miền của xứ sở bò tót.

Sau chiến thắng 1-0 trước Argentina ở chung kết World Cup 2026, các cầu thủ Tây Ban Nha lần lượt bước lên bục nhận huy chương và nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Tuy nhiên, thay vì cùng khoác quốc kỳ đỏ - vàng quen thuộc, nhiều ngôi sao của La Roja lại xuất hiện với những lá cờ hoàn toàn khác nhau.

Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội, khi nhiều khán giả lầm tưởng các cầu thủ sử dụng cờ của những quốc gia khác. Thực tế, những lá cờ đó đều thuộc 17 cộng đồng tự trị và 2 thành phố tự trị của Tây Ban Nha.

Không giống nhiều quốc gia châu Âu khác, Tây Ban Nha được hình thành từ quá trình thống nhất nhiều vương quốc trong nhiều thế kỷ. Dù cùng chung một quốc gia, các vùng vẫn giữ được bản sắc lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống riêng. Theo mô hình hành chính hiện nay, Tây Ban Nha gồm 17 cộng đồng tự trị và 2 thành phố tự trị. Mỗi cộng đồng đều có chính quyền tự quản và các biểu tượng chính thức, trong đó có lá cờ riêng.

Chính vì vậy, trong những dịp đặc biệt như World Cup, nhiều tuyển thủ lựa chọn mang theo lá cờ của quê hương mình thay vì quốc kỳ Tây Ban Nha. Trong lễ trao cúp, Pedri khoác lá cờ của quần đảo Canary, quê hương của anh. Ferran Torres mang lá cờ của Cộng đồng Valencia, còn Borja Iglesias lựa chọn cờ của Galicia.

Cầu thủ Tây Ban Nha mang những lá cờ khác nhau lên bục nhận giải (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Không chỉ vậy, một số cầu thủ còn đại diện cho chính thành phố nơi mình sinh ra. Dani Olmo xuất hiện với lá cờ của Terrassa, trong khi Alex Baena mang theo cờ của Roquetas de Mar. Việc sử dụng các lá cờ địa phương cũng phản ánh sự đa dạng về bản sắc của Tây Ban Nha. Dù tồn tại nhiều khác biệt về văn hóa và lịch sử, các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn cùng chiến đấu dưới màu áo đội tuyển quốc gia. Việc họ khoác những lá cờ vùng miền trong lễ đăng quang không mang ý nghĩa chính trị, mà đơn giản là cách bày tỏ niềm tự hào với nơi mình sinh ra.