Messi bị chê "trẻ con" khi mách trọng tài, đòi thẻ đỏ cho cầu thủ Tây Ban Nha

Messi mách trọng tài cầu thủ Tây Ban Nha che miệng nhưng thẻ đỏ không được rút ra.

Trận chung kết FIFA World Cup 2026 giữa Argentina 0-1 Tây Ban Nha không chỉ căng thẳng bởi cuộc đua chuyên môn nghẹt thở mà còn bị đốt nóng bởi những cái đầu nóng ở những phút cuối trận. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào thủ quân Lionel Messi khi anh phải nhận làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ, thậm chí bị gắn mác "trẻ con", sau tình huống cố tình đòi trọng tài truất quyền thi đấu của hậu vệ Marc Cucurella bên phía đối phương.

Ngòi nổ của sự cố bắt đầu từ phút bù giờ 90+3 của hiệp hai. Ngay sau khi tiền vệ Enzo Fernandez phía Argentina phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Pau Cubarsi, bầu không khí trên sân trở nên vô cùng hỗn loạn. Giữa lúc các cầu thủ Nam Mỹ đang bủa vây trọng tài chính Slavko Vincic để phân trần, Marc Cucurella bất ngờ tiến lại gần Lionel Messi để nói điều gì đó. Đáng chú ý, hậu vệ thuộc biên chế tuyển Tây Ban Nha đã dùng tay che kín miệng nhằm bảo mật nội dung cuộc đối thoại.

Nhận thấy hành động này, Messi lập tức khựng lại. Thay vì đáp trả đối phương, siêu sao 39 tuổi ngay lập tức quay sang giơ tay ra hiệu liên tục hướng về phía trọng tài chính và phòng VAR, yêu cầu một tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Cucurella. Tuy nhiên, vị vua áo đen người Slovenia đã phớt lờ phản ứng của thủ quân Argentina và cho trận đấu tiếp tục mà không đưa ra bất kỳ án phạt nào.

Messi chỉ cầu thủ Tây Ban Nha che miệng nhưng trọng tài phớt lờ (Ảnh: AFP)

Động thái quyết liệt đến mức cực đoan của Lionel Messi xuất phát từ một điều luật mới và vô cùng nghiêm khắc được FIFA áp dụng tại kỳ World Cup năm nay. Theo quy định vừa ban hành, các trọng tài được quyền xử phạt, thậm chí truất quyền thi đấu trực tiếp đối với những cầu thủ cố tình che miệng trong các cuộc tranh chấp trên sân nhằm mục đích giấu đi những lời lẽ phân biệt chủng tộc, lăng mạ hoặc xúc phạm đối thủ. Trước trận chung kết, điều luật này đã càn quét giải đấu khi khiến Miguel Almiron (Paraguay) và Piero Hincapie (Ecuador) phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Dù vậy, trước khi giải đấu khởi tranh, Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina cũng đã làm rõ rằng hành vi che miệng khi trao đổi thông tin chiến thuật hoặc trò chuyện bình thường không bị cấm hoàn toàn. Trọng tài và VAR sẽ chỉ can thiệp nếu có bằng chứng hoặc dấu hiệu rõ ràng về việc lăng mạ hay đe dọa. Việc tổ VAR quyết định giữ im lặng trong tình huống của Cucurella cho thấy không có vi phạm nào được thực hiện, biến hành động khiếu nại của Messi trở thành một pha phản ứng thái quá trong mắt người hâm mộ.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, làn sóng tranh cãi đã bùng nổ mạnh mẽ trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều cổ động viên trung lập và người hâm mộ Tây Ban Nha đã lên tiếng chế giễu Messi, cho rằng hành vi "mách trọng tài" của anh là quá trẻ con và thể hiện sự bất lực trước lối chơi kỷ luật của đại diện châu Âu.

Trận chung kết sau đó phải kéo dài sang hiệp phụ. Bước ngoặt một lần nữa gọi tên Tây Ban Nha khi Ferran Torres ghi bàn thắng vàng ở phút 106, chính thức chấm dứt mọi hy vọng bảo vệ ngai vàng của Argentina, đồng thời đưa "La Roja" bước lên đỉnh thế giới tại World Cup 2026.