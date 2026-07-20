Tổng thống Donald Trump cùng chủ tịch FIFA trao cúp vô địch World Cup cho Tây Ban Nha, vỗ vai động viên Messi

Chiến thắng 1-0 Argentina giúp Tây Ban Nha có lần thứ hai lên ngôi vô địch thế giới, sau lần đầu tiên vào năm 2010. "La Roja" đã trải qua một giải đấu vô tiền khoáng hậu khi lập kỷ lục phòng ngự, chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn trong suốt hành trình tiến đến cúp vàng.