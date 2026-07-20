Toàn bộ các danh hiệu của World Cup 2026 đã có chủ: Tây Ban Nha đại thắng, thống trị lễ trao giải, Mbappe lập kỳ tích chưa từng có

FIFA đã công bố các danh hiệu tập thể và cá nhân của World Cup 2026. Nhà vô địch Tây Ban Nha thắng lớn khi thâu tóm hàng loạt giải thưởng, trong khi Kylian Mbappe đi vào lịch sử với thành tích vô tiền khoáng hậu.

World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau chiến thắng của Tây Ban Nha trước Argentina trong trận chung kết trên sân MetLife (New Jersey). Bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá, FIFA cũng công bố những danh hiệu cá nhân và tập thể dành cho các đội bóng và cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Nhà vô địch World Cup 2026 gọi tên ĐT Tây Ban Nha sau 16 năm. Trong khi đó, Argentina trở thành cựu vương, giành Á quân World Cup 2026. Hạng 3 thuộc về ĐT Anh.

Đội tuyển Tây Ban Nha trở thành cái tên nổi bật nhất tại lễ trao giải. Không chỉ lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới, La Roja còn thống trị hầu hết các hạng mục quan trọng.

Tiền vệ đội trưởng Rodri được trao Quả bóng vàng (Golden Ball), danh hiệu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026. Ngôi sao của Manchester City là linh hồn nơi tuyến giữa, góp công lớn đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch sau hành trình đầy thuyết phục.

Ở vị trí thủ môn, Unai Simón giành Găng tay vàng (Golden Glove) nhờ màn trình diễn ổn định xuyên suốt giải đấu và những pha cứu thua quan trọng trong hành trình đăng quang của La Roja khi chỉ để thủng lưới 1 bàn duy nhất cả giải. Anh cũng lập kỷ lục World Cup khi giữ sạch lưới trong 650 phút liên tiếp.

Một tài năng trẻ khác của Tây Ban Nha là Pau Cubarsí cũng được xướng tên với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (Best Young Player). Trung vệ sinh năm 2007 gây ấn tượng mạnh bằng phong độ chững chạc dù mới 19 tuổi, trở thành một trong những phát hiện lớn nhất của World Cup năm nay.

Trong khi đó, đội trưởng đội tuyển Pháp, Kylian Mbappé, giành Chiếc giày vàng(Golden Boot) với 10 bàn thắng sau 8 trận đấu, trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup ở hai giải đấu liên tiếp. Anh cũng phá kỷ lục của chính mình với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại World Cup với 22 bàn thắng.

Ngoài các giải thưởng cá nhân, Hà Lan được FIFA trao Giải Fair Play, phần thưởng dành cho đội tuyển có thành tích fair-play tốt nhất trong số các đội vượt qua vòng bảng.