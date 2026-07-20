HLV Scaloni "đau đớn tận đáy lòng", bật khóc nức nở ở họp báo, để ngỏ khả năng chia tay tuyển Argentina

HLV Lionel Scaloni đã không thể kìm nén cảm xúc sau thất bại của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia 48 tuổi bật khóc nức nở.

"Sau World Cup này, người hâm mộ đều mong ông tiếp tục ở lại. Ông sẽ làm gì tiếp theo?". Đó là câu hỏi khiến bầu không khí vốn đã nặng nề trong phòng họp báo càng trở nên lặng đi. Khác hẳn những buổi họp báo tràn ngập tiếng cười sau các chiến thắng trước đó, lần này Scaloni xuất hiện với vẻ mệt mỏi và thất thần sau khi Argentina lỡ cơ hội bảo vệ chức vô địch thế giới trước Tây Ban Nha.

Ban đầu, HLV sinh năm 1978 vẫn bình tĩnh trả lời. "Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Liên đoàn. Thực ra tôi đã có ý tưởng về điều mình muốn làm. Tôi sẽ hoàn thành hợp đồng, kéo dài đến tháng 12, rồi sau đó mới đưa ra quyết định. Lúc này, tôi cảm thấy mình cần thời gian để suy nghĩ".

Tuy nhiên, càng nói, Scaloni càng nghẹn ngào. "Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tôi không biết liệu mình có thể làm được điều gì vĩ đại như những gì chúng tôi đã làm hay không. Có lẽ tôi cần trao đổi thêm. Tôi luôn biết ơn Chủ tịch Liên đoàn vì đã trao cho tôi cơ hội được đứng ở vị trí này".

Đến đây, ông đưa tay che mặt. Nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt vị HLV từng đưa Argentina trở lại đỉnh cao của bóng đá thế giới. Cả khán phòng ngay lập tức vang lên những tràng pháo tay kéo dài. Đó không chỉ là sự động viên dành cho Scaloni mà còn là lời tri ân đối với một HLV đã tạo nên giai đoạn thành công bậc nhất trong lịch sử bóng đá Argentina.

Ảnh: The Ole

Ảnh: The Ole

Sau ít phút lấy lại bình tĩnh, Scaloni tiếp tục chia sẻ với giọng nói đứt quãng. "Được đứng ở vị trí này là giấc mơ của bất kỳ HLV nào. Chúng tôi, từ ban huấn luyện đến các cầu thủ, đã chiến đấu và cống hiến tất cả cho đến những phút cuối cùng. Tôi nghĩ mình xứng đáng có thời gian để nhìn lại và suy nghĩ".

Ông nhiều lần nhấn mạnh rằng việc dẫn dắt đội tuyển Argentina là điều bản thân chưa từng dám nghĩ tới. "Đây là một vị trí tuyệt vời, một vị trí trong mơ. Cả tôi và các cộng sự chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày được ngồi ở đây".

Đến đoạn này, Scaloni lại nghẹn lời. "Cho tôi dừng lại một chút... Tôi không thể nói tiếp được". Sau vài giây trấn tĩnh, ông cố gắng hoàn thành câu trả lời.

"Nếu muốn tiếp tục, cần rất nhiều điều. Chúng tôi phải làm mới chính mình, phải xây dựng lại một tập thể như thế này. Và thành thật mà nói, tôi nghĩ sẽ rất khó để có thể tạo nên một thế hệ đặc biệt như vậy lần nữa. Tôi đau đớn từ tận đáy lòng. Thật sự là như vậy".

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Đó cũng là những lời cuối cùng của Scaloni trước khi rời phòng họp báo trong tiếng vỗ tay của các phóng viên có mặt. Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, thông điệp của HLV 48 tuổi là khá rõ ràng. Sau nhiều năm liên tiếp chinh phục mọi đỉnh cao cùng Argentina, ông muốn dành thời gian để cân nhắc trước khi quyết định có tiếp tục gắn bó với đội tuyển hay khép lại một chương huy hoàng trong sự nghiệp huấn luyện.

Kể từ khi tiếp quản Argentina, Scaloni đã đưa đội bóng giành hai chức vô địch Copa America (2021, 2024), Finalissima 2022, World Cup 2022 và mới nhất là ngôi á quân World Cup 2026. Chính vì vậy, những phát biểu đầy xúc động sau trận chung kết càng làm dấy lên đồn đoán rằng triều đại thành công của ông tại Albiceleste có thể đang đi đến hồi kết.