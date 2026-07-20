Cập nhật BXH FIFA: Tây Ban Nha xưng vương tuyệt đối, Messi, Ronaldo ôm hận, Việt Nam đứng thứ bao nhiêu?

Tây Ban Nha vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA.

Kỳ World Cup 2026 đã chính thức khép lại, định hình một trật tự mới trên bảng xếp hạng bóng đá thế giới. Vượt qua hàng loạt những ứng viên sừng sỏ, đội tuyển Tây Ban Nha đã bước lên đỉnh vinh quang một cách đầy thuyết phục để trở thành nhà tân vô địch của thế giới đồng thời cũng dẫn đầu trên BXH FIFA tính đến tháng 7.

Cập nhật BXH FIFA mới nhất

Xuyên suốt giải đấu, đoàn quân xứ sở đấu bò thể hiện một sức mạnh hủy diệt và sự ổn định đáng kinh ngạc. Trong tổng số 8 trận đã đấu, Tây Ban Nha sở hữu thành tích bất bại với 7 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận. Không chỉ sở hữu hàng công sắc bén ghi tới 14 bàn thắng, hệ thống phòng ngự của nhà đương kim vô địch còn chơi kiên cố đến mức khó tin khi chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn trong toàn bộ giải đấu, chễm chệ ngôi đầu bảng xếp hạng chung cuộc.

Ngược lại với niềm vui vỡ òa của người Tây Ban Nha là nỗi cay đắng của các cầu thủ Argentina. Đoàn quân xứ Tango đã có một hành trình gần như hoàn hảo khi toàn thắng cả 7 trận đấu cho đến hết vòng bán kết. Tuy nhiên, ở trận chiến sống còn cuối cùng, Lionel Messi và các đồng đội đã gục ngã trước một Tây Ban Nha quá bản lĩnh, chấp nhận vị trí Á quân toàn cầu và cũng xếp thứ 2 ở BXH.

Trong khi đó, Pháp dù về đích ở vị trí thứ 4 nhưng vẫn xếp vị trí thứ 3 trên BXH, kế tiếp là đội tuyển Anh - đội giành hạng 3 World Cup 2026.

Kỳ World Cup năm nay cũng chứng kiến những nốt trầm của các ông lớn Nam Mỹ và châu Âu. Đội tuyển Brazil tiếp tục có thêm một giải đấu thất vọng khi bị loại từ tứ kết, xếp thứ 5 thế giới. Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo và các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha cũng không thể tiến sâu như kỳ vọng. Dừng chân ngay từ vòng 1/8, "Selecao châu Âu" ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Ở khu vực châu Á, Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế "lá cờ đầu" của châu lục. Dù phải dừng bước ở vòng 1/16, thầy trò HLV Moriyasu vẫn là đại diện châu Á có thứ hạng cao nhất khi xếp vị trí thứ 17. Trong khi Hàn Quốc đứng thứ 32.

Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn đang đứng thứ 2 sau Thái Lan. Trận thắng 4-0 Myanmar ở trận giao hữu quốc tế giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng thứ 99 thế giới.