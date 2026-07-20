Toni Kroos gây bão với chia sẻ sau khi Tây Ban Nha vô địch: "Bóng đá đã chiến thắng"

Toni Kroos gây bão mạng xã hội với dòng trạng thái đầy ẩn ý ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 vang lên.

Rạng sáng ngày 20/7 (giờ Việt Nam), trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại với chiến thắng nghẹt thở 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Tây Ban Nha, chính thức biến Argentina thành nhà cựu vô địch. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, cựu tiền vệ lừng danh của Real Madrid và đội tuyển Đức Toni Kroos, đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận khi đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn trên mạng xã hội X với vỏn vẹn hai từ bằng tiếng Anh: "Football won" (tạm dịch: "Bóng đá đã chiến thắng"). Dù không chỉ đích danh bất kỳ ai, thông điệp đầy tính ẩn ý này của Kroos đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt và nhận về hàng trăm nghìn lượt chia sẻ chỉ sau ít phút.

Ảnh: Marca

Nhiều người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá nhận định rằng, dòng trạng thái của Kroos là lời mỉa mai sâu cay nhắm thẳng vào lối chơi của đội tuyển Argentina. Xuyên suốt kỳ World Cup năm nay, đặc biệt là ở các vòng knock-out, đại diện Nam Mỹ liên tục phải nhận những lời chỉ trích gay gắt vì phong cách thi đấu quá mức quyết liệt, thậm chí bị coi là bạo lực. Không dừng lại ở đó, các vũ công Tango còn thường xuyên sa đà vào các tình huống tranh cãi với trọng tài, câu giờ hoặc các tiểu xảo sân cỏ nhằm phá vỡ lối chơi của đối phương.

Đỉnh điểm của sự căng thẳng được đẩy lên cao trào trong hiệp phụ của trận chung kết. Tiền vệ Enzo Fernandez bên phía Argentina đã phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với trung vệ trẻ Pau Cubarsi của Tây Ban Nha. Việc phải thi đấu thiếu người trong thời điểm nhạy cảm đã khiến các nhà đương kim vô địch vỡ trận, tạo điều kiện cho "La Roja" ghi bàn thắng vàng quyết định để bước lên đỉnh thế giới.

Dòng trạng thái của Toni Kroos ngay lập tức làm bùng nổ hai luồng dư luận trái chiều trên các diễn đàn bóng đá quốc tế. Một bộ phận lớn cổ động viên trung lập và người hâm mộ Tây Ban Nha bày tỏ sự đồng tình mạnh mẽ, coi đây là lời ca ngợi xứng đáng dành cho lối chơi tấn công cống hiến và đẹp mắt của nhà tân vô địch. Ngược lại, cộng đồng người hâm mộ Argentina lại tỏ ra vô cùng phẫn nộ, cho rằng cựu tiền vệ người Đức đã có một phát ngôn công kích thiếu khách quan và không cần thiết vào thời điểm Lionel Messi cùng các đồng đội đang phải nếm trải nỗi đau thất bại.