"Hung thần" Getty không dìm nổi nhan sắc xinh đẹp của bạn gái Lamine Yamal, đôi trẻ hôn nhau say đắm sau chức vô địch World Cup 2026

Không chỉ nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 2026, Lamine Yamal còn có màn ăn mừng ngọt ngào bên bạn gái ngay trên sân. Đáng chú ý, nhan sắc đời thường của nữ người mẫu qua loạt ảnh "hung thần" Getty vẫn nhận được vô số lời khen.

Chức vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của Lamine Yamal không chỉ mang đến những khoảnh khắc nâng cúp lịch sử, mà còn để lại một "điểm nhấn" ngọt ngào khi thần đồng của bóng đá Tây Ban Nha ăn mừng cùng bạn gái Inés García ngay trên sân MetLife. Trong niềm vui vỡ oà, tiền đạo 19 tuổi ôm chặt Inés rồi trao cho cô một nụ hôn đầy tình cảm. Giữa khung cảnh hàng nghìn CĐV đang ăn mừng và các đồng đội vỡ òa vì chức vô địch, cặp đôi vẫn dành cho nhau những giây phút vô cùng riêng tư. Khi Yamal nhận cúp vàng về tay, Inés ngồi phía trước, hai tay ôm chiếc cúp vô địch World Cup danh giá, trong khi Yamal vòng tay ôm cô từ phía sau. Cả hai cùng nở nụ cười rạng rỡ, tạo nên một trong những khung hình đẹp nhất lễ đăng quang của tuyển Tây Ban Nha. Ngôi sao của Barcelona còn vác bổng bạn gái lên vai trêu đùa khi chia sẻ niềm hạnh phúc sau cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp.

Bên cạnh những cử chỉ ngọt ngào của cặp đôi, nhan sắc của Inés García cũng trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán. Người đẹp sinh năm 2005 là người mẫu kiêm influencer tại Tây Ban Nha, sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và chỉ mới công khai hẹn hò với Yamal trong thời gian diễn ra World Cup.

Xuất hiện trên sân cùng bạn trai, Inés lựa chọn set đồ đơn giản nhưng nổi bật với áo đấu tuyển Tây Ban Nha kết hợp chân váy xẻ tà, mái tóc dài buông tự nhiên cùng lối trang điểm nhẹ nhàng. Phong cách trẻ trung giúp cô vừa năng động, vừa nữ tính giữa không khí lễ hội sau trận chung kết.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù được ghi lại qua ống kính của Getty Images, không qua chỉnh sửa, Inés García vẫn giữ được vẻ ngoài cuốn hút. Gương mặt hài hòa, làn da mịn, nụ cười tươi cùng thần thái tự nhiên giúp cô nhận về hàng loạt lời khen từ cộng đồng mạng.

Nhan sắc đời thường của bạn gái Yamal (Ảnh: IGNV):