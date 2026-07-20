Lamine Yamal 19 tuổi chinh phục cả Ronaldo và Messi

Lamine Yamal và hành trình chinh phục hai huyền thoại ở tuổi 19.

Rạng sáng ngày 20/7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Tây Ban Nha đã chính thức bước lên đỉnh thế giới sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động MetLife (Mỹ). Chiếc cúp vàng sau 16 năm chờ đợi của "Cơn cuồng phong đỏ" không chỉ đánh dấu sự trở lại của một thế lực, mà còn là sân khấu tôn vinh Lamine Yamal – chàng trai 19 tuổi đã hoàn tất hành trình chinh phục cả hai biểu tượng lớn nhất của bóng đá đương đại: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Trước khi khuất phục nhà đương kim vô địch Argentina ở trận đấu cuối cùng, Tây Ban Nha của Yamal đã vượt qua một thử thách cực đại khác tại vòng 16 đội là Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo với cùng tỷ số 1-0. Việc liên tiếp đánh bại hai tượng đài lớn trong cùng một giải đấu khi chưa đầy 20 tuổi là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu, giúp ngôi sao đang khoác áo Barcelona đi vào lịch sử với tư cách một trong những cầu thủ trẻ nhất sở hữu cả danh hiệu vô địch EURO lẫn World Cup.

Tuy nhiên, điều khiến Yamal chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ toàn cầu sau đêm chung kết lịch sử không chỉ nằm ở tài năng chơi bóng thiên bẩm, mà còn ở cách ứng xử đầy trưởng thành.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, giữa bầu không khí ăn mừng cuồng nhiệt của các đồng đội, tiền đạo sinh năm 2007 đã không chọn cách ăn mừng kiêu ngạo hay khiêu khích đối thủ. Thay vào đó, anh chủ động tiến đến phía Lionel Messi để trao một cái ôm ấm áp và dành những lời an ủi sâu sắc cho người đàn anh đang đổ gục trước thất bại. Hành động này tương tự như sự tôn trọng mà anh đã dành cho Ronaldo trước đó tại vòng knock-out.

Yamal ôm Messi (Ảnh: Getty)

Hình ảnh một cầu thủ tuổi teen chủ động tri ân và chia sẻ nỗi buồn với hai người đàn anh – những thần tượng lớn đã truyền cảm hứng cho anh từ thuở nhỏ nhanh chóng lan truyền và gây bão trên các nền tảng mạng xã hội. Giới chuyên môn và người hâm mộ đồng loạt dành những lời tán dương cho tiền đạo người Tây Ban Nha, nhận định rằng anh không chỉ sở hữu đôi chân của một thiên tài mà còn mang phẩm chất đạo đức của một ngôi sao lớn trong tương lai.

Yamal ôm Ronaldo (Ảnh: Getty)

Chiến thắng tại World Cup 2026 không chỉ là lời khẳng định cho sự chuyển giao thế hệ của bóng đá thế giới, mà còn là cột mốc chói lọi chứng minh Lamine Yamal đã sẵn sàng kế thừa di sản của các bậc tiền bối. Mặc dù giải đấu này, Yamal chưa thực sự xuất sắc do vấn đề thể trạng nhưng anh là trụ cột quan trọng trong hành trình chinh phục chức vô địch của Tây Ban Nha.