Gavi lôi cả Chủ tịch FIFA vào để "khích tướng" khiến cầu thủ Argentina tức giận, lao vào ăn thua đủ!

Gavi tiết lộ câu nói "chạm tự ái" khiến Paredes nổi điên.

Màn đụng độ nảy lửa giữa Pablo Gavi và Leandro Paredes sau trận Tây Ban Nha thắng 1-0 Argentina để lên ngôi vô địch World Cup đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Mới đây, tiền vệ trẻ thuộc biên chế Barcelona đã chính thức lên tiếng về toàn bộ sự thật nguồn cơn khiến người đàn anh bên phía đối phương hoàn toàn mất kiểm soát.

Khi được phóng viên gặng hỏi về lý do khiến Paredes nổi giận lôi đình và lao vào mình, Gavi không ngần ngại thuật lại nguyên văn lời khiêu khích đầy sức nặng của mình ngay trên sân. Chàng trai trẻ người Tây Ban Nha thẳng thắn chia sẻ:

"Tôi chỉ đơn giản là hỏi anh ta: 'Lần này Infantino không bắt máy của anh nữa à?'. Ngay khoảnh khắc đó, anh ta liền nổi điên lên và thậm chí còn không để tôi nói hết câu".

Gavi bị cầu thủ Argentina quăng xuống dất (Ảnh: Getty)

Dàn cầu thủ Argentina vào túm áo cầu thủ Tây Ban Nha (Ảnh: Getty)

Chưa dừng lại ở đó, trước thắc mắc của phóng viên về vế còn lại của câu chuyện, Gavi đã tung thêm một "cú đấm thép" khẳng định thông điệp đanh thép mà mình định nhắm vào đối thủ: "Bóng đá đã chiến thắng sự thiên vị".

Câu nói đầy tính đả kích của Gavi được cho là đã chạm tự ái nghiêm trọng của Paredes. Bằng việc lôi tên Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vào cuộc để mỉa mai, tiền vệ của Tây Ban Nha đã trực tiếp xoáy sâu vào những hoài nghi xung quanh sự thiên vị hậu trường của FIFA dành cho Argentina. Việc bị chạm vào tự ái sau một thất bại cay đắng đã khiến Paredes lập tức bùng nổ, châm ngòi cho vụ xô xát hỗn loạn giữa cầu thủ hai đội. Hiện tại, làn sóng tranh luận về phát ngôn chấn động này của Gavi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên các diễn đàn bóng đá toàn cầu.