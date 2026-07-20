Messi có giải nghệ sau chung kết World Cup?

Siêu sao người Argentina có thể đang tiến gần đến hồi kết của hành trình cùng đội tuyển quốc gia.

Chỉ vài phút trước khi bước vào trận chung kết World Cup 2026, Lionel Messi đăng tải một thông điệp đầy cảm xúc trên mạng xã hội. Sau thất bại trước Tây Ban Nha, những dòng chia sẻ ấy càng khiến người hâm mộ tin rằng hành trình của anh trong màu áo tuyển Argentina đang dần đi đến hồi kết.

Ngay trước trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha, Lionel Messi khiến người hâm mộ không khỏi xúc động khi đăng tải một bài viết nhìn lại chặng đường nhiều năm gắn bó cùng đội tuyển Argentina. Không nhắc đến chức vô địch hay những kỷ lục, đội trưởng Albiceleste dành những lời tri ân cho các đồng đội, ban huấn luyện và tập thể đã cùng anh tạo nên giai đoạn huy hoàng nhất lịch sử bóng đá Argentina.

"Điều tuyệt vời nhất trong tất cả những năm qua chưa bao giờ chỉ là những danh hiệu, mà chính là hành trình chúng tôi cùng nhau trải qua. Cùng sống, cùng thi đấu, cùng đứng dậy sau những thời khắc khó khăn nhất và tận hưởng từng khoảnh khắc. Cảm ơn từng đồng đội, ban huấn luyện và tất cả những người đã làm việc mỗi ngày để biến đội tuyển quốc gia thành một gia đình. Dù điều gì xảy ra, tập thể này đã viết nên một câu chuyện mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên và cũng sẽ không ai có thể xóa nhòa".

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Sau khi Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết, bài đăng này càng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người cho rằng đó giống như một lời tạm biệt mà Messi gửi đến người hâm mộ trước trận đấu cuối cùng của mình tại World Cup. Thực tế, siêu sao 39 tuổi không hề tuyên bố sẽ giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, anh từng nhiều lần thừa nhận World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Không chỉ bài đăng trên Instagram, Messi còn khiến người hâm mộ chú ý khi xuất hiện trong chiến dịch quảng bá cùng adidas chỉ vài giờ trước trận chung kết. Trong bài đăng này, anh sử dụng cụm từ "The Last Tango" (Điệu tango cuối cùng) kèm dòng trạng thái: "Thật là một hành trình tuyệt vời mà chúng ta đã cùng nhau trải qua, adidas... với 'The Last Tango'. Tiến vào chung kết nào, Argentina!".

Cụm từ "The Last Tango" ngay lập tức làm dấy lên suy đoán rằng Messi đang ngầm ám chỉ đây sẽ là lần cuối cùng anh góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù không thể bảo vệ chức vô địch World Cup, Messi vẫn khép lại giải đấu bằng hàng loạt cột mốc đáng nhớ. Khi ra sân trong trận chung kết trên sân MetLife, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự sáu kỳ World Cup.

Ảnh: Getty

Tiền đạo sinh năm 1987 cũng có một kỳ World Cup ấn tượng khi ghi 8 bàn thắng, góp công lớn đưa Argentina vào tới trận đấu cuối cùng và tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở tuổi 39. Ở cấp độ CLB, tương lai của Messi vẫn được đảm bảo khi anh còn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028. Tuy nhiên, sau World Cup 2026, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải.

Liệu thất bại trước Tây Ban Nha có phải là trận đấu cuối cùng của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển Argentina, hay người hâm mộ sẽ còn được chứng kiến anh thêm một lần nữa ở đấu trường quốc tế?