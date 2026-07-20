Argentina của Messi lập kỷ lục buồn chưa từng có trong lịch sử World Cup: 90 phút không sút được quả nào

Thua Tây Ban Nha, Argentina chạm đáy thống kê tệ nhất lịch sử World Cup.

Trận chung kết World Cup không chỉ khép lại bằng chương lịch sử huy hoàng dành cho nhà tân vô địch Tây Ban Nha, mà còn để lại một vết dao cứa sâu vào niềm kiêu hãnh của bóng đá xứ Tango. Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển Argentina phải rời sân với một thống kê tấn công nghèo nàn đến mức không tưởng, không có nổi một cú sút trúng đích hay đi chệch cột dọc nào trong suốt 90 phút thi đấu chính thức sáng 20/7.

Thống kê buồn của Messi và các đồng đội (Ảnh: Getty)

Kỷ lục buồn chưa từng có

Theo số liệu chuyên sâu từ đơn vị thống kê thể thao hàng đầu thế giới Opta, màn trình diễn tại hiệp 1 và hiệp 2 trước Tây Ban Nha đã chính thức đóng đinh Argentina vào một kỷ lục buồn chưa từng có ở kỷ nguyên bóng đá hiện đại. Một tập thể sở hữu những ngôi sao tấn công thượng hạng, từng lên ngôi vô địch bằng lối chơi đầy cống hiến, nay hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt trước hệ thống kiểm soát bóng áp đảo từ đối thủ.

Xuyên suốt thời gian thi đấu chính thức, lối chơi trứ danh mang tính định đoạt của Argentina bị bẻ gãy hoàn toàn. Tuyến giữa của họ liên tục bị chia cắt, đẩy các mũi nhọn vào thế cô độc. Việc chỉ nắm giữ vỏn vẹn 35% thời lượng kiểm soát bóng buộc các học trò của huấn luyện viên Lionel Scaloni phải lùi sâu, gồng mình chịu trận trước áp lực nghẹt thở mà Tây Ban Nha tạo ra. Đại diện Nam Mỹ chỉ thực hiện được 464 đường chuyền với tỷ lệ chính xác khiêm tốn 77%, phản ánh một ngày thi đấu hoàn toàn mất phương hướng trong việc triển khai bóng. Điểm sáng duy nhất giữ cho hy vọng của đại diện Nam Mỹ không bị dập tắt sớm nằm ở sự kiên cường của hàng phòng ngự, cùng sự xuất thần quen thuộc của thủ thành Emiliano Martínez, người đã liên tục khước từ 15 tình huống dứt điểm từ phía chân sút đối phương.

Martínez là điểm sáng duy nhất của Argentina (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, bức tường thành kiên cố ấy cũng không thể đứng vững mãi trước sức ép khủng khiếp được duy trì ổn định. Bước ngoặt nghiệt ngã đến ở những phút bù giờ khi tiền vệ Enzo Fernández phải nhận tấm thẻ vàng thứ hai, đẩy Argentina vào thế thiếu người vô cùng bất lợi trước khi bước vào hai hiệp phụ. Với chỉ 10 người trên sân và nền tảng thể lực suy giảm nghiêm trọng, hệ quả tất yếu đã đến. Phút 61 của hiệp phụ, Ferran Torres đã tận dụng khoảnh khắc sơ hở hiếm hoi để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên sau 120 phút nghẹt thở, bảng điện tử không chỉ ghi nhận thất bại 0-1 của Argentina mà còn phơi bày sự bế tắc toàn diện của họ qua con số 2 cú sút vô hại trong cả hai hiệp phụ, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cực thấp là 0,17. Trận thua này không chỉ tước đi chiếc cúp vàng của nhà cựu vương mà còn để lại bài học cay đắng về một ngày thi đấu dưới sức, bản sắc tấn công của Argentina hoàn toàn bị khắc chế tại sân chơi lớn nhất hành tinh trước Tây Ban Nha.