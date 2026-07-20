Khoảnh khắc hai chú cháu Messi và Yamal bình thản giữa cuộc ẩu đả căng thẳng của cầu thủ Argentina và Tây Ban Nha

Messi và Yamal đứng ngoài cuộc xô xát của cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina.

Trận chung kết World Cup 2026 tại sân vận động MetLife đã khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha. Tuy nhiên, bên cạnh khoảnh khắc nâng cúp lịch sử của đại diện châu Âu, người hâm mộ bóng đá toàn cầu lại phải chứng kiến một hồi kết không đẹp mắt. Những phút bù giờ và khoảng thời gian sau tiếng còi mãn cuộc đã biến thành màn xô xát giữa cầu thủ hai đội.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, một góc sân MetLife hỗn loạn. Tiền vệ Leandro Paredes của Argentina hoàn toàn mất kiểm soát xô ngã Gavi. Điều này khiến cầu thủ hai bên lập tức lao vào nhau. Hành vi bạo lực khiến Paredes phải nhận thẻ đỏ trực tiếp dù trận đấu đã kết thúc.

Khoảnh khắc Messi bất lực đứng nhìn màn var chạm giữa cầu thủ Argentina và Tây Ban Nha sau tiếng còi mãn cuộc (Video: Match)

Giữa khung cảnh hỗn loạn và xô bồ đó, ống kính truyền hình đã bắt trọn một khoảnh khắc tương phản đầy đắt giá của hai ngôi sao lớn nhất trận đấu. Lionel Messi và Lamine Yamal – hai biểu tượng của hai thế hệ có một điểm chung kỳ lạ là đều hoàn toàn nằm ngoài cuộc tranh cãi.

Yamal quỳ gối cầu nguyện (Video: Romano)

Người ta nhìn thấy một Messi lầm lũi bước đi với gương mặt đượm buồn. Anh vừa đi vừa lặng lẽ nhìn đồng đội và đối thủ va chạm. Vị đội trưởng của Argentina hiểu rằng mọi phản ứng lúc này đều đã quá muộn màng, anh chọn cách đối diện với thất bại bằng sự điềm tĩnh.

Messi đứng ngoài cuộc va chạm (Video: Romano)

Ngược lại, ở phía bên kia chiến tuyến, thần đồng Lamine Yamal cũng chẳng bận tâm đến cuộc ẩu đả. Cầu thủ 19 tuổi của Tây Ban Nha quỳ gối ngay trên thảm cỏ, nhắm nghiền mắt chắp tay cầu nguyện cho bản thân và tận hưởng sự thanh thản trong khoảnh khắc chạm tay vào đỉnh cao thế giới.

Yamal quỳ gối cầu nguyện (Ảnh: MXH X)

Hành vi phi thể thao của các cầu thủ Argentina sau trận đấu đang phải nhận làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn quốc tế.