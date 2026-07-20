Mở bán vé xem đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình tại ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam trở lại “chảo lửa” Mỹ Đình sau gần 2 năm vắng bóng.

Sau gần hai năm vắng bóng các trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia, sân vận động Mỹ Đình đang sẵn sàng chuẩn bị cho ngày trở lại đầy ấn tượng tại chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố kế hoạch mở bán vé các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam sẽ có hai cuộc tiếp đón quan trọng tại vòng bảng: chạm trán đội tuyển Singapore vào lúc 20h00 ngày 31/7/2026 và đối đầu đội tuyển Campuchia vào lúc 20h00 ngày 7/8/2026. Để đáp ứng nhu cầu theo dõi và cổ vũ của đông đảo người hâm mộ nước nhà, BTC đã đưa ra 4 mệnh giá vé linh hoạt, dao động từ phân khúc bình dân đến cao cấp, cụ thể gồm các mức: 200.000đ, 300.000đ, 400.000đ và 500.000đ cho mỗi vé.

Tiếp tục đẩy mạnh xu hướng số hóa và tạo sự tiện lợi tối đa cho khán giả, VFF quyết định phân phối vé độc quyền thông qua hình thức trực tuyến (online) trên ứng dụng Techcombank OneU. Người hâm mộ có thể dễ dàng truy cập tính năng "Mua vé" trên ứng dụng này, sử dụng thông tin Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu cá nhân để đăng ký và tiến hành thanh toán linh hoạt qua các loại thẻ nội địa, quốc tế hoặc điểm tích lũy Upoint.

Sự kiện lần này đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi sân vận động quốc gia Mỹ Đình chính thức đón đội tuyển Việt Nam trở lại sau gần 2 năm, kể từ trận đấu gặp Iraq tại vòng loại World Cup vào tháng 6/2024. Đáng chú ý, sự tái xuất này đi liền với diện mạo hoàn toàn mới. Lần đầu tiên kể từ SEA Games 22 (năm 2003), phần cốt nền của sân vận động lớn nhất cả nước đã được cải tạo toàn diện. Dự án nâng cấp quy mô này bao gồm việc thay mới hệ thống thoát nước, hệ thống tưới tiêu tự động và khoác lên mình thảm cỏ hiện đại, đảm bảo chất lượng kỹ thuật cao nhất phục vụ tuyển Việt Nam thi đấu tại ASEAN Cup.