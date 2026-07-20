Xôn xao cầu thủ Tây Ban Nha xách cúp vô địch World Cup bằng túi nilon, sự thật bất ngờ

Phía sau khoảnh khắc xách cúp bằng túi nilon gây sốt toàn cầu của Marc Cucurella.

Trận chung kết World Cup 2026 khép lại với chiến thắng nghẹt thở 1-0 của Tây Ban Nha trước Argentina tại sân vận động MetLife (Rutherford). Trước giờ bóng lăn, ban tổ chức khiến người xem trầm trồ khi chiếc cúp vàng danh giá được rước ra sân trong chiếc rương bảo quản xa xỉ, thiết kế riêng từ thương hiệu thời trang đình đám Louis Vuitton. Sự trang nghiêm và đẳng cấp là điều ai cũng thấy.

Thế nhưng ngay sau khi trận đấu kết thúc, cộng đồng mạng lại được một phen "dậy sóng" trước hình ảnh Marc Cucurella thản nhiên xách một chiếc cúp vàng bằng túi nilon ra về trong khu vực đường hầm. Khoảnh khắc đầy tính giải trí này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán tốc độ chóng mặt toàn cầu. Tuy nhiên, sự thật sau đó đã được làm rõ, chiếc cúp nằm trong túi nilon của Cucurella thực chất không phải chiếc cúp thật (vốn được bảo vệ nghiêm ngặt), mà chỉ là cúp phiên bản LEGO FIFA World Cup. Dù vậy, cái tính cách lầy lội, giản dị của Cucurella vẫn chiếm trọn "spotlight" của ngày vui.

Cucurella gây sốt với khoảnh khắc xách cúp bằng túi nilon (Ảnh: MXH X)

Bên cạnh câu chuyện chiếc túi nilon, Cucurella hiện cũng đang đau đầu giải quyết một "món nợ" khác, đó là lời hứa trước thềm giải đấu. Anh từng dõng dạc tuyên bố trên sóng bản tin Cadena COPE: "Nếu Tây Ban Nha vô địch, tôi sẽ xăm mặt thầy Luis de la Fuente lên người. Nhỏ thôi, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là một kỷ niệm đẹp". Lời hứa mang tính "đánh cược" ngày ấy ngỡ như một trò đùa, nhưng giờ đây đã trở thành bài toán thực tế mà hậu vệ này bắt buộc phải giải.

Ngay sau khi bước lên đỉnh thế giới, HLV trưởng Luis de la Fuente đã lập tiếp cận và "nhắc khéo" học trò về lời thề cũ. "Tôi đã bảo với chúng nó là chúng nó sai lầm rồi. Nhưng quân tử nhất ngôn, đã hứa là phải làm. Mà trông tôi cũng đâu đến nỗi nào, đúng không?", chiến lược gia người Tây Ban Nha hóm hỉnh chia sẻ.

Không hề nuốt lời, ngay khi vừa rời sân, Cucurella sốt với dòng trạng thái ngắn gọn: "Trong phòng mình có thợ xăm nào không ạ?".

Cucurella ăn mừng với chiếc cúp thật, hứa xăm hình HLV lên người nếu Tây Ban Nha vô địch (Ảnh: Getty)

Chia sẻ sâu hơn với phóng viên tờ MARCA tại khu vực mixzone, cựu sao Chelsea thừa nhận bản thân đang khá bối rối trong việc chọn vị trí đặt hình xăm. Anh hóm hỉnh cho biết: "Tôi cũng chưa biết nữa, phải tính xem nên đặt cụ ở vị trí nào đã. Xăm chỗ lộ quá thì đi đâu mọi người cũng chỉ trỏ hỏi han, phiền phức lắm. Thế nên chắc tôi phải chọn chỗ nào kín đáo một chút. Sắp tới toàn đội có một chuyến bay dài, hy vọng anh em sẽ hiến cho vài kế hay. Nghĩ thông suốt một cái là tôi triển luôn thôi".