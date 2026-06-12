"Bà hoàng" Shakira: Khiến cả thế giới lắc lư mỗi World Cup, ngờ đâu phát hiện tình cũ phản bội qua ... 1 hũ mứt dâu

Shakira đã quay lại và "giải cứu" nhạc World Cup rồi đây!

Trong thế giới âm nhạc, nếu có một cái tên được mặc định là "đại sứ không chính thức" của World Cup, đó chỉ có thể là Shakira. Thế nhưng, đằng sau những điệu nhảy bốc lửa và những bản hit khuấy động toàn cầu, cuộc đời của nữ siêu sao này lại có những cú ngoặt đầy cay đắng, mà đỉnh điểm chính là màn "vạch trần" sự phản bội của tình Gerald Piqué cũ qua một chi tiết không ai ngờ tới: một hũ mứt dâu.

Shakira được mệnh danh là nữ hoàng World Cup. Ảnh: X

Từ "Nữ hoàng World Cup" đến biểu tượng toàn cầu

Sinh năm 1977 tại Colombia, Shakira đã bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Sự nghiệp của cô là một bản danh sách dài những kỷ lục: hơn 80 triệu đĩa nhạc bán ra, 3 giải Grammy và 14 giải Latin Grammy. Nhắc đến Shakira, người ta nhắc đến sự đa tài khi cô có thể hát, nhảy, sáng tác và chơi nhiều loại nhạc cụ.

Shakira là 1 trong những nghệ sĩ Latin nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: X

Tuy nhiên, đỉnh cao âm nhạc mà Shakira để lại cho nhân loại chính là danh xưng "Nữ hoàng World Cup". Kể từ năm 2006, cô đã trở thành "linh hồn" của những kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Năm 2006, cả thế giới đã phải lắc hông theo giai điệu Hips Don't Lie của mỹ nhân này.

Hành trình World Cup của Shakira bắt đầu với ca khúc Hips Don't Lie năm 2006. Clip: YouTube

Ca khúc Waka Waka (This Time for Africa) tại World Cup 2010 không chỉ đơn thuần là một bài hát cổ động, mà nó đã vượt xa khỏi giới hạn của âm nhạc để trở thành biểu tượng của sự đoàn kết và niềm vui nhân loại. Mỗi khi giai điệu ấy vang lên, hàng tỷ người trên thế giới lại cùng nhau lắc lư, tạo nên những khoảnh khắc lịch sử gắn liền với cái tên Shakira.

Ca khúc Waka Waka đã trở thành biểu tượng của World Cup. Clip: YouTube

Nối tiếp chuỗi thành công, Shakira chiếm lĩnh World Cup 2014 với ca khúc sôi động hào hùng La La La. Đại hội bóng đá thế giới toàn cầu dường như đã kém phần sôi động khi Shakira không phát hành nhạc mới vào các kỳ năm 2018 và 2022. May mắn là đến năm 2026, nữ ca sĩ đã quay trở lại "giải cứu" World Cup với nhạc phẩm Dai Dai.

Dù không có tầm ảnh hưởng lớn như Waka Waka nhưng La La La vẫn rất thành công. Clip: YouTube

Shakira "giải cứu" World Cup 2026 với Dai Dai. Clip: YouTube

Chuyện tình 11 năm và cú sốc "hũ mứt dâu"

Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, Shakira chọn gắn kết cuộc đời mình với ngôi sao bóng đá người Tây Ban Nha Gerard Piqué. Chuyện tình của họ bắt đầu sau khi cả hai gặp nhau tại MV Waka Waka vào năm 2010. Trong mắt công chúng, họ là một cặp đôi vàng: Shakira xinh đẹp, tài năng; Piqué đang ở đỉnh cao phong độ và danh tiếng. Bất chấp khoảng cách lên đến 10 tuổi, cặp đôi chị em vẫn gắn bó với nhau bền chặt. Họ có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh và một tổ ấm tưởng chừng như không gì có thể lay chuyển suốt 11 năm trời.

Pique - Shakira từng là 1 trong những cặp đôi đẹp nhất giới showbiz - thể thao thế giới. Ảnh: X

Nhưng trong thế giới của người nổi tiếng, những gì đẹp đẽ nhất thường che đậy những rạn nứt sâu sắc nhất. Vụ bê bối ngoại tình của Piqué đã nổ ra như một cơn địa chấn, và chi tiết phát hiện sự việc lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất mạng xã hội thời điểm đó. Theo những chia sẻ và các nguồn tin uy tín, sự nghi ngờ của Shakira bắt đầu khi cô đi công tác xa trở về nhà. Trong tủ lạnh của gia đình, cô phát hiện một hũ mứt dâu – loại mứt mà cả Piqué và hai con trai đều không hề yêu thích và gần như không bao giờ ăn.

Với sự nhạy cảm của một người phụ nữ, Shakira nhận ra sự hiện diện bất thường này không thể là ngẫu nhiên. Sau khi xâu chuỗi những manh mối, cô bàng hoàng nhận ra ngôi nhà của mình đã bị xâm phạm bởi sự xuất hiện của "người thứ ba". Hũ mứt dâu, trong sự trớ trêu của định mệnh, trở thành bằng chứng thép tố cáo sự lừa dối của người tình mà cô từng tin tưởng tuyệt đối.

Pique ngoại tình sau lưng Shakira, lộ tẩy qua 1 hũ mứt dâu. Ảnh: X

Sự tái sinh rực rỡ từ đống tro tàn

Cuộc chia tay vào giữa năm 2022 đã trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu. Nhưng thay vì chìm đắm trong đau khổ, Shakira đã chọn cách trả lời bằng âm nhạc. Ca khúc BZRP Music Sessions #53 ra đời như một "quả bom" phá vỡ mọi quy tắc. Trong đó, cô không ngần ngại chỉ trích gay gắt người cũ với những câu hát đắt giá: "Anh đổi một chiếc Ferrari lấy một chiếc Twingo, anh đổi một chiếc Rolex lấy một chiếc Casio".

Lời bài hát không chỉ là sự trút bỏ nỗi lòng, mà còn là tuyên ngôn về lòng tự tôn của người phụ nữ hiện đại. Bản nhạc đã phá vỡ 14 kỷ lục Guinness thế giới và trở thành bài hát Latin có lượt nghe cao nhất trên Spotify. Qua biến cố, công chúng thấy một Shakira bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn và không hề nao núng trước những tổn thương.

Từ một "Nữ hoàng World Cup" từng khiến cả thế giới nhún nhảy theo giai điệu vui tươi, Shakira hôm nay đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường. Câu chuyện về hũ mứt dâu không chỉ là một giai thoại giải trí, mà còn là minh chứng rằng dù bị tổn thương đến tận cùng, một người phụ nữ thực thụ sẽ biết cách dùng chính tài năng và sự thông tuệ để biến nỗi đau thành sức mạnh, tiếp tục tỏa sáng rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Ảnh: X

Ảnh: X