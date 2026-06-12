Mỹ nhân showbiz và chồng tuyển thủ quốc gia rạn nứt, sắp dắt nhau ra đường sống vì tiêu sạch 730 tỷ

Tài chính kiệt quệ khiến cặp đôi này ngày nào cũng cãi vã, đổ lỗi cho nhau tiêu hoang khiến tài sản mất sạch.

Ngày 11/6, tờ 163 đưa tin vợ chồng MC, diễn viên Nhiễm Oánh Dĩnh và nhà vô địch quyền anh Trung Quốc Trâu Thị Minh đang trên bờ vực tan vỡ. Nguyên nhân là cặp đôi đã tiêu tán sạch số tài sản 200 triệu NDT (khoảng 730 tỷ đồng) trong 7 năm ở ẩn kinh doanh và còn vỡ nợ. Gần đây, Nhiễm Oánh Dĩnh và Trâu Thị Minh đã phải bán biệt thự ở Thượng Hải, Bắc Kinh (Trung Quốc) và nhiều tài sản ở Mỹ để gom tiền trả nợ.

Đối mặt với cảnh tài chính kiệt quệ và sắp ra đường ở tới nơi, cặp đôi này ngày nào cũng cãi vã, đổ lỗi cho nhau tiêu hoang khiến tài sản đội nón ra đi. Theo các nguồn tin, sau khi Trâu Thị Minh đột ngột bị mù và phải dừng thi đấu từ năm 2017, anh và vợ đã dồn hết tiền bạc để xây dựng tổ hợp phòng gym - quyền anh cao cấp rộng 18.000m2, trang bị máy móc nhập khẩu từ Đức, tủ đồ đặt riêng từ Ý và cả khu bếp đạt tiêu chuẩn Michelin để kinh doanh kiếm tiền. Cặp đôi bán thẻ hội viên 30.000 NDT/năm (110 triệu đồng). Tuy nhiên, cả tháng đầu khai trương, họ chỉ có đúng 12 người đăng ký, trong khi chi phí vận hành hàng tháng hơn 3 triệu NDT (11 tỷ đồng). Còn nhà hàng lẩu của Nhiễm Oánh Dĩnh vì bán giá cao gấp 3 lần thị trường, cũng dẹp tiệm chỉ sau 1 năm kinh doanh. Cả hai chẳng những không thu hồi được vốn mà còn lỗ nặng sau các phi vụ làm ăn.

Khối tài sản 730 tỷ đồng của Nhiễm Oánh Dĩnh và Trâu Thị Minh đã tiên tán sạch chỉ trong 7 năm. Ảnh: Sina.

Thời gian qua, Nhiễm Oánh Dĩnh phải livestream bán hàng từ sáng đến khuya để kiếm tiền lo chi phí sinh hoạt trong nhà, tiền học phí cho 3 con trai ở trường quốc tế và chi phí tiêm hormone tăng trưởng tốn khoảng 200.000 NDT/năm (730 triệu đồng) cho cậu con trai thứ 2. Về phía Trâu Thị Minh, anh hiện làm giảng viên tại Đại học Sư phạm Hoa Đông, nhưng tiền lương hàng tháng đều bị chủ nợ lấy sạch ngay khi vừa vào tài khoản ngân hàng. Gánh nặng tài chính đè nặng trên vai Nhiễm Oánh Dĩnh khiến cô mệt mỏi, bất mãn.

Nhiễm Oánh Dĩnh phải livestream bán hàng từ sáng đến khuya 3-4 buổi/tuần để kiếm tiền, còn tiền lương của Trâu Thị Minh vừa vào tài khoản ngân hàng đã bị cấn nợ. Ảnh: Sina.

Trâu Thị Minh sinh năm 1981, được coi là tượng đài của quyền anh nhà nghề Trung Quốc. Anh từng là tuyển thủ quyền anh quốc gia, 2 lần giành HCV Thế vận hội Olympic các năm 2008 và 2012 ở hạng cân 48 kg. Ngoài vai trò vận động viên, Trâu Thị Minh còn là diễn viên tay ngang từng góp mặt trong Transformers 4, Công Thủ Đạo. Trâu Thị Minh kết hôn với Nhiễm Oánh Dĩnh vào năm 2011. Anh và con trai Trâu Minh Hiên từng tham gia show truyền hình ăn khách Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế mùa 3.

Nhiễm Oánh Dĩnh sinh năm 1984, từng là hoa khôi của Khoa Kinh tế tại Đại học Kinh tế và Thương mại Quốc tế Bắc Kinh. Với vẻ ngoài xinh đẹp và thành tích xuất sắc, cô từng trở thành "Đại sứ Du lịch Quý Châu (Trung Quốc)". Sau khi tốt nghiệp đại học, Nhiễm Oánh Dĩnh được trải thảm vào đài trung ương CCTV. Cô làm MC của hàng loạt chương trình kinh tế - chứng khoán. Sau đó, Nhiễm Oánh Dĩnh lấn sân sang đóng phim với 1 số vai phụ. Tuy nhiên, cô đã quyết định từ bỏ sự nghiệp, trở thành bà nội trợ toàn thời gian sau khi kết hôn với Trâu Thị Minh.

Trâu Thị Minh và Nhiễm Oánh Dĩnh từng là cặp vợ chồng đắt show ở Cbiz. Cựu tuyển thủ quốc gia Trung Quốc và con trai Trâu Minh Hiên từng rất được yêu mến sau chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, 163