Rà soát vở kịch Đảo hoa hậu diễn phản cảm

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát và làm việc với đơn vị tổ chức vở kịch "Đảo hoa hậu" sau khi xuất hiện nhiều ý kiến tranh luận trên mạng xã hội về một số phân cảnh bị cho là phản cảm.

Ngày 11/6, tại cuộc họp cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phản hồi về phân cảnh gây tranh cãi trong vở kịch Đảo hoa hậu .

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đã ghi nhận ý kiến từ dư luận và báo chí liên quan đến những tranh cãi xoay quanh vở kịch Đảo hoa hậu. Hiện Sở phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát và làm việc với đơn vị tổ chức để đánh giá toàn diện vụ việc, từ đó xem xét hướng xử lý phù hợp theo quy định.

"Trên cơ sở hồ sơ đã được chấp thuận, Sở đang phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, làm việc với đơn vị tổ chức để đánh giá khách quan, toàn diện nội dung vụ việc để xem xét và có biện pháp phù hợp theo quy định của pháp luật", đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát và làm việc với đơn vị tổ chức vở kịch Đảo hoa hậu.

Trước đó vào ngày 7/6, mạng xã hội lan truyền đoạn trích từ vở kịch với hai nhân vật mang tên Bé Bơ và Cục Bột, khiến nhiều người liên tưởng đến biệt danh của hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân. Điều khiến khán giả phản ứng không chỉ nằm ở việc đưa những chi tiết bên ngoài sân khấu vào tác phẩm mà còn đến từ nội dung đối thoại giữa hai nhân vật.

Trong phân cảnh khi một nhân vật nói muốn chứng minh tình cảm bằng hành động, người còn lại hỏi sẽ thể hiện bằng cách nào. Câu trả lời "Hông ấy chị móc em đi..." sau đó được dẫn sang tình huống "móc tai" khiến nhiều khán giả liên tưởng tới tình huống nhạy cảm để gây cười.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự khó chịu, cho rằng đây là "miếng hài vô duyên", khai thác đời tư và những liên tưởng nhạy cảm để mua vui, không phù hợp với một sân khấu chuyên nghiệp.

Đảo hoa hậu là một trong những vở diễn ăn khách của sân khấu miền Nam trong thời gian gần đây.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao cho biết thêm theo quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, hồ sơ đề nghị tổ chức biểu diễn phải có kịch bản hoặc nội dung chương trình để cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Đối với các vở diễn sân khấu, trước khi cấp văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn, Sở tổ chức phúc khảo, lấy ý kiến Hội đồng nghệ thuật, đồng thời ghi nhận các góp ý chuyên môn và những nội dung cần điều chỉnh đối với đơn vị tổ chức nhằm bảo đảm chất lượng nghệ thuật cũng như tuân thủ quy định pháp luật.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng thừa nhận sân khấu là loại hình nghệ thuật biểu diễn trực tiếp nên trong quá trình biểu diễn thực tế có thể phát sinh những khác biệt nhất định về cách thể hiện, nhịp diễn hoặc lời thoại so với kịch bản đã được duyệt.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao khẳng định việc ứng biến, sáng tạo của diễn viên là yếu tố có thể xuất hiện trong thực tiễn hoạt động sân khấu. Tuy nhiên, các nội dung ứng biến phải nằm trong khuôn khổ của tác phẩm đã được chấp thuận, không làm thay đổi bản chất, tư tưởng, thông điệp chính của vở diễn, đồng thời không được bổ sung hoặc lồng ghép những nội dung vi phạm pháp luật, gây phản cảm hay tác động tiêu cực đến công chúng.

Theo đó, đơn vị tổ chức, người chịu trách nhiệm nội dung chương trình cùng các cá nhân liên quan phải bảo đảm nội dung biểu diễn thực tế phù hợp với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ nội dung biểu diễn.

Kiểm tra, xác minh việc Hương Giang diễu hành xe buýt hai tầng

Cũng tại buổi họp báo, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phản hồi về việc á hậu Hương Giang xuất hiện trên xe buýt hai tầng và giao lưu với người hâm mộ trên một số tuyến đường của thành phố sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 MGI All Stars 2026. Theo đại diện Sở, qua rà soát thông tin từ báo chí và mạng xã hội, cơ quan này ghi nhận vụ việc và đang phối hợp các đơn vị liên quan để kiểm tra, xác minh. Theo quy định hiện hành, các thủ tục liên quan đến hoạt động tập trung đông người nơi công cộng, sử dụng không gian công cộng hoặc phương tiện giao thông phục vụ hoạt động có yếu tố sự kiện, diễu hành không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Hiện Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục rà soát thông tin. Trường hợp qua kiểm tra phát hiện có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và xử lý theo quy định hiện hành.