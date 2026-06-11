Điều "anh sếp showbiz" quyết giấu kín suốt nhiều năm vừa bị bại lộ

Nam ca sĩ vô cùng bức xúc khi bị khui bí mật giữ kín bao lâu nay.

Trong showbiz, việc 1 nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hay chỉnh sửa đặc điểm nào đó trên gương mặt, cơ thể không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, không phải người nổi tiếng nào cũng muốn công khai quá trình làm đẹp, thay đổi diện mạo của mình. Và mới đây, Hoàng Tử Thao đã rơi vào tình huống bị lộ chuyện từng "trùng tu", chỉnh nhẹ một chi tiết trên gương mặt - đó là làm răng sứ - một cách bị động, ngoài mong muốn.

Theo đó, 1 phòng khám nha khoa đã tự ý đăng tải hàng loạt hình ảnh Hoàng Tử Thao dán sứ Veneer 16 chiếc răng và trám răng lên mạng xã hội để quảng cáo dịch vụ. Hành vi tùy tiện của phòng khám khiến "anh sếp showbiz" nổi đóa. Nam ca sĩ bức xúc chỉ trích phòng khám nha khoa chụp lén, lợi dụng tên tuổi và tự ý đăng tải hồ sơ chỉnh nha cách đây vài năm, đồng thời quay chụp lén hình ảnh làm lại răng của anh cách đây không lâu để đăng lên mạng mà không hỏi khách hàng có đồng ý hay không. Hoàng Tử Thao nhấn mạnh rằng bất kỳ ai cũng cần được tôn trọng quyền riêng tư, đặc biệt là trong những tình huống liên quan đến sức khỏe và điều trị cá nhân.

Hoàng Tử Thao lộ chuyện từng đi "trùng tu răng", dán sứ Veneer 16 chiếc răng. Ảnh: Sohu.

Phòng khám nha khoa nơi "chủ tịch" showbiz Hoa ngữ điều trị, làm răng đã tung nhiều hình ảnh lẫn hồ sơ chỉnh nha của anh lên mạng. Mục đích của họ là mượn tên tuổi Hoàng Tử Thao để quảng cáo cho phòng khám. Ảnh: Sina.

Vụ ồn ào giữa Hoàng Tử Thao và phòng khám nha khoa lên thẳng top đầu hotsearch Weibo. Trên mạng xã hội, các khán giả kinh ngạc với việc nam idol chi cả đống tiền bọc sứ cho cả hàm răng. Netizen cũng đứng về phía Hoàng Tử Thao, không đồng tình với việc phòng khám nha khoa tự ý tiết lộ thông tin và hình ảnh làm răng của khách hàng. Không ít người còn bình luận yêu cầu "chủ tịch Cbiz" cân nhắc đâm đơn kiện phòng khám nha khoa ra tòa với cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư, dùng hình ảnh cá nhân trái phép để phục vụ cho mục đích quảng cáo thương mại.

Nhiều netizen yêu cầu Hoàng Tử Thao cân nhắc kiện phòng khám nha khoa ra tòa vì xâm phạm quyền riêng tư, dùng hình ảnh cá nhân trái phép cho mục đích thương mại. Ảnh: Weibo.

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng lấy nghệ danh Tao, ra mắt trong nhóm nhạc đình đám Kpop EXO khi vừa tròn 19 tuổi. Anh rời nhóm do mâu thuẫn với công ty quản lý cũ SM vào năm 2015. Kể từ đó, Hoàng Tử Thao trở về quê nhà Trung Quốc hoạt động với tư cách ca sĩ, diễn viên và thành lập 1 công ty giải trí riêng mang tên L.TAO Entertainment .

Hoàng Tử Thao có xuất thân bề thế, giàu có. Anh là con trai của ông Hoàng Trung Đông - người nắm giữ khối tài sản lên đến 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) và 4-5 khu đất rộng lớn tại Thanh Đảo (Trung Quốc). Năm 1997, cha của Hoàng Tử Thao đã xếp vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Sau khi cha qua đời vào năm 2020, Hoàng Tử Thao được thừa kế toàn bộ tài sản. Truyền thông xứ tỷ dân gọi cựu thành viên EXO là nam idol giàu có hàng đầu của showbiz Hoa ngữ.

"Anh sếp Cbiz" là con trai của doanh nhân giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Ảnh: Weibo.

Giữa tháng 10/2025, Hoàng Tử Thao đã tổ chức đám cưới với nữ idol Từ Nghệ Dương. "Anh sếp showbiz" và nàng thơ sinh năm 1997 cũng được cho là đã có quý tử đầu lòng, nhưng tạm chưa công bố. Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương là đôi vợ chồng được quan tâm nhất Cbiz hiện tại. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, KoreaBoo