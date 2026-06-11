Tin mật showbiz: Nam ca sĩ, rapper H. đã "toang" với bạn gái hot girl, còn có ngay người mới thế chỗ

Nam ca sĩ này đã lặng lẽ chấm dứt mối quan hệ tình cảm với bạn gái hot girl.

Ngày 10/6, theo tờ Sohu, mối quan hệ giữa Hồ Ngạn Bân và hot girl - người mẫu kém anh 16 tuổi Dịch Mộng Linh đang là tâm điểm của Cbiz. Theo nguồn tin thân cận, cặp đôi này đã lặng lẽ đường ai nấy đi chỉ sau vài tháng hẹn hò. Nguyên nhân cuộc tình này chớm nở chóng tàn là do nam ca sĩ họ Hồ đình đám bị phát hiện "bắt cá 2 tay", biến Dịch Mộng Linh thành "kẻ thứ 3" chen chân vào mối quan hệ của người khác. Hồ Ngạn Bân hiện đã có bạn gái mới xinh đẹp chẳng kém Dịch Mộng Linh, nhưng giấu kín để tránh điều tiếng của dư luận.

Theo đó, vào cuối tháng 11/2025, video Hồ Ngạn Bân và Dịch Mộng Linh nắm tay, hôn nhau tình tứ trên bãi biển Maldives, đã được "team qua đường" ghi lại và đăng tải lên mạng. Cặp đôi được cho biết bắt đầu tìm hiểu, hẹn hò từ tháng 8/2025. Họ nhiều lần cùng nhau đi xem kịch, đeo đồng hồ đôi Richard Mille. Trước những bằng chứng do fan soi ra, Hồ Ngạn Bân đã lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm với Dịch Mộng Linh.

Hồ Ngạn Bân và bạn gái hot girl đã chia tay. Nam ca sĩ giờ cũng đã có tình mới. Ảnh: Sina.

Cặp đôi công khai chuyện tình cảm vào cuối tháng 11/2025 sau khi video tình tứ hôn nhau trên bãi biển Maldives xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, 1 ngày sau khi ngôi sao hàng đầu làng nhạc Hoa ngữ công khai bạn gái, anh đã bị "bóc phốt" lăng nhăng. Ngoài Dịch Mộng Linh, Hồ Ngạn Bân còn qua lại với hot girl xinh đẹp khác là Vương A Lý. Nam ca sĩ đã cùng Vương A Lý đến Thành Đô (Trung Quốc) trải qua "Ngày Tình Nhân" trong một homestay cao cấp suốt 3 ngày. Vương A Lý còn chia sẻ hình ảnh bó hoa hồng và sợi dây chuyền đắt tiền mà nam ca sĩ tặng. Đến cuối tháng 9/2025, khi đã chính thức ở bên Dịch Mộng Linh được hơn 1 tháng, Hồ Ngạn Bân mới cắt đứt với Vương A Lý.

Vụ ồn ào tình ái khiến sự nghiệp của Hồ Ngạn Bân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khán giả đã hủy vé concert của nam ca sĩ hàng loạt. Nhiều fandom thông báo giải tán. Không chỉ vậy, các nhãn hàng hợp tác với Hồ Ngạn Bân cũng lập tức đưa ra quyết định điều chỉnh thời hạn hợp đồng, thậm chí tạm dừng hợp tác với anh. Các sự kiện ca nhạc có nam ca sĩ tham gia âm thầm gỡ clip, xóa bỏ tên Hồ Ngạn Bân. Bên dưới loạt MV ca khúc cũ của Hồ Ngạn Bân cũng tràn ngập bình luận chỉ trích anh là "kẻ lăng nhăng", "hình tượng sụp đổ".

Nam ca sĩ, rapper họ Hồ hàng đầu Trung Quốc cặp kè cùng lúc với hot girl Dịch Mộng Linh và Vương An Lý.

Hồ Ngạn Bân sinh năm 1983, là nam ca sĩ, rapper, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Trung Quốc. Anh được đánh giá là thế hệ nghệ sĩ thực lực hiếm có, sở hữu nền tảng thanh nhạc vững và khả năng sáng tác đáng nể trong làng nhạc Hoa ngữ. Hồ Ngạn Bân nổi tiếng với các ca khúc như Thập Niên, Tứ Quý Ca, Khúc Hát Bất Hối … Về đời tư, trước Dịch Mộng Linh, Hồ Ngạn Bân từng công khai hẹn hò Trịnh Sảng. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai kết thúc chỉ sau 1 năm yêu đương.

Hồ Ngạn Bân từng có cuộc tình ngắn ngủi với Trịnh Sảng. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sohu, Sina