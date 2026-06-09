Nữ ca sĩ “bùng kèo fan Việt” và bạn trai 1 đời vợ đã chia tay: Nhà gái giờ héo hon, gầy gò đến đáng sợ

Cặp đôi này đã chính thức đường ai nấy đi sau 3 năm hẹn hò.

Ngày 9/6, tờ Page Six đưa tin Ariana Grande và Ethan Slater đã lặng lẽ chia tay sau 3 năm hẹn hò. Nguồn tin thân cận cho biết cặp đôi đường ai nấy đi trong hòa bình, không hề xảy ra cãi vã hay mâu thuẫn từ vài tháng trước. Do đó, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và luôn dành cho nhau tôn trọng, ngưỡng mộ. "Ariana Grande và Ethan Slater đã suy nghĩ rất nhiều, quyết định chia tay của họ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, cả hai nhận ra họ phù hợp làm bạn hơn là tiếp tục một mối quan hệ tình cảm" , nguồn tin tiết lộ.

Theo tìm hiểu của tờ Page Six, Ariana Grande vẫn ổn sau cuộc tình tan vỡ với Ethan Slater. Cô hiện vui vẻ với cuộc sống độc thân, tập trung chuẩn bị cho các tour lưu diễn, album sắp phát hành mang tên Petal.

Ariana Grande và Ethan Slater đã chia tay sau 3 năm hẹn hò. Ảnh: Getty Images.

Ariana Grande và Ethan Slater bắt đầu hẹn hò từ tháng 7/2023. Họ phải lòng nhau sau khi hợp tác trong bộ phim Wicked. Tuy nhiên, cuộc tình của cặp đôi này không được công chúng ủng hộ. Lý do là cả 2 đến với nhau khi vẫn đang trong cuộc hôn nhân với người khác. Thời điểm đó, Ariana Grande đang ly thân đại gia bất động sản Dalton Gomez, còn Ethan Slater vẫn còn bị ràng buộc mối quan hệ với bà xã Lilly Jay. Phải đến tháng 3/2024, Ariana Grande mới hoàn tất thủ tục ly hôn với Dalton Gomez, còn Ethan Slater chính thức ly hôn vợ vào tháng 7/2024.

Cặp đôi gây tranh cãi vì hẹn hò nhau khi vẫn trong hôn nhân với người khác. Ảnh: Getty Images.

Ariana Grande là ca sĩ, diễn viên hàng đầu thế giới hiện nay và được mệnh danh là "tiểu diva". Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ nhỏ, nổi tiếng với vai Cat Valentine trong loạt phim truyền hình của Nickelodeon như Victorious hay Sam & Cat .

Bước ngoặt đến khi Ariana chuyển hướng sang âm nhạc. Album đầu tay Yours Truly (2013) giúp cô trở thành “hiện tượng mới” của làng nhạc pop và R&B. Các album sau đó như My Everything (2014), Dangerous Woman (2016), Sweetener (2018), Thank U, Next (2019) và Positions (2020) đều gặt hái thành công lớn, mang về cho cô nhiều giải Grammy, Billboard và MTV Awards. Với chất giọng soprano mạnh mẽ cùng quãng giọng ấn tượng gần 4 quãng tám, Ariana Grande thường được so sánh với diva đình đám Mariah Carey.

Đối với fan Việt, Ariana Grande lại từng để lại kỷ niệm không vui khi đột ngột huỷ show diễn tại TP.HCM mặc dù đã đáp tới sân bay Tân Sơn Nhất vào năm 2017.

Ariana Grande thành công trên cả sự nghiệp âm nhạc lẫn phim ảnh. Ảnh: X.

Vài năm trở lại đây, diện mạo của Ariana Grande xuống cấp, ngày càng trở nên héo hon và gầy gò đáng báo động với 2 cánh tay nhỏ như que củi, xương quai xanh và xương vai nhô ra rõ mồn một, khuôn mặt hốc hác, đôi má lõm sâu, gò má nhô cao. Sự thay đổi quá lớn so với thời kỳ đỉnh cao trước đây khiến công chúng lo ngại về sức khỏe của Ariana Grande. Nữ ca sĩ từng cho biết cô phải trải qua nhiều liệu pháp tâm lý để đối mặt với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, cùng hàng loạt vấn đề tinh thần khác như trầm cảm, lo âu và cảm giác tội lỗi kéo dài. Áp lực tâm lý nặng nề này được cho là đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất của Ariana Grande.

Ngoại hình gầy trơ xương đáng sợ của "tiểu diva". Ảnh: Ảnh Daily Mail, wickedmusicalbrasil, X.

Ethan Slater sinh năm 1992, là ca sĩ, diễn viên kiêm nhà soạn nhạc người Mỹ. Anh được nhiều khán giả biết đến nhờ vai diễn SpongeBob SquarePants trong vở nhạc kịch cùng tên. Trước khi Ethan Slater - Lilly Jay ly hôn, cặp đôi từng có chuyện tình đẹp đáng ngưỡng mộ kéo dài khoảng 10 năm. Cặp đôi về chung nhà vào năm 2018 và có với nhau 1 con trai.

Ethan Slater - Lilly Jay từng là cặp đôi đẹp đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Page Six