Kết cục cuộc tình Sooyoung - Jung Kyung Ho hoá ra đã được dự báo từ trước

Khán giả vẫn chưa hết buồn bã trước thông tin Sooyoung - Jung Kyung Ho chia tay sau 14 năm hẹn hò.

Vào ngày 9/6, cặp đôi Sooyoung (SNSD) - Jung Kyung Ho công bố chia tay sau 14 năm hẹn hò. Nguyên nhân dẫn đến rạn nứt của cả hai là do lịch trình làm việc dày đặc. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ vô cùng bàng hoàng và buồn bã bởi cặp đôi đã bên nhau quá lâu, fan còn trông đợi vào 1 "đám cưới thế kỷ".

Lúc này, nhiều người bỗng "đào" lại 1 video phát hành tháng 12/2025 của Myeong Do Ryeong, nói về Sooyoung và Jung Kyung Ho. Trong video, người này đã nhận xét cặp đôi không có duyên vợ chồng: "2 người có cung số tốt nhưng có vẻ sẽ không tiến đến hôn nhân. Họ có tình cảm sâu đậm nhưng theo tôi thấy thì giống như những người bạn hơn. Đằng trai có vẻ khá thận trọng trong việc kết hôn còn đằng gái thì mong muốn việc này. Việc đằng trai chần chừ có vẻ là vì vấn đề nội bộ gia đình, có thể là bố mẹ không đồng ý. Mặc dù duyên số của họ rất sâu đậm nhưng tôi vẫn thấy lá số chia ly nên có vẻ chuyện cưới xin sẽ khó khăn. Tình cảm của họ không phải kiểu nồng nhiệt mà rất yên bình, luôn luôn ở cạnh nhau, không thể tồn tại nếu thiếu nhau. Họ muốn tiến xa hơn nhưng theo tôi thấy thì 2 người không có duyên vợ chồng".

Có người dự đoán cặp đôi chia tay từ tháng 12/2025. Ảnh: Koreaboo

Người này tiếp tục dự đoán về cuộc sống của 2 ngôi sao sau khi chia tay: "Nếu họ chia tay thì đằng trai sẽ kết hôn muộn còn đằng gái sẽ nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Theo tôi thấy thì có rất nhiều người đang đợi cô gái này. Sau khi chia tay có thể cô ấy sẽ độc thân một thời gian và sẽ chọn lựa trong số những người xung quanh mình rồi nhanh chóng kết hôn. Còn phía chàng trai có thể sẽ mất một thời gian. Tôi đã nói trước đó rồi, gia đình anh ấy đang có vấn đề khiến anh ấy không thể kết hôn được".

Đoạn clip đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội và khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Dù đây có thể cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng điều này vẫn không thể xoa dịu nỗi buồn của người hâm mộ khi chứng kiến "cặp đôi vàng" của showbiz chia tay sau 14 năm hẹn hò.

Người hâm mộ vô cùng buồn bã khi cặp đôi chia tay. Ảnh: Koreaboo

Trước khi chính thức "đường ai nấy đi", Sooyoung - Jung Kyung Ho từng được xem là cặp đôi kiểu mẫu ở Kbiz. Cặp đôi hẹn hò năm 2012, đến năm 2014 thì bị Dispatch "khui". Kể từ đó, mỹ nhân SNSD và tài tử Hospital Playlist bên nhau kín tiếng nhưng bền chặt, thường khéo léo khen ngợi đối phương. Sooyoung - Jung Kyung Ho nhận được nhiều lời chúc phúc từ công chúng, tất cả đều mong họ sẽ sớm kết hôn.

Tuy nhiên, sóng gió đã nổi lên vào ngày 8/6, khi cặp đôi hủy theo dõi nhau trên Instagram. Việc hủy theo dõi lẫn nhau từ lâu đã được xem là tín hiệu cho thấy 1 cặp đôi rạn nứt hoặc chia tay ở showbiz Hàn. Từ đây, thông tin Sooyoung - Jung Kyung Ho chính thức “đường ai nấy đi” đã xuất hiện rầm rộ trên khắp các diễn đàn trực tuyến.

Đến trưa ngày 9/6, công ty quản lý xác nhận cặp đôi đã chia tay. nguyên nhân dẫn đến rạn nứt của cả hai là do lịch trình làm việc dày đặc. Jung Kyung Ho liên tục tham gia các dự án phim ảnh, trong khi Soo Young bận rộn với lịch trình qua lại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản khiến họ thiếu thời gian dành cho nhau. Do mối quan hệ ngày càng xa cách, cả hai quyết định chấm dứt chuyện tình cảm 14 năm, trở về làm đồng nghiệp.