Park Shin Hye vác bụng bầu cùng đại gia đình "ông trùm" Bae Yong Joon đi du thuyền 5 sao

Màn lộ diện của Park Shin Hye và “ông trùm Kbiz” Bae Yong Joon trên du thuyền cao cấp khiến cả mạng xã hội phải ồn.

Sáng 11/6, tờ Xportsnews đưa tin, vợ chồng Park Shin Hye cùng vợ chồng “ông trùm Kbiz” Bae Yong Joon đang tận hưởng chuyến du lịch vui vẻ ở Singapore. 2 gia đình đặt chân xuống sân bay Singapore vào hôm 9/6 và tới nay, họ lại tiếp tục được bắt gặp xuất hiện trên 1 du thuyền 5 sao trong chuyến đi của mình.

Theo nguồn tin, ông xã Park Shin Hye - nam diễn viên Choi Tae Joon vừa dẫn con mình và 2 con của cặp đôi Bae Yong Joon - Park Soo Jin tới 1 khu vui chơi trên du thuyền. Trong khi đó ở 1 tầng khác của du thuyền, Park Shin Hye đang đứng thư giãn cùng vợ chồng tài tử họ Bae.

Ở 1 hình ảnh khác, Choi Tae Joon được bắt gặp đang chăm sóc cậu con trai 4 tuổi ngồi trong xe đẩy. Phía sau anh là bà xã Park Shin Hye đang tập trung sắp xếp đồ đạc.

Nhân chứng dành lời khen ngợi “có cánh” cho vợ chồng Park Shin Hye và nữ minh tinh Park Soo Jin: “Gương mặt của họ ngoài đời thực sự rất nhỏ và vóc dáng ai trông cũng vô cùng thon gọn”.

Trong khi đó, công chúng lại không khỏi ngỡ ngàng, bật ngửa trước diện mạo của Bae Yong Joon ở thời điểm hiện tại. Trước ống kính, nam diễn viên trông xuống sắc già nua thấy rõ, gương mặt lộ rõ những dấu vết thời gian và mất hết nét lãng tử đốn tim hàng triệu cô gái ngày nào.

Park Shin Hye và ông xã xuất hiện trên du thuyền 5 sao mới đây. Ông xã mỹ nhân họ Park nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ diện mạo điển trai, cuốn hút cùng góc nghiêng thần thánh chấp cả cam thường. Ảnh: X

Trong khi đó, Bae Yong Joon lại khiến nhiều khán giả phải dụi mắt rất nhiều lần vì không tin nổi anh lại xuống sắc, trở nên già nua nhanh tới mức này. Nhiều netizen ban đầu còn không tin người đàn ông trong hình là tài tử Bản Tình Ca Mùa Đông. Ảnh: X

Xem lại loạt ảnh ngày trước của Bae Yong Joon, công chúng đã không khỏi tiếc nuối xen lẫn bồi hồi. Ảnh: X

Trước đó, trong sáng 9/6, vợ chồng Park Shin Hye và vợ chồng Bae Yong Joon đã được bắt gặp đưa các con tới Singapore du lịch. Được biết, 2 gia đình nhanh chóng lọt vào ống kính của “người qua đường” ngay khi đặt chân xuống sân bay ở đảo quốc sư tử.

Trong video gây bão, Park Shin Hye lộ bụng bầu to vượt mặt, diện trang phục rộng thùng thình. Còn ông xã cô - tài tử Choi Tae Joon đeo khẩu trang, đẩy chiếc xe chất đầy hành lý có cậu con trai ngồi phía trên. Đặc biệt, diện mạo điển trai của quý tử 4 tuổi nhà Park Shin Hye - Choi Tae Joon đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội trong buổi sáng 9/6.

Trước ống kính, Bae Yong Joon đội mũ và đeo khẩu trang, gây chú ý khi để lộ tóc bạc đầy đầu. Trong khi đó, bà xã của anh - nữ diễn viên Park Soo Jin được “người qua đường” nhận xét là rất gầy và có làn da trắng bóc. Vợ chồng Bae Yong Joon cũng đưa các con đi cùng trong chuyến du lịch mới đây.

Vợ chồng Park Shin Hye đưa con trai đi du lịch nước ngoài cùng đại gia đình của “ông trùm Kbiz” Bae Yong Joon. Đoạn clip này đã nhanh chóng hút về hàng triệu view và trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội châu Á mới đây



Park Shin Hye lộ ra bụng bầu lớn trước ống kính máy quay. Còn nhớ cách đây đúng 2 tháng, người đẹp công bố tin vui đang mang thai bé thứ 2. Và đây cũng là lần đầu nữ diễn viên lộ diện sau tin mang bầu. Ảnh: X

Diện mạo của quý tử 4 tuổi nhà Park Shin Hye đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Nhiều khán giả kỳ vọng cậu bé lớn lên sẽ tiếp nối sự nghiệp diễn xuất của bố mẹ. Ảnh: X, showbiz.pv

Bae Yong Joon để lộ tóc bạc đầy đầu trong màn xuất hiện ở sân bay mới đây, khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho thời trẻ của nam tài tử. Về phần Park Soo Jin, cô lại nhận được khá nhiều lời khen ngợi về nhan sắc dù đã là mẹ 2 con. Ảnh: Newsen

Bae Yong Joon cũng đưa con trai - con gái (bé áo trắng và bé áo hồng) đi cùng trong chuyến du lịch với gia đình Park Shin Hye. Ảnh: X

Việc vợ chồng Park Shin Hye bỗng nhiên đi du lịch cùng với đại gia đình Bae Yong Joon - Park Soo Jin đã gây ra nhiều bàn tán, thảo luận trên mạng xã hội trong sáng 9/6. Nhiều khán giả đã vô cùng tò mò về mối quan hệ giữa 2 bên gia đình.

Hóa ra 2 cặp vợ chồng này có mối nhân duyên khá đặc biệt trong giới giải trí Kbiz. Park Shin Hye chính là chị em chí cốt với bà xã Bae Yong Joon - nữ minh tinh Park Soo Jin. Mối nhân duyên của 2 mỹ nhân bắt đầu kể từ khi họ cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim nổi tiếng 1 thời Mỹ Nam Nhà Bên từng lên sóng trên đài tvN hồi năm 2013. Không chỉ diễn xuất ăn ý trên màn ảnh, Park Shin Hye - Park Soo Jin còn thân thiết trong hậu trường và dần phát hiện ra rằng họ nói chuyện rất hợp nhau.

Ngay cả sau khi bộ phim đóng máy, Park Shin Hye - Park Soo Jin vẫn tiếp tục giữ liên lạc mật thiết và duy trì tình bạn đẹp với nhau. Họ thường xuyên đến các buổi tụ họp riêng tư hay đi đánh lẻ với nhau. Sau mỗi buổi đi chơi, 2 mỹ nhân đều chụp lại hình lưu niệm, đồng thời khoe những khoảnh khắc thân thiết bên nhau lên mạng xã hội. Theo thời gian, mối quan hệ giữa 2 nữ nghệ sĩ lại càng thêm phần gắn bó và họ dần trở thành cặp hảo tỷ muội đáng ngưỡng mộ ở Kbiz.

Hiện tại, Park Soo Jin cùng ông xã Bae Yong Joon gần như đã dừng hẳn các hoạt động trong làng giải trí và đang định cư tại Hawaii (Mỹ). Thế nhưng dù khoảng cách địa lý có xa xôi cách trở đến đâu cũng không thể làm phai nhạt nổi tình bạn thân thiết, gắn bó giữa Park Shin Hye - Park Soo Jin.

Còn Choi Tae Joon thì vừa ký hợp đồng độc quyền vào tháng 2 vừa qua với Blitzway Entertainment. Được biết, Bae Yong Joon là 1 trong những cổ đông lớn trong công ty giải trí này.

Mối quan hệ thân thiết giữa 2 bên gia đình Park Shin Hye - Bae Yong Joon đã được làm sáng tỏ. Ảnh: Naver

Nguồn: Xportsnews