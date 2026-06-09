Clip hot: Park Shin Hye bụng bầu to vượt mặt cùng quý tử đẹp trai và đại gia đình “ông trùm Kbiz” Bae Yong Joon đi du lịch

Màn lộ diện mới đây của đại gia đình Park Shin Hye - Bae Yong Joon đã khiến cả mạng xã hội như nổ tung, rốt cuộc 2 ngôi sao này có mối quan hệ như thế nào với nhau?

Sáng 9/6, tờ Star News đưa tin, vợ chồng Park Shin Hye và vợ chồng Bae Yong Joon vừa được bắt gặp đưa các con tới Singapore du lịch. Được biết, 2 gia đình đã lọt vào ống kính của “người qua đường” khi đặt chân xuống sân bay ở đảo quốc sư tử.

Trong video gây bão, Park Shin Hye lộ bụng bầu to vượt mặt, diện trang phục rộng thùng thình. Còn ông xã cô - tài tử Choi Tae Joon đeo khẩu trang, đẩy chiếc xe chất đầy hành lý có cậu con trai ngồi phía trên. Đặc biệt, diện mạo điển trai của quý tử 4 tuổi nhà Park Shin Hye - Choi Tae Joon đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội trong buổi sáng 9/6.

Trước ống kính, Bae Yong Joon đội mũ và đeo khẩu trang, gây chú ý khi để lộ tóc bạc đầy đầu. Trong khi đó, bà xã của anh - nữ diễn viên Park Soo Jin được “người qua đường” nhận xét là rất gầy và có làn da trắng bóc. Vợ chồng Bae Yong Joon cũng đưa các con đi cùng trong chuyến du lịch mới đây.

Vợ chồng Park Shin Hye đưa con trai đi du lịch nước ngoài cùng đại gia đình của “ông trùm Kbiz” Bae Yong Joon



Park Shin Hye lộ ra bụng bầu lớn trước ống kính máy quay. Còn nhớ cách đây đúng 2 tháng, người đẹp công bố tin vui đang mang thai bé thứ 2. Và đây cũng là lần đầu nữ diễn viên lộ diện sau tin mang bầu. Ảnh: X

Diện mạo của quý tử 4 tuổi nhà Park Shin Hye đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Nhiều khán giả kỳ vọng cậu bé lớn lên sẽ tiếp nối sự nghiệp diễn xuất của bố mẹ. Ảnh: X, showbiz.pv

Bae Yong Joon để lộ tóc bạc đầy đầu trong màn xuất hiện ở sân bay mới đây, khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho thời trẻ của nam tài tử. Về phần Park Soo Jin, cô lại nhận được khá nhiều lời khen ngợi về nhan sắc dù đã là mẹ 2 con. Ảnh: Newsen

Bae Yong Joon cũng đưa con trai - con gái (bé áo trắng và bé áo hồng) đi cùng trong chuyến du lịch với gia đình Park Shin Hye. Ảnh: X

Việc vợ chồng Park Shin Hye bỗng nhiên đi du lịch cùng với đại gia đình Bae Yong Joon - Park Soo Jin đã gây ra nhiều bàn tán, thảo luận trên mạng xã hội trong sáng 9/6. Nhiều khán giả hiện vô cùng tò mò về mối quan hệ giữa 2 bên gia đình.

Hóa ra 2 cặp vợ chồng này có mối nhân duyên khá đặc biệt trong giới giải trí Kbiz. Park Soo Jin - Park Shin Hye từng cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình ăn khách 1 thời Mỹ Nam Nhà Bên. Còn Choi Tae Joon thì vừa ký hợp đồng độc quyền vào tháng 2 vừa qua với Blitzway Entertainment. Được biết, Bae Yong Joon là 1 trong những cổ đông lớn trong công ty giải trí này.

Còn nhớ vào tháng 5/2017, tin đồn hẹn hò của Choi Tae Joon và Park Shin Hye lần đầu được lan truyền khắp nơi. Ban đầu, cặp đôi nhất quyết chối bay chối biến chuyện tình cảm nên tin đồn này cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng. Tuy vậy, đến ngày 7/3/2018, Dispatch đã chính thức vào cuộc và tung ra loạt ảnh cả 2 đang hẹn hò với nhau. Đến lúc này, Choi Tae Joon - Park Shin Hye đành phải thừa nhận mối quan hệ tình cảm đã kéo dài được gần 1 năm.

Tới tháng 11/2021, Park Shin Hye thông báo mang thai và kết hôn với bạn trai tài tử Choi Tae Joon. Siêu đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 22/1/2022, quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A như Lee Min Ho, Lee Hongki (F.T. Island), D.O. (EXO)...

Park Shin Hye - Choi Tae Joon kết hôn cách đây 4 năm. Ảnh: Naver

Trong khi đó, vào năm 2015, Bae Yong Joon - Park Soo Jin chính thức về chung 1 nhà chỉ sau vài tháng hẹn hò, khiến cả châu Á chấn động. Đến nay, cặp đôi nổi tiếng đã có với nhau 2 đứa con gồm 1 trai, 1 gái. Sau khi kết hôn, Park Soo Jin gần như mất hút khỏi giới giải trí. Còn Bae Yong Joon cũng không còn hoạt động ở showbiz sau màn xuất hiện với tư cách khách mời ở tác phẩm truyền hình ăn khách Dream High hồi năm 2011. Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, vợ chồng Bae Yong Joon hiện sống ở Hawaii, Mỹ cùng các con. Gần đây, xuất hiện 1 số tin đồn cho hay cặp đôi đình đám đang cân nhắc chuyển sang Singapore định cư.

Cuộc hôn nhân của Bae Yong Joon - Park Soo Jin cũng khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X

Nguồn: Star News