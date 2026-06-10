Bí mật của Park Shin Hye và vợ "ông trùm" Bae Yong Joon sau chuyến du lịch chung gây bão

Chuyến du lịch chung của đại gia đình Park Shin Hye và Bae Yong Joon đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.

Vào hôm 9/6, cộng đồng mạng náo loạn trước loạt ảnh và clip ghi lại chuyến du lịch của vợ chồng Park Shin Hye và vợ chồng Bae Yong Joon ở Singapore. Sau hơn 24 giờ, dư âm từ chuyến đi này vẫn chưa hạ nhiệt, trên các diễn đàn trực tuyến hiện tại vẫn xuất hiện rần rần nhiều chủ đề liên quan tới mối quan hệ của những người trong cuộc.

Tới sáng 10/6, Xportsnews đã gây sốt khi bất ngờ đăng tải bài báo nhằm giải đáp những thắc mắc trong lòng công chúng. Trong bài viết, ký giả Hàn Quốc tiết lộ, Park Shin Hye chính là chị em chí cốt với bà xã của “ông trùm Kbiz” Bae Yong Joon - nữ minh tinh Park Soo Jin. Mối nhân duyên của 2 mỹ nhân bắt đầu kể từ khi họ cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim nổi tiếng 1 thời Mỹ Nam Nhà Bên từng lên sóng trên đài tvN hồi năm 2013. Không chỉ diễn xuất ăn ý trên màn ảnh, Park Shin Hye - Park Soo Jin còn thân thiết trong hậu trường và dần phát hiện ra rằng họ nói chuyện rất hợp nhau.

Ngay cả sau khi bộ phim đóng máy, Park Shin Hye - Park Soo Jin vẫn tiếp tục giữ liên lạc mật thiết và duy trì tình bạn đẹp với nhau. Họ thường xuyên đến các buổi tụ họp riêng tư hay đi đánh lẻ với nhau. Sau mỗi buổi đi chơi, 2 mỹ nhân đều chụp lại hình lưu niệm, đồng thời khoe những khoảnh khắc thân thiết bên nhau lên mạng xã hội. Theo thời gian, mối quan hệ giữa 2 nữ nghệ sĩ lại càng thêm phần gắn bó và họ dần trở thành cặp hảo tỷ muội đáng ngưỡng mộ ở Kbiz.

Hóa ra Park Shin Hye - Park Soo Jin đã có tình bạn thân thiết hơn 13 năm qua. Họ trở thành chị em tốt sau màn hợp tác ở bộ phim Mỹ Nam Nhà Bên. Kể từ đó tới nay, 2 mỹ nhân đã nhiều lần đi chơi, đánh lẻ với nhau. Ảnh: X

Hiện tại, Park Soo Jin cùng ông xã Bae Yong Joon gần như đã dừng hẳn các hoạt động trong làng giải trí và đang định cư tại Hawaii (Mỹ). Thế nhưng dù khoảng cách địa lý có xa xôi cách trở đến đâu cũng không thể làm phai nhạt nổi tình bạn thân thiết, gắn bó giữa Park Shin Hye - Park Soo Jin. Mới đây, hình ảnh 2 bên gia đình Park Shin Hye - Park Soo Jin cùng tận hưởng chuyến du lịch chung ở Singapore đã minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Còn nhớ trong sáng 9/6, vợ chồng Park Shin Hye và vợ chồng Bae Yong Joon đã được bắt gặp đưa các con tới Singapore du lịch. Được biết, 2 gia đình nhanh chóng lọt vào ống kính của “người qua đường” ngay khi đặt chân xuống sân bay ở đảo quốc sư tử.

Trong video gây bão, Park Shin Hye lộ bụng bầu to vượt mặt, diện trang phục rộng thùng thình. Còn ông xã cô - tài tử Choi Tae Joon đeo khẩu trang, đẩy chiếc xe chất đầy hành lý có cậu con trai ngồi phía trên. Đặc biệt, diện mạo điển trai của quý tử 4 tuổi nhà Park Shin Hye - Choi Tae Joon đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội trong buổi sáng 9/6.

Trước ống kính, Bae Yong Joon đội mũ và đeo khẩu trang, gây chú ý khi để lộ tóc bạc đầy đầu. Trong khi đó, bà xã của anh - nữ diễn viên Park Soo Jin được “người qua đường” nhận xét là rất gầy và có làn da trắng bóc. Vợ chồng Bae Yong Joon cũng đưa các con đi cùng trong chuyến du lịch mới đây.

Vợ chồng Park Shin Hye đưa con trai đi du lịch nước ngoài cùng đại gia đình của “ông trùm Kbiz” Bae Yong Joon. Đoạn clip này đã nhanh chóng hút về hàng triệu view và trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội châu Á mới đây

Park Shin Hye lộ ra bụng bầu lớn trước ống kính máy quay. Còn nhớ cách đây đúng 2 tháng, người đẹp công bố tin vui đang mang thai bé thứ 2. Và đây cũng là lần đầu nữ diễn viên lộ diện sau tin mang bầu. Ảnh: X

Diện mạo của quý tử 4 tuổi nhà Park Shin Hye đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Nhiều khán giả kỳ vọng cậu bé lớn lên sẽ tiếp nối sự nghiệp diễn xuất của bố mẹ. Ảnh: X, showbiz.pv

Bae Yong Joon để lộ tóc bạc đầy đầu trong màn xuất hiện ở sân bay mới đây, khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho thời trẻ của nam tài tử. Về phần Park Soo Jin, cô lại nhận được khá nhiều lời khen ngợi về nhan sắc dù đã là mẹ 2 con. Ảnh: Newsen

Bae Yong Joon cũng đưa con trai - con gái (bé áo trắng và bé áo hồng) đi cùng trong chuyến du lịch với gia đình Park Shin Hye. Ảnh: X

Mối quan hệ thân thiết giữa 2 bên gia đình Park Shin Hye - Bae Yong Joon đã được làm sáng tỏ. Ảnh: Naver

Nguồn: Xportsnews