Minho (SHINee) "oanh tạc" sự kiện tại Việt Nam: Visual hack cam thường, zoom cận tới đâu cũng thấy như phim điện ảnh

Minho (SHINee) đã tham dự 1 sự kiện tại TP.HCM vào chiều nay (10/6). Anh đối mặt với bài test cam thường nhan sắc.

Nam thần Kpop đình đám Minho (SHINee) đang có mặt tại TP.HCM. Anh đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất vào tối muộn ngày 9/6. Đến chiều nay (10/6), nam ca sĩ đã chính thức lộ diện để tham dự sự kiện độc quyền do LG tổ chức tại không gian trải nghiệm Another Saigon by LG.

Không làm người hâm mộ Việt thất vọng, ngay từ giây phút xuất hiện, Minho đã khiến mọi người phải ố á với vẻ ngoài cực kỳ điển trai, cao ráo và bảnh bao. Nam thần thanh xuân 1 thời khoác lên mình bộ suit lịch lãm. Minho ghi điểm tuyệt đối với thần thái hút hồn, sáng bừng, cười 1 phát là fan có thể "nhắm mắt yêu luôn" bất chấp mọi góc độ và cam thường không chỉnh sửa. Đáng chú ý, trong hình ảnh zoom siêu cận mặt và 0% filter, nam idol sinh năm 1991 khiến fan "đứng tim" với làn da mịn màng không tỳ vết, sống mũi cao thẳng tắp như "cầu trượt".

Minho (SHINee) xuất hiện tại sự kiện ở TP.HCM. Nam thần xứ Hàn khoác lên mình bộ suit đen lịch lãm. (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Dáng người cao ráo, đôi chân dài miên man của nam thần châu Á. (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Minho khiến mọi người phải xao xuyến với vẻ ngoài cực kỳ điển trai, bảnh bao, toát lên thần thái hút hồn khi lộ diện. Sau khi xuống xe và nhìn thấy fan, nam ca sĩ thân thiện gật đầu chào hỏi mọi người.

Tại sự kiện, nam thần nhóm SHINee gặp ngay bài test visual từ ống kính góc siêu cận. Với vẻ đẹp "hack tuổi" và tự nhiên, thử thách này sao làm khó được Minho. Anh sáng bừng, điển trai trong mọi góc độ, cam thường không chỉnh sửa cũng không thể dìm hàng được visual của nam idol.

Dưới ống kính zoom cận, ngôi sao xứ Hàn khiến fan "đứng tim" với làn da mịn màng, sống mũi cao thẳng tắp.

Thần thái tự tin, diện mạo bảnh bao, visual "đẹp từng centimet" của Minho "bất bại" dù ở bất kỳ góc máy nào.

Nụ cười tỏa nắng của Minho khi nhận được tranh chân dung làm bằng cách quấn chỉ thủ công từ nhãn hàng. Khoảnh khắc "đốn tim" này của anh khiến fan nhìn phát là muốn "nhắm mắt yêu luôn".

Đối với người hâm mộ Kpop, Minho là một trong những gương mặt biểu tượng của thế hệ thần tượng thứ hai. Ra mắt cùng SHINee vào năm 2008 dưới trướng SM Entertainment, Choi Minho nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao 1m81 cùng hình tượng khỏe khoắn, nam tính khác biệt giữa dàn thần tượng cùng thời. Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Minho không chỉ thành công với vai trò ca sĩ mà còn khẳng định tên tuổi ở lĩnh vực diễn xuất, người dẫn chương trình và giải trí truyền hình.

Trong SHINee, Minho đảm nhận vị trí rapper và là một trong những thành viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất. Nhóm nhạc đình đám này được xem là một trong những tượng đài của làn sóng Hallyu với hàng loạt bản hit như Replay, Ring Ding Dong, Lucifer, Sherlock, View hay Don't Call Me. Không chỉ nổi tiếng tại Hàn Quốc, SHINee còn xây dựng được cộng đồng người hâm mộ rộng lớn trên khắp châu Á và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Bên cạnh âm nhạc, Minho còn được đánh giá là một trong những idol lấn sân diễn xuất thành công. Anh tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như To The Beautiful You, Medical Top Team, Hwarang, The Fabulous hay New Normal. Với khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ cùng hình ảnh lịch lãm, nam nghệ sĩ liên tục nhận được những lời mời tham gia các dự án lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Minho là thành viên nhóm nam đình đám SHINee. Ảnh: X.

Anh duy trì sức hút suốt gần hai thập kỷ nhờ hình ảnh sạch scandal, thái độ chuyên nghiệp và sự chân thành với người hâm mộ. Ảnh: Instagram.

Một trong những điểm đặc biệt khiến Minho nhận được nhiều tình cảm từ khán giả Việt Nam chính là mối liên hệ khá thú vị với bóng đá Việt Nam. Cha của anh là ông Choi Yun-kyum, cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng của Hàn Quốc. Đáng chú ý, ông từng có thời gian làm huấn luyện viên trưởng của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League từ năm 2011 đến 2014.