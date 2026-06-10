Cẩm Ly thi Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam công bố Đỗ Cẩm Ly đại diện Việt Nam tham dự Miss Cosmo 2026. Sau thành tích Top 10 của Phương Linh tại mùa giải trước, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 được khán giả kỳ vọng đạt thành tích cao.
Ngày 10/6, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam công bố Á hậu Đỗ Cẩm Ly là Miss Cosmo Vietnam 2026, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế. Cuộc thi dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào cuối năm nay.
Cẩm Ly cho biết cô tự hào khi là đại diện tiếp theo của Việt Nam (sau Bùi Xuân Hạnh và Phương Linh) ở cuộc thi sắc đẹp quốc tế. "Đây là cơ hội để tôi được kết nối với bạn bè quốc tế, giới thiệu Việt Nam hiện đại, năng động và giàu bản sắc", Cẩm Ly chia sẻ.
Á hậu Cẩm Ly cao 1,73 m, số đo ba vòng 88-61-97. Cô tốt nghiệp loại Giỏi khoa Quan hệ Quốc tế tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM.
Cô có khả năng thuyết trình ấn tượng, thể hiện khả năng ăn nói lưu loát ở vòng tranh luận trực tiếp trên sân khấu chung kết Miss Cosmo Vietnam.
Cẩm Ly nói cô mong chờ hành trình sắp tới, xem đây là cơ hội lan tỏa tinh thần tự tin, cởi mở và sẵn sàng hội nhập của thế hệ trẻ Việt Nam.
Đồng hành cùng Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh sau đăng quang, Đỗ Cẩm Ly nhiều lần chia sẻ về giấc mơ được đại diện Việt Nam tại sân chơi sắc đẹp quốc tế. Người đẹp nói thêm cô chuẩn bị tâm thế "chiến binh" ngay từ khi đăng quang á hậu.
Đây là lần đầu Á hậu Miss Cosmo Vietnam được tham dự cuộc thi quốc tế. Sau thành tích Top 10 Miss Cosmo 2025 của Hoa hậu Phương Linh, khán giả kỳ vọng Đỗ Cẩm Ly tiếp tục giữ chuỗi thành tích cao tại Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế.
Sau khi công bố Cẩm Ly là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2026, Hoa hậu Ngọc Châu - Giám đốc Quốc gia Miss Cosmo Vietnam - nói cô đặt trọn niềm tin vào Đỗ Cẩm Ly. "Chúng tôi theo sát Cẩm Ly suốt quá trình tập luyện, hoạch định chiến lược bài bản, giúp Cẩm Ly có hành trang tốt nhất để có thành tích ấn tượng tại Miss Cosmo 2026", Ngọc Châu chia sẻ.