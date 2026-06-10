Cẩm Ly thi Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế

Cẩm Ly cho biết cô tự hào khi là đại diện tiếp theo của Việt Nam (sau Bùi Xuân Hạnh và Phương Linh) ở cuộc thi sắc đẹp quốc tế. "Đây là cơ hội để tôi được kết nối với bạn bè quốc tế, giới thiệu Việt Nam hiện đại, năng động và giàu bản sắc", Cẩm Ly chia sẻ.