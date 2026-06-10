Kết quả phiên tòa xét xử vụ Kim Soo Hyun trong sáng nay

Liệu Kim Soo Hyun có phải đón nhận thêm tin dữ nào khác hay không?

Gần đây, vụ drama tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron liên tục xuất hiện thêm những diễn biến mới gây xôn xao dư luận. Hồi cuối tháng trước, nam diễn viên đã được minh oan trong nghi vấn hẹn hò Kim Sae Ron khi cô còn ở độ tuổi vị thành niên. Thế nhưng, tài tử họ Kim vẫn còn phải đối mặt với nhiều vụ kiện đòi bồi thường lên tới hơn 10 tỷ won (173 tỷ đồng) do các nhãn hàng khởi xướng.

Và mới đây nhất trong sáng 10/3, tòa án vừa mở phiên điều trần thứ 3 xét xử vụ công ty thực phẩm chức năng FromBio đòi Kim Soo Hyun bồi thường 3,96 tỷ won (68 tỷ đồng). Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho biết: “Cần phải xác minh lại 1 lần nữa xem dựa vào những căn cứ nào để kết luận Kim Soo Hyun đã có hành vi vi phạm nghĩa vụ giữ gìn phẩm giá”. Theo yêu cầu từ tòa án, phía FromBio sẽ phải lập bảng tổng hợp các bằng chứng chứng minh Kim Soo Hyun đã làm trái điều khoản giữ gìn phẩm giá, đồng thời phải giải thích cặn kẽ xem dựa vào những căn cứ nào để xác định tài tử họ Kim đã vi phạm hợp đồng quảng cáo.

Hội đồng xét xử có kế hoạch dựa trên bảng tổng hợp do phía FromBio trình lên để hệ thống lại các điểm tranh chấp trong vụ kiện, sau đó sẽ nhận thêm phản hồi từ phía Kim Soo Hyun nhằm chính thức xác định phạm vi tranh tụng.

Phiên tòa thứ 3 xét xử vụ FromBio khởi kiện, đòi Kim Soo Hyun bồi thường gần 70 tỷ đồng vừa mới kết thúc. Ảnh: Naver

Trước đó, FromBio đệ đơn kiện đòi Kim Soo Hyun bồi thường với lý do hình ảnh thương hiệu đã bị tổn hại nghiêm trọng sau khi nam diễn viên dính cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên. Ngược lại, phía Kim Soo Hyun từ đầu tới cuối luôn giữ vững lập trường rằng các nghi vấn liên quan tới anh hoàn toàn sai sự thật.

Tới nay, Kim Se Ui - YouTuber đối đầu, tung hình ảnh tố cáo Kim Soo Hyun suốt 2 năm qua đã chính thức bị bắt giữ với cáo buộc vu khống nam diễn viên này. Vậy nên, nhiều khán giả nhận định, phiên tòa xét xử vụ các nhãn hàng đòi Kim Soo Hyun bồi thường nhiều khả năng sẽ xoay chuyển theo chiều hướng có lợi cho tài tử họ Kim.

Ngoài nhãn hàng thực phẩm chức năng FromBio, Kim Soo Hyun hiện đang bị nhiều công ty khác bao gồm Classys, Cuckoo Electronics và 1 thương hiệu mỹ phẩm đòi bồi thường thiệt hại với tổng số tiền lên tới hơn 10 tỷ won (170 tỷ đồng).

Trước đó, trong sáng 8/6, tờ Star News đưa tin, tòa án sẽ mở lại phiên tòa liên quan tới vụ việc 1 thương hiệu mỹ phẩm kiện đòi Kim Soo Hyun bồi thường 2,8 tỷ won (48 tỷ đồng) trong tháng 7 tới đây. Còn nhớ thương hiệu này nộp đơn kiện chống lại nam diễn viên hồi tháng 4 năm ngoái. Tới tháng 11 cùng năm, vụ việc được đưa ra xét xử lần đầu. Ban đầu, phía thương hiệu mỹ phẩm đòi Kim Soo Hyun bồi thường 500 triệu won (8,5 tỷ đồng), nhưng sau đó họ đã nâng mức yêu cầu bồi thường lên thành 2,8 tỷ won (48 tỷ đồng) đối với nam tài tử này.

Trong đơn kiện, phía nhãn hàng mỹ phẩm nhấn mạnh: “Do ồn ào liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron nên người mẫu đại diện Kim Soo Hyun đã vi phạm điều khoản giữ gìn phẩm hạnh, khiến anh ấy không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng quảng cáo với chúng tôi. Vậy nên, chúng tôi yêu cầu nam diễn viên phải bồi thường thiệt hại”. Về việc nâng mức yêu cầu bồi thường từ 500 triệu won (8,5 tỷ đồng) lên thành 2,8 tỷ won (48 tỷ đồng), đại diện của nhãn hàng cho biết: “Nếu người mẫu đại diện vi phạm điều khoản giữ gìn phẩm hạnh, họ phải bồi thường gấp đôi tiền thù lao đã nhận được. Và chúng tôi còn phải tính thêm cả thiệt hại thực tế nữa”.

Drama hẹn hò liên quan tới Kim Sae Ron đã gây tác động lớn tới sự nghiệp Kim Soo Hyun. Ảnh: X

Đáp lại, đại diện pháp lý phía Kim Soo Hyun khi ấy đã nhanh chóng đưa ra lời phản bác: “Họ (Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron) chỉ bắt đầu hẹn hò khi nữ diễn viên đã là sinh viên đại học. Chúng tôi không thể hiểu nổi vì sao mối quan hệ giữa 2 người trưởng thành với nhau lại bị xem là vi phạm điều khoản giữ gìn phẩm hạnh”.

Trong phiên tòa đầu tiên, phía tòa án nhấn mạnh: “Cần đánh giá kỹ càng lại xem cách tính thiệt hại của nguyên đơn có chính xác hay không”, đồng thời tòa án cũng yêu cầu phía thương hiệu mỹ phẩm cung cấp thêm bằng chứng chi tiết hơn.

Trong phiên điều trần thứ 2 hồi tháng 3 năm nay, đội ngũ luật sư của Kim Soo Hyun đã kịch liệt phản bác yêu cầu đòi bồi thường do phía công ty mỹ phẩm đưa ra. Phía nam diễn viên lập luận rằng, những tin đồn mà công ty mỹ phẩm viện dẫn ra thực tế đã xảy ra trước khi hợp đồng quảng cáo được ký kết và do đó không thể cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng. Họ cũng chỉ ra rằng ngay cả sau khi công ty thông báo chấm dứt hợp đồng vào tháng 3/2025, hình ảnh quảng cáo của Kim Soo Hyun vẫn được đăng tải trên trang web tiếng Hàn - tiếng Nhật của thương hiệu và tại các cửa hàng bán lẻ ở Nhật Bản cho đến tháng 6 cùng năm.

Đáp lại, công ty mỹ phẩm tuyên bố rằng tất cả các tài liệu quảng cáo liên quan đã được gỡ bỏ và các đại lý địa phương tại Nhật Bản cũng đã được chỉ thị ngừng sử dụng những hình ảnh đó.

Kim Soo Hyun hiện bị nhiều nhãn hàng đòi bồi thường thiệt hại. Ảnh: Nate

Vụ ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron chính thức nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò tài tử họ Kim thông qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên.

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron, đồng thời nhấn mạnh nam tài tử chỉ hẹn hò sao nữ họ Kim khi cô đã đủ tuổi trưởng thành. Từ đó tới nay, nam diễn viên Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Chưa dừng lại ở đó, tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự. Đến nay, vụ việc liên tục xuất hiện những diễn biến mới có lợi cho Kim Soo Hyun, trong đó đáng chú ý nhất là việc tòa án đã chính thức ban hành lệnh bắt giữ đối với YouTuber Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero đồng thời là nhân vật đối đầu với tài tử họ Kim suốt 2 năm qua. Được biết, YouTuber họ Kim bị bắt khẩn cấp với cáo buộc phỉ báng, tung thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun trong drama hẹn hò Kim Sae Ron.

Cuộc chiến giữa Kim Soo Hyun và viện Garo Sero diễn ra căng thẳng trong suốt 2 năm qua. Ảnh: X

Nguồn: Starnews