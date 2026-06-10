Thái độ trùng khớp của Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn giữa lúc vướng tin yêu nhau 3 năm

Trước đó, Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn từng có cơ hội hợp tác trong các dự án nghệ thuật.

Tin đồn hẹn hò giữa Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội những ngày qua. Tin đồn bắt nguồn từ một số khoảnh khắc được cho là thân thiết của cả hai, khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp.

Sau loạt đồn đoán về mối quan hệ trên mức bạn bè, nhất cử nhất động của Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn đều được netizen theo dõi sát sao. Thế nhưng thay vì lên tiếng làm rõ thực hư, cả hai lại đồng loạt chọn cách lơ đẹp tin đồn. Trong khi cư dân mạng liên tục soi mọi động thái để tìm manh mối về mối quan hệ của cả hai, thì người trong cuộc lại có phản ứng khá giống nhau.

Không giải thích, không đính chính, Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống thường ngày như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mới đây, Ngọc Trinh đăng tải hình ảnh đi ăn vui vẻ cùng bạn bè. Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn cũng đăng tải những video ngắn trên kênh TikTok cá nhân. Nam diễn viên cũng không có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến tin đồn hẹn hò.

Giữa lúc mạng xã hội đang rầm rộ bàn tán chuyện hẹn hò, Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn lại có chung một thái độ im lặng. Ảnh: FBNV

Người đi ăn uống, tụ tập bạn bè, người quay clip bắt trend vui vẻ, khiến dân mạng càng thêm tò mò về mối quan hệ hiện tại. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ giữa Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh bắt đầu từ lần hợp tác trong bộ phim Chị Mẹ Học Yêu 2. Sau đó, cả hai tiếp tục tái ngộ trên màn ảnh rộng với dự án Duyên Ma vào năm 2022. Sau những lần đồng hành trong công việc, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh duy trì mối quan hệ thân thiết, thường xuyên tương tác và ủng hộ nhau trong các hoạt động nghệ thuật. Đây cũng là một trong những lý do khiến cả hai liên tục bị cư dân mạng gọi tên trong các tin đồn tình cảm suốt thời gian qua.

Người đẹp từng thẳng thắn nhận xét: "Anh Tuấn là người tôi cảm thấy diễn đỉnh nhất showbiz. Mình mà có vai đỉnh như ảnh chắc mình mất ngủ mấy ngày". Ngược lại, nam diễn viên cũng không tiếc lời khen ngợi Ngọc Trinh khi nhận xét cô thông minh, tiếp thu nhanh và nghiêm túc với công việc.

Cả hai từng đồng hành trong một số dự án điện ảnh, thường xuyên xuất hiện để ủng hộ nhau tại các sự kiện và không ít lần dành những lời nhận xét tích cực khi nhắc về đối phương trước truyền thông. Ảnh: FBNV

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, khi được hỏi về dự định hôn nhân thì Ngọc Trinh nói: "Hiện tại tôi không đặt cột mốc khi nào có con hay lập gia đình nữa. Mấy năm trước, tôi đặt cột mốc nhưng không thành nên hiện tại tôi muốn để mọi thứ đúng thời điểm, tuỳ duyên, tuỳ người. Đặt rồi lại không đạt được thì tự gây áp lực cho bản thân, rồi lại buồn nữa. Tôi nghĩ là kệ đi, khi nào đúng người thì mình lấy, trời cho lúc nào có con thì mình có".

Về gu chọn bạn trai, cô chia sẻ: "Tôi thích một người đàn ông dành cho gia đình. Đừng gia trưởng, vì gia trưởng là không sống với tôi được. Tôi thích tuýp người của gia đình, dành nhiều thời gian cho gia đình, không cần phải quá giỏi, kiếm tiền nhiều hơn tôi. Tôi thích một mối quan hệ có sự đồng hành, hai người cùng nhau cố gắng kiếm tiền, làm việc, tối về dành nhiều thời gian cho nhau. Nếu một người đàn ông dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không dành thời gian cho gia đình thì không phải gu của tôi hiện tại".