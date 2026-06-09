Sao nữ Vbiz có mẹ là nạn nhân vụ bẫy hợp đồng kỳ nghỉ: "Lừa đảo người lớn tuổi phải tội lắm"

Siêu mẫu bức xúc khi mẹ ruột từng trở thành nạn nhân trong vụ việc liên quan đến lừa đảo sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ đang gây xôn xao dư luận.

Giữa lúc vụ việc liên quan đến hình thức bán gói nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận, siêu mẫu Hà Anh đã có những chia sẻ thẳng thắn trên mạng xã hội khi tiết lộ mẹ ruột của cô cũng từng là nạn nhân.

Trên trang cá nhân, Hà Anh chia sẻ lại một phóng sự của VTV phản ánh về những chiêu thức tư vấn, mời gọi khách hàng tham gia các gói nghỉ dưỡng dài hạn. Kèm theo đó, nữ siêu mẫu bày tỏ sự bức xúc trước việc nhiều người lớn tuổi trở thành đối tượng bị nhắm tới.

"Các em ơi, tìm nghề khác mà làm đi, lừa đảo người lớn tuổi là đối tượng yếu thế, không còn minh mẫn, nó phải tội lắm. Các em còn trẻ chưa biết sợ luật nhân quả đâu, nhưng nó có thật đấy, không bản thân mình còn bố mẹ người thân mình, còn con cái mình sau này mà", Hà Anh viết.

Siêu mẫu Hà Anh bày tỏ sự bức xúc trước việc nhiều người lớn tuổi trở thành đối tượng bị nhắm tới trong vụ lừa đảo kỳ nghỉ. Ảnh: FBNV

Không dừng lại ở đó, cô còn lên án những bình luận mang tính đổ lỗi cho nạn nhân. Cô cho rằng số tiền mà người lớn tuổi tích góp được đều là thành quả của cả đời lao động vất vả, với mong muốn có cuộc sống an nhàn tuổi già hoặc để dành cho con cháu.

Theo Hà Anh, việc chế giễu hay cho rằng người lớn tuổi "tham lam nên mới bị lừa" là cách nhìn phiến diện và thiếu sự đồng cảm. Nữ siêu mẫu cũng nhắn nhủ những người chưa từng chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ lớn tuổi không nên vội vàng phán xét các nạn nhân.

Những chia sẻ của Hà Anh nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều cư dân mạng. Không ít người cho rằng các chiêu thức tư vấn đánh vào tâm lý mong muốn hưởng thụ tuổi già hoặc đầu tư sinh lời đã khiến nhiều người lớn tuổi dễ rơi vào bẫy.

Cô lên tiếng chỉ trích những bình luận phán xét cho rằng người lớn tuổi bị lừa vì tham lam. Ảnh: FBNV

Vào tháng 12/2025, siêu mẫu Hà Anh từng tiết lộ mẹ ruột của cô là một trong những nạn nhân của mô hình sở hữu kỳ nghỉ. Theo chia sẻ, mẹ Hà Anh đã chi 250 triệu đồng để mua một gói nghỉ dưỡng của một công ty được quảng cáo là "đa ngành hàng đầu Việt Nam".

Hà Anh cho biết sự việc vỡ lẽ khi mẹ cô hỏi mượn em gái 20 triệu đồng với lý do "nộp vào cho một công ty để họ bán lại thẻ nghỉ dưỡng đã mua". Gia đình của nữ siêu mẫu sau đó sinh nghi liền kiểm tra lại các hợp đồng và giao dịch của mẹ với công ty bán gói nghỉ dưỡng và nghi ngờ mẹ cô đã "sập bẫy".

"Hai chị em tôi mới tá hoả khi biết mẹ tôi đã nộp 250 triệu để mua gói thẻ nghỉ dưỡng của tập đoàn này, bây giờ thấy có vấn đề mẹ tôi đề nghị rút tiền về thì nhân viên sale (bán hàng - PV) hứa hẹn sẽ bán lại hợp đồng cho mẹ tôi một cách dễ dàng, chỉ cần nạp thêm tiền vào để vào một nhóm nào đó để tham gia bán lại.

Mẹ tôi là một nhà báo vô cùng thông minh sắc sảo, nhưng điểm yếu của bà là thương người và tin người - đã sa vào 'ma trận' đầu tư cho 'tương lai' của một khu nghỉ dưỡng. Ký mua thẻ xuống tiền từ năm 2023 nhưng hợp đồng thẻ được kích hoạt tận 2025 tức là 2 năm liền bị giam tiền mà không có giá trị sử dụng cũng không được lãi suất - vậy mà mẹ tôi cũng ký", Hà Anh chia sẻ. Sau đó, phía công ty du lịch đã chủ động liên hệ và đề nghị hoàn trả số tiền mà mẹ cô đã đầu tư.

Mẹ của siêu mẫu Hà Anh từng bị dính bẫy số tiền 250 triệu đồng khi tham gia vào gói nghỉ dưỡng. Ảnh: FBNV

Mới đây, loạt phóng sự điều tra mang tên Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ do Ban Chuyên đề - Khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nội dung chương trình phản ánh những góc khuất phía sau mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" - loại hình từng được quảng bá rầm rộ như một giải pháp vừa nghỉ dưỡng vừa đầu tư sinh lời.

Theo các lời chào mời, khách hàng chỉ cần chi trả một khoản tiền lớn ban đầu là có thể tận hưởng kỳ nghỉ định kỳ tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp trong nhiều năm. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị còn đưa ra những cam kết hấp dẫn như khả năng cho thuê lại, chuyển nhượng hoặc gia tăng giá trị theo thời gian nhằm thu hút người mua.

Sau khi phóng sự lên sóng, mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện hàng loạt chia sẻ từ những người từng tham gia hoặc được mời chào bởi mô hình này. Nhiều người cho biết họ từng rơi vào tình huống bị thuyết phục bằng những lời hứa hẹn hấp dẫn, trong khi không ít trường hợp may mắn kịp thời nhận ra những dấu hiệu bất thường. Từ đó, nhiều ý kiến cũng lên tiếng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư kết hợp nghỉ dưỡng với mức lợi nhuận được quảng bá quá hấp dẫn.

Loạt phóng sự điều tra mang tên Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ do Ban Chuyên đề - Khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Hà Anh là một trong những gương mặt nổi bật của làng thời trang Việt với nhiều vai trò như người mẫu, MC. Sở hữu chiều cao ấn tượng, phong cách sắc sảo cùng khả năng ngoại ngữ tốt, cô thuộc thế hệ người mẫu Việt hiếm hoi sớm ghi dấu ấn trên các sàn diễn quốc tế, từng làm việc tại nhiều kinh đô thời trang lớn trước khi trở về nước phát triển sự nghiệp.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực người mẫu, Hà Anh còn ghi dấu tại các cuộc thi nhan sắc khi lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu cùng năm. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, cô thường xuyên được mời đảm nhận vai trò "cầm cân nảy mực" tại các sân chơi về thời trang và sắc đẹp.

Khán giả truyền hình đặc biệt nhớ đến Hà Anh qua vai trò giám khảo của mùa đầu tiên Vietnam's Next Top Model. Sau đó, nữ siêu mẫu tiếp tục đồng hành với nhiều chương trình thực tế, trong đó có The Next Gentleman, đồng thời xuất hiện tại các cuộc thi hoa hậu, người mẫu với tư cách cố vấn chuyên môn hoặc giám khảo khách mời. Nhờ những nhận xét thẳng thắn, sắc sảo và giàu chuyên môn, Hà Anh được xem là một trong những nhân vật có tiếng nói đáng chú ý trong làng thời trang Việt.