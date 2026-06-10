Ca sĩ Nam Cường có liên quan gì với Miu Lê?

Hình ảnh của Nam Cường và Miu Lê bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trở lại.

Sáng 10/6, Nam Cường bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Kèm theo đó, những hình ảnh về nam ca sĩ được cư dân mạng chia sẻ lại, rầm rộ nhất trong số đó là loạt khoảnh khắc cũ của nam ca sĩ từ hơn một thập kỷ trước khi cùng đóng phim với Miu Lê.

Những bức ảnh được lan truyền ghi lại thời điểm Nam Cường tham gia bộ phim truyền hình Những Thiên Thần Áo Trắng - tác phẩm từng gắn liền với tuổi thanh xuân của nhiều khán giả thế hệ 9X. Trong loạt ảnh, nam ca sĩ xuất hiện với tạo hình học sinh, diện đồng phục màu hồng đặc trưng của bộ phim và có nhiều phân cảnh đóng cùng Miu Lê.

Chính sự xuất hiện chung trong dự án đình đám một thời đã khiến không ít người bất ngờ khi xem lại. Nhiều cư dân mạng thừa nhận trước đây chỉ nhớ đến Miu Lê, Midu hay Nhã Phương trong Những Thiên Thần Áo Trắng mà giờ mới bất ngờ nhận ra Nam Cường cũng từng góp mặt trong dàn diễn viên trẻ của bộ phim.

Hình ảnh Nam Cường và Miu Lê trong phim Những Thiên Thần Áo Trắng đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ

Dưới các bài đăng, nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú khi nhìn lại hình ảnh thời trẻ của cả hai nghệ sĩ. Không ít người nhận xét Nam Cường sở hữu ngoại hình thư sinh, gương mặt sáng sân khấu từ những năm đầu hoạt động nghệ thuật. Trong khi đó, Miu Lê cũng được khen ngợi vì vẻ ngoài trong trẻo, đáng yêu đúng chuẩn nữ sinh.

Bộ phim Những Thiên Thần Áo Trắng do đạo diễn Lê Hoàng thực hiện, phát sóng năm 2010. Phim xoay quanh cuộc sống học đường, nơi mọi câu chuyện xoay quanh những cô cậu học trò hồn nhiên, vui tươi.

Sau gần 20 năm phát sóng, bộ phim vẫn nhận được chú ý trên mạng xã hội. Phim gây bàn tán không chỉ bởi lời thoại hài hước, thiếu tự nhiên mà còn quy tụ dàn diễn viên, ca sĩ nổi tiếng như Miu Lê, Nhã Phương, Lan Phương, Midu, Phi Thanh Vân,... Riêng Nam Cường, anh vào vai Bắc - nam sinh có tính cách vui vẻ, ngô nghê.

Nam Cường từng góp mặt trong phim Những Thiên Thần Áo Trắng với vai Bắc

Việc loạt hình ảnh này được đào lại diễn ra trong bối cảnh Nam Cường đang nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Trước đó, cư dân mạng phát hiện Facebook cá nhân của nam ca sĩ đã chuyển sang chế độ bảo vệ, trong khi một số nền tảng mạng xã hội khác cũng xuất hiện những thay đổi về chế độ tương tác. Điều này khiến tên tuổi của Nam Cường liên tục được bàn tán trên các diễn đàn giải trí.

Giữa lúc những bàn tán lan rộng, Nam Cường vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ nào giải thích cho các động thái kể trên. Lần xuất hiện công khai gần đây nhất của Nam Cường là tại một sự kiện diễn ra ở TP.HCM vào ngày 31/5. Tại đây, nam ca sĩ vẫn giữ phong thái quen thuộc, thoải mái giao lưu cùng đồng nghiệp và khách mời. Sau sự kiện này, anh gần như không có thêm cập nhật đáng chú ý nào trên các nền tảng cá nhân.

Nam Cường có động thái lạ khi bất ngờ khoá trang cá nhân

Nam Cường không phải là cái tên xa lạ với khán giả yêu nhạc Việt. Nam Cường sinh năm 1985, nổi tiếng sau khi chiến thắng 1 cuộc thi thực tế. Thời điểm mới bước vào nghề, Nam Cường gắn liền với hình ảnh thư sinh, giọng hát nhẹ nhàng, từng là "nam thần" của dòng nhạc teen pop một thời. Các ca khúc như Bay giữa ngân hà, Phải là anh,... giúp anh ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả trẻ.

Trước đó, Nam Cường từng hoạt động trong nhóm nhạc Yoband! cùng Tóc Tiên, Minh Thư… nhưng sau khi nhóm tan rã, anh chọn theo đuổi con đường solo và nhanh chóng tạo được tên tuổi. Nam Cường còn được biết đến là một trong số ít ca sĩ có thể hát cả nhạc trẻ, dân ca lẫn bolero, thể hiện sự đa năng nhưng không kém phần sâu sắc trong âm nhạc.

Những năm gần đây, Nam Cường không còn hoạt động rầm rộ như trước nhưng vẫn giữ lửa nghề bằng cách tham gia các chương trình truyền hình, sân khấu nhạc kịch và làm MC một số show.

Ca sĩ Nam Cường là gương mặt quen thuộc với khán giả 9X

Ảnh: Tổng hợp