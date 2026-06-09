Đang hot clip Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh tình tứ

Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh có mối quan hệ thân thiết sau khi đóng cặp trong một bộ phim.

Mới đây, những từ khóa về Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh được cư dân mạng tìm kiếm liên tục. Không phải một dự án mới hay màn xuất hiện chung tại sự kiện, điều đang khiến Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội đến từ loạt hint đáng ngờ dấy nghi vấn tình cảm.

Giữa lúc câu chuyện chưa hết hot thì cư dân mạng lại chia sẻ rần rần một đoạn clip hậu trường đã được quay từ nhiều năm trước. Đây là đoạn video được ghi lại trong thời gian cả hai cùng tham gia dự án điện ảnh Duyên Ma. Dù đã được thực hiện từ khá lâu, những tương tác tự nhiên giữa Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh trong buổi chụp hình quảng bá vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trở lại đúng thời điểm công chúng đang đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ của cả hai.

Hậu trường Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh chụp ảnh quảng bá phim

Trong clip, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh liên tục có những khoảnh khắc tương tác gần gũi để phục vụ concept chụp ảnh. Nam diễn viên nhiều lần áp sát bạn diễn, đặt tay lên vai, tựa trán hay phối hợp ăn ý trong những phân cảnh đòi hỏi cảm xúc tình cảm. Trong khi đó, Ngọc Trinh cũng thoải mái phối hợp cùng bạn diễn, tạo nên nhiều khung hình được nhận xét là có cảm giác như một cặp đôi thực thụ.

Đáng chú ý, ngoài những khoảnh khắc tạo dáng theo yêu cầu, đoạn clip còn ghi lại nhiều giây phút cả hai bật cười, trò chuyện và tương tác tự nhiên phía sau ống kính. Chính điều này khiến không ít khán giả cho rằng sức hút của video không chỉ đến từ những cảnh quay tình cảm mà còn nằm ở sự thoải mái và ăn ý giữa hai nghệ sĩ.

Dưới các bài đăng chia sẻ lại đoạn clip, hàng loạt bình luận bày tỏ sự thích thú trước "chemistry" của Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh. Nhiều người nhận xét cả hai trông khá đẹp đôi, trong khi một số cư dân mạng tiếp tục nhiệt tình "đẩy thuyền" sau khi xem lại những hình ảnh này. Một tài khoản bình luận: "Giờ xem lại mới thấy hai người hợp thật". Người khác viết: "Không biết ngoài đời thế nào nhưng lên hình có cảm giác rất tự nhiên".

Cư dân mạng "phát sốt" vì khoảnh khắc gần gũi giữa Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh cách đây nhiều năm

Cả hai tạo dáng tình tứ, cử chỉ ngọt ngào khi chụp ảnh

Ngọc Trinh còn chủ động hướng dẫn Kiều Minh Tuấn tạo dáng tình cảm

Biểu cảm ngượng ngùng khi chụp ảnh ngọt ngào của cả hai khiến dân tình bàn tán thêm

Cơ duyên giữa Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh bắt đầu khi cả hai cùng tham gia bộ phim Chị Mẹ Học Yêu 2 . Tiếp đến, năm 2022, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh từng đóng cặp trong bộ phim Duyên Ma . Thời điểm đó, sự kết hợp giữa một diễn viên thực lực và một người đẹp lấn sân điện ảnh từng gây nhiều tranh luận trước khi phim ra mắt.

Trong quá trình quảng bá dự án, Ngọc Trinh nhiều lần công khai dành sự trân trọng cho bạn diễn. Cô cho biết Kiều Minh Tuấn là người đã hỗ trợ, hướng dẫn và giúp cô có thêm kinh nghiệm diễn xuất trên phim trường. Ngọc Trinh dành nhiều lời khen cho Kiều Minh Tuấn: "Cả hai làm việc rất ăn ý. Trinh và anh Tuấn không mất nhiều thời gian để nhập tâm vào nhân vật. Anh Tuấn là người có nhiều kinh nghiệm, khả năng dẫn dắt bạn diễn tốt nên đóng cùng anh ấy rất dễ chịu".

Người đẹp từng thẳng thắn nhận xét: "Anh Tuấn là người tôi cảm thấy diễn đỉnh nhất showbiz. Mình mà có vai đỉnh như ảnh chắc mình mất ngủ mấy ngày". Ngược lại, nam diễn viên cũng không tiếc lời khen ngợi Ngọc Trinh khi nhận xét cô thông minh, tiếp thu nhanh và nghiêm túc với công việc.

Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh từng kết hợp trong phim Duyên Ma

Trên thực tế, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh đã duy trì mối quan hệ thân thiết kể từ sau Duyên Ma. Cả hai nhiều lần xuất hiện để ủng hộ những dấu mốc quan trọng của đối phương. Khi Ngọc Trinh khai trương cơ sở kinh doanh mới, Kiều Minh Tuấn trực tiếp mang hoa đến chúc mừng. Đến thời điểm người đẹp trở lại màn ảnh với phim Chị Dâu, nam diễn viên cũng có mặt tại buổi ra mắt để động viên đồng nghiệp và dành cho cô cái ôm thân tình.

Ở chiều ngược lại, Ngọc Trinh cũng thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho Kiều Minh Tuấn. Mới đây, cô gây chú ý khi xuất hiện tại buổi công chiếu phim mới của nam diễn viên và công khai dành nhiều lời khen cho màn thể hiện của anh trên trang cá nhân.

Dù những bàn tán về chuyện tình cảm vẫn đang xuất hiện trên mạng xã hội, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh chưa từng lên tiếng xác nhận bất kỳ mối quan hệ nào vượt quá tình đồng nghiệp. Tuy nhiên, chính những tương tác gần gũi kéo dài qua nhiều năm cùng loạt khoảnh khắc ăn ý từ trên phim đến ngoài đời đã khiến mỗi hình ảnh chung của cả hai đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi được chia sẻ trở lại.

Mạng xã hội đang xôn xao về mối quan hệ của Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh

Ảnh: Tổng hợp