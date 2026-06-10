Kim Kardashian chính thức "trao danh phận" cho tay đua xe hàng đầu thế giới

Showbiz Âu Mỹ vừa chào đón 1 cặp đôi mới quyền lực về ảnh hưởng văn hóa và phong cách.

Kim Kardashian cùng tay đua xe F1 Lewis Hamilton được cho là đã hẹn hò từ đầu năm nay. Cặp đôi được bắt gặp bên nhau nhiều lần nhưng đến nay mới chính thức công khai tại giải đua xe Monaco Grand Prix 2026. Kim "siêu vòng 3" đến tận nơi cổ vũ bạn trai, trao nhau cái ôm tình tứ nơi khán đài. Deuxmoi còn "bắt tận tay" cảnh cặp đôi này trao nhau nụ hôn tình tứ nơi ban công.

Trả lời truyền thông, tay đua xe người Anh hào hứng nói về bạn gái: “Thật tuyệt vời khi cô ấy đến đây cuối tuần này và tôi nhận được sự ủng hộ của cô ấy. Tôi thực sự không biết phải nói gì thêm. Thật tuyệt vời khi có những người tốt xung quanh và ủng hộ mình. Cô ấy làm điều đó cho tôi mỗi ngày”. Được biết, Lewis Hamilton cũng đã gặp gỡ các con của Kim Kardashian.

Khi đoạt giải, Lewis Hamilton gửi nụ hôn gió đến Kim Kardashian. Ảnh: Page Six

Còn ngôi sao truyền hình thực tế dùng ánh mắt hạnh phúc nhìn lại bạn trai. Ảnh: Page Six

Deuxmoi bắt được khoảnh khắc cặp đôi tình cảm trên ban công. Ảnh: Page Six

Kim Kardashian đã chính thức "trao danh phận" cho bạn trai. Ảnh: Page Six

Kim Kardashian sinh năm 1980, là nhân vật truyền hình thực tế, doanh nhân tỷ phú và biểu tượng văn hóa đại chúng hàng đầu thế giới. Từ một ngôi sao truyền hình thực tế, cô đã xây dựng một đế chế kinh doanh đồ sộ với thương hiệu thời trang SKIMS và mỹ phẩm, trở thành một trong những người có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội toàn cầu.

Đối lập với cô, Lewis Hamilton sinh năm 1985 là "huyền thoại sống" của làng đua xe Công thức 1 (F1), người nắm giữ kỷ lục 7 lần vô địch thế giới. Không chỉ là một tay đua vĩ đại với kỹ năng thượng thừa trên đường đua, Lewis Hamilton còn là biểu tượng thời trang, nhà hoạt động xã hội tích cực và là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng xa xỉ bậc nhất thế giới.

Kim Kardashian - Lewis Hamilton là bạn bè lâu năm và mới bắt đầu yêu từ đầu năm nay. Ảnh: Page Six

Mối quan hệ giữa Kim Kardashian và Lewis Hamilton được xem là một trong những "cú nổ" lớn nhất của giới giải trí. Khi hai biểu tượng từ hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt – một "nữ hoàng" của thị trường giải trí và một "ông vua" tốc độ – bắt đầu hẹn hò, họ ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Sự kết hợp giữa lối sống xa hoa, hào nhoáng của Kim "siêu vòng 3" và phong cách sống mạnh mẽ, đẳng cấp của Lewis Hamilton tạo nên một cặp đôi đầy sức hút.

Mối quan hệ của họ không chỉ đơn thuần là chuyện tình cảm giữa những người nổi tiếng, mà còn là sự giao thoa giữa hai đế chế tài chính và tầm ảnh hưởng cực lớn. 2 ngôi sao đã tạo nên 1 cặp đôi mới quyền lực về ảnh hưởng văn hóa và phong cách tại showbiz Âu Mỹ.

Ảnh: Page Six

Cặp đôi ôm nhau tình tứ. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six