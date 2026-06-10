Bí ẩn về Hạ Vi

Nhiều khán giả không khỏi tò mò về tình hình hiện tại của "cô Tấm" Hạ Vi.

Từng được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất của showbiz Việt nhờ nhan sắc được ví như "ngọc nữ", Hạ Vi đã có nhiều năm gần như biến mất khỏi làng giải trí. Không xuất hiện trong các sự kiện, không tham gia dự án nghệ thuật mới và cũng hiếm khi chia sẻ cuộc sống cá nhân, nữ diễn viên dần trở thành cái tên gắn liền với sự bí ẩn.

Thế nhưng những ngày gần đây, Hạ Vi bất ngờ được nhắc đến trở lại trên mạng xã hội. Nhiều bài đăng trên Threads đồng loạt chia sẻ hình ảnh của nữ diễn viên, kéo theo làn sóng bình luận về nhan sắc từng được đánh giá là nổi bật bậc nhất Vbiz.

Dưới các bài viết, không ít cư dân mạng dành lời khen cho vẻ đẹp tự nhiên của Hạ Vi. Nhiều người cho rằng sau nhiều năm, những bức ảnh cũ của nữ diễn viên vẫn mang sức hút riêng bởi gương mặt thanh tú, thần thái nhẹ nhàng và nét đẹp được xem là khác biệt giữa dàn mỹ nhân cùng thời.

Threads chia sẻ nhiều bài đăng về Hạ Vi và tò mò về tình hình của nữ diễn viên sau nhiều năm ở ẩn

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về ngoại hình, điều khiến nhiều người tò mò hơn cả lại là câu hỏi: Hạ Vi hiện đang ở đâu?

Sau quãng thời gian hoạt động sôi nổi với vai trò người mẫu, diễn viên và được công chúng biết đến rộng rãi qua bộ phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Hạ Vi dần rút khỏi các hoạt động giải trí. Nhiều năm qua, cô gần như không xuất hiện trước truyền thông và cũng không chia sẻ bất kỳ kế hoạch trở lại nào.

Theo ghi nhận, tài khoản Instagram có hơn 230 nghìn người theo dõi của Hạ Vi đã không có bất kỳ cập nhật mới nào kể từ tháng 5/2023. Suốt 3 năm qua, nữ diễn viên gần như duy trì trạng thái im lặng trên mạng xã hội. Điều này càng khiến sự xuất hiện trở lại của những hình ảnh cũ trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Không ít người còn tìm đến trang cá nhân của Hạ Vi để để lại lời nhắn. Tuy nhiên, những thắc mắc ấy đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ chính chủ.

Hạ Vi đã không có cập nhật mới trên mạng xã hội kể từ tháng 5/2023

Hạ Vi từng là một trong những gương mặt được săn đón nhất trong làng mẫu ảnh. Sở hữu gương mặt sắc sảo, thần thái cuốn hút cùng vẻ đẹp được nhận xét là không có góc chết, người đẹp gốc Hải Phòng nhanh chóng trở thành nàng thơ của nhiều nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế và thương hiệu lớn. Thời kỳ đỉnh cao, mỗi bộ ảnh của Hạ Vi đều thu hút lượng tương tác đáng kể trên mạng xã hội, giúp cô sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Hạ Vi còn nhận được nhiều lời mời quảng cáo, tham gia các chiến dịch truyền thông và giữ vai trò đại diện hình ảnh cho nhiều nhãn hàng. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng sức hút riêng, cô từng được xem là một trong những mỹ nhân thế hệ mới nhận được nhiều kỳ vọng của làng giải trí Việt.

Tên tuổi Hạ Vi càng được biết đến rộng rãi hơn khi cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể . Dù khả năng diễn xuất khi đó vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhưng nhan sắc của Hạ Vi trong tạo hình nàng Tấm lại nhận được sự đồng thuận từ đông đảo khán giả. Vẻ đẹp mong manh, dịu dàng nhưng vẫn sắc nét giúp cô trở thành điểm sáng của bộ phim và được công chúng ưu ái gọi bằng những danh xưng như "nàng Tấm đẹp nhất màn ảnh" hay "mỹ nhân vạn người mê".

Sau dấu ấn đầu tiên trên màn ảnh rộng, Hạ Vi tiếp tục thử sức với diễn xuất khi góp mặt trong bộ phim Ông Ngoại Tuổi 30 vào năm 2017, hợp tác cùng Trịnh Thăng Bình. Đây cũng là một trong những dự án nghệ thuật hiếm hoi của cô trước khi dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí và lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn.

Hạ Vi nổi tiếng với vai trò mẫu ảnh

Nhan sắc cuốn hút, khó lẫn vào đâu của "mỹ nhân vạn người mê"

Hạ Vi còn được mọi người khen ngợi là "cô Tấm đẹp nhất màn ảnh"

Trước khi gần như biến mất khỏi mạng xã hội và các hoạt động giải trí, Hạ Vi từng khiến nhiều người lo lắng bởi loạt động thái khó hiểu trên trang cá nhân. Thời điểm đó, người đẹp liên tục đăng tải những dòng trạng thái mang màu sắc u tối, nhiều ẩn ý và khá trừu tượng.

Không chỉ thay đổi trong cách sử dụng mạng xã hội, ngoại hình của Hạ Vi cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Trong những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ vào giai đoạn này, nhiều khán giả nhận xét nữ diễn viên không còn giữ được vẻ rạng rỡ quen thuộc như thời kỳ đỉnh cao. Gương mặt gầy hơn, thần sắc kém tươi tắn cùng phong cách xuất hiện trầm lắng khiến không ít người bất ngờ.

Sự thay đổi của Hạ Vi diễn ra sau quãng thời gian trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống cá nhân, đặc biệt là những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm từng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Tình hình hiện tại của Hạ Vi là một bí ẩn

Ảnh: IGNV, Tổng hợp