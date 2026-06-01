Nam thần Minho (SHINee) đổ bộ Tân Sơn Nhất: Visual đời thực sáng bừng cả sân bay

Sự xuất hiện của Minho (SHINee) ngay lập tức khiến bầu không khí tại sảnh chờ trở nên nóng hơn bao giờ hết, khi nhiều fan đã túc trực từ sớm để chào đón "chàng trai vàng" của làng giải trí Hàn Quốc.

Vào tối muộn ngày 9/6, nam thần Kpop Minho (SHINee) đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Minho (SHINee) sẽ xuất hiện tại Sài Gòn vào chiều 10/6 trong sự kiện độc quyền do LG tổ chức tại không gian trải nghiệm Another Saigon by LG.

Đáp xuống chuyến bay muộn nhưng Minho vẫn rất rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Anh diện áo sơ mi trắng đơn giản, đeo kính râm phong cách, toát lên vẻ năng động và khỏe khoắn. Sự xuất hiện của anh ngay lập tức khiến bầu không khí tại sảnh chờ trở nên nóng hơn bao giờ hết, khi nhiều fan đã túc trực từ sớm để chào đón "chàng trai vàng" của làng giải trí Hàn Quốc. Ngay sau khi rời sân bay, nam thần tượng đã di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi, chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện độc quyền do LG tổ chức tại không gian trải nghiệm Another Saigon by LG ngày mai.

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng fan Việt cũng đã được gặp Minho ngay trên sân nhà. Clip: Đi Soi Sao Đi

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Minho vẫn tràn đầy năng lượng dù đáp xuống sau chuyến bay muộn. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Anh diện áo sơ mi trắng đơn giản, đeo kính râm phong cách, toát lên vẻ năng động và khỏe khoắn. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Đã hơn 10 năm, anh mới lại có lịch trình trở lại Việt Nam. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Visual qua cam thường cũng rất đỉnh cao. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Sự xuất hiện của anh ngay lập tức khiến bầu không khí tại sảnh chờ trở nên nóng hơn bao giờ hết, khi nhiều fan đã túc trực từ sớm để chào đón "chàng trai vàng" của làng giải trí Hàn Quốc. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Đối với người hâm mộ Kpop, Minho là một trong những gương mặt biểu tượng của thế hệ thần tượng thứ hai. Ra mắt cùng SHINee vào năm 2008 dưới trướng SM Entertainment, Choi Minho nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao 1m81 cùng hình tượng khỏe khoắn, nam tính khác biệt giữa dàn thần tượng cùng thời. Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Minho không chỉ thành công với vai trò ca sĩ mà còn khẳng định tên tuổi ở lĩnh vực diễn xuất, người dẫn chương trình và giải trí truyền hình.

Trong SHINee, Minho đảm nhận vị trí rapper và là một trong những thành viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất. Nhóm nhạc đình đám này được xem là một trong những tượng đài của làn sóng Hallyu với hàng loạt bản hit như Replay, Ring Ding Dong, Lucifer, Sherlock, View hay Don't Call Me. Không chỉ nổi tiếng tại Hàn Quốc, SHINee còn xây dựng được cộng đồng người hâm mộ rộng lớn trên khắp châu Á và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Ảnh: Men's Folio

Minho là thành viên nhóm nam đình đám SHINee. Ảnh: X

Bên cạnh âm nhạc, Minho còn được đánh giá là một trong những idol lấn sân diễn xuất thành công. Anh tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như To The Beautiful You, Medical Top Team, Hwarang, The Fabulous hay New Normal. Với khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ cùng hình ảnh lịch lãm, nam nghệ sĩ liên tục nhận được những lời mời tham gia các dự án lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Một trong những điểm đặc biệt khiến Minho nhận được nhiều tình cảm từ khán giả Việt Nam chính là mối liên hệ khá thú vị với bóng đá Việt Nam. Cha của anh là ông Choi Yun-kyum, cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng của Hàn Quốc. Đáng chú ý, ông từng có thời gian làm huấn luyện viên trưởng của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League từ năm 2011 đến 2014.

Bố của Minho từng là HLV Hoàng Anh Gia Lai trong 3 năm. Ảnh: X

Bản thân Minho cũng được biết đến là một người rất yêu thể thao. Nam thần SHINee là fan lớn của câu lạc bộ nước Anh Arsenal. Anh thường xuyên tham gia các chương trình vận động, các giải đấu giao hữu của nghệ sĩ và nhiều lần gây ấn tượng bởi thể lực vượt trội. Tinh thần thi đấu quyết liệt cùng niềm đam mê bóng đá của Minho được cho là chịu ảnh hưởng không nhỏ từ người cha nổi tiếng.

Ở tuổi 34, Minho vẫn duy trì sức hút đáng nể trong làng giải trí Hàn Quốc. Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng săn chắc cùng hình ảnh đời tư sạch scandal, anh luôn nằm trong danh sách những nam thần tượng được yêu mến nhất Kpop. Sự xuất hiện của Minho tại TP.HCM lần này vì thế không chỉ thu hút người hâm mộ âm nhạc mà còn nhận được sự quan tâm từ những khán giả yêu mến mối duyên đặc biệt giữa gia đình anh và Việt Nam.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram