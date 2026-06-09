Thông tin liên quan đến chuyện yêu đương của Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn đang nhận được sự quan tâm của công chúng.

Trong 24 giờ qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin về một cặp sao Việt hạng A bí mật hẹn hò suốt 3 năm nhưng chưa từng để lộ mối quan hệ trước công chúng. Dù nhân vật chính không được nhắc tên trực tiếp, cư dân mạng vẫn nhanh chóng truy tìm danh tính dựa trên những "hint" được lan truyền. Giữa nhiều cái tên được réo gọi, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh bất ngờ trở thành cặp đôi được nhắc đến nhiều nhất. Không ít cư dân mạng cho rằng một số chi tiết xuất hiện trong bài đăng đang có sự trùng khớp với mối quan hệ thân thiết giữa hai nghệ sĩ trong thời gian qua.

Từ đây, cụm từ khóa "Kiều Minh Tuấn hẹn hò Ngọc Trinh 3 năm" bất ngờ xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn giải trí và hội nhóm bàn chuyện showbiz. Nhiều bài đăng liên tục tổng hợp những chi tiết được cho là bằng chứng cho nghi vấn tình cảm giữa cả hai. Một trong những "hint" được cư dân mạng chia sẻ nhiều nhất là việc Kiều Minh Tuấn nhiều lần xuất hiện với trang phục thuộc thương hiệu thời trang gắn liền với Ngọc Trinh. Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh luôn xuất hiện trong các sự kiện của đối phương. Bên cạnh đó, một số tài khoản còn cho biết từng bắt gặp cả hai, hẹn hò kín đáo ở trung tâm thương mại.

Cư dân mạng phát hiện ra nhiều tín hiệu đặc biệt của Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn

Nhiều người còn soi được Ngọc Trinh dùng biểu tượng chú rùa dành riêng cho Kiều Minh Tuấn. Chi tiết này chứng minh cả hai thân thiết hơn mức đồng nghiệp bình thường

Tuy nhiên, phần lớn những thông tin này hiện chỉ dừng lại ở mức độ chia sẻ từ cộng đồng mạng và chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho thấy Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh đang trong mối quan hệ tình cảm. Giữa lúc những đồn đoán ngày càng lan rộng, cả Kiều Minh Tuấn lẫn Ngọc Trinh đều chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến tin đồn đang gây xôn xao mạng xã hội. Sự im lặng của hai nghệ sĩ càng khiến câu chuyện tiếp tục trở thành chủ đề được bàn tán trên nhiều diễn đàn giải trí.

Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh chưa lên tiếng trước tin đồn hẹn hò 3 năm

Kiều Minh Tuấn thân thiết với Ngọc Trinh thế nào?

Cơ duyên giữa Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh bắt đầu khi cả hai cùng tham gia bộ phim Chị Mẹ Học Yêu 2 . Theo đó, Ngọc Trinh vào vai Băng Di - một bà mẹ đơn thân vướng vào chuyện tình tay ba với người cũ do Trương Thế Vinh đảm nhận và người yêu mới do Kiều Minh Tuấn thủ vai. Dù lần đầu kết hợp, cả hai nhanh chóng tạo được sự ăn ý trong quá trình làm việc.

Cũng trong năm 2022, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh tiếp tục tái ngộ trong dự án điện ảnh Duyên Ma . Đây được xem là dấu mốc giúp mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ ngày càng khăng khít hơn. Chia sẻ về người đồng nghiệp, Ngọc Trinh dành nhiều lời khen cho Kiều Minh Tuấn: "Cả hai làm việc rất ăn ý. Trinh và anh Tuấn không mất nhiều thời gian để nhập tâm vào nhân vật. Anh Tuấn là người có nhiều kinh nghiệm, khả năng dẫn dắt bạn diễn tốt nên đóng cùng anh ấy rất dễ chịu".

Sau mối tình với Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn kín tiếng chuyện tình cảm

Sau các dự án chung, mối quan hệ giữa Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh ngày càng bền chặt. Thời gian qua, khán giả thường xuyên bắt gặp cả hai xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của đối phương. Mỗi khi Ngọc Trinh tổ chức hoạt động cá nhân hay ra mắt dự án mới, Kiều Minh Tuấn gần như đều có mặt để ủng hộ. Khi người đẹp khai trương cơ sở kinh doanh, nam diễn viên cũng đích thân mang hoa đến chúc mừng. Tại các sự kiện, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh luôn thoải mái tương tác, trò chuyện và dành cho nhau những cái ôm thân tình. Dù không quá phô trương, cách ứng xử tự nhiên của cả hai đủ để cho thấy sự gắn bó và trân trọng mà họ dành cho nhau sau nhiều năm quen biết.

Ngọc Trinh cũng hạn chế chia sẻ chuyện đời tư trong vài năm qua

Ảnh: FBNV