Sooyoung (SNSD) lộ diện sau chia tay bạn trai 14 năm Jung Kyung Ho, có thái độ khiến nhiều người không tin vào mắt mình

Lần xuất hiện mới đây của Sooyoung đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo netizen châu Á.

Cặp trai tài gái sắc Sooyoung (SNSD) - Jung Kyung Ho "đường ai nấy đi" sau 14 năm hẹn hò chính là sự kiện được quan tâm nhất hiện tại. Theo nguồn tin độc quyền từ My Daily, nguyên nhân dẫn đến rạn nứt của cả hai là do lịch trình làm việc dày đặc. Jung Kyung Ho liên tục tham gia các dự án phim ảnh, trong khi Soo Young bận rộn với lịch trình qua lại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản khiến họ thiếu thời gian dành cho nhau. Do mối quan hệ ngày càng xa cách, cả hai quyết định chấm dứt chuyện tình cảm, trở về làm đồng nghiệp.

Sau khi tan vỡ, Sooyoung và Jung Kyung Ho đã dứt khoát đến mức bỏ theo dõi tài khoản Instagram của nhau. Do đó, không ít người nghi vấn cặp sao chia tay không êm đẹp. Thậm chí, có netizen còn cho rằng Jung Kyung Ho chính là người đã chủ động "đá" Sooyoung vì anh là người hủy follow chân dài SNSD trước. Cũng vì vậy mà mọi động thái của cặp sao, đặc biệt là nhà gái được công chúng theo dõi sít sao.

Cuộc tình hơn 1 thập kỷ của Sooyoung và Jung Kyung Ho đã khép lại. Ảnh: X.

Chỉ ít tiếng sau khi xác nhận chia tay Jung Kyung Ho, vào tối 9/6, Sooyoung đã lần đầu lộ diện thông qua story Instagram của 1 đồng nghiệp. Trong clip, nữ nghệ sĩ xuất hiện vui vẻ, thoải mái và rạng rỡ như mọi khi. Cô không hề có dấu hiệu suy sụp, sa sút nào như khán giả lo lắng. Hiện, người đẹp dành thời gian tập luyện cho vở nhạc kịch Người lái buôn thành Venice, trong đó cô sẽ đảm nhận vai Portia.

Từ đây, nhiều netizen cho rằng hiện tại, việc chia tay Jung Kyung Ho đã được Sooyoung tạm gác sang một bên để tập trung hoàn toàn vào công việc. Trên MXH, nhiều người mộ cảm thấy an tâm phần nào với trạng thái tinh thần phấn chấn, vẻ ngoài tươi tắn khó tin của Sooyoung. Cư dân mạng cũng để lại nhiều lời động viên thành viên nhóm SNSD sau khi cô rời bỏ cuộc tình lâu năm ngỡ đã có thể đi đến hôn nhân, kéo dài hơn 1 thập kỷ với tài tử Jung Kyung Ho.

Sau tin chia tay, Sooyoung có màn xuất hiện đáng chú ý trên trang cá nhân của 1 đồng nghiệp trong đoàn kịch.

Nữ ca sĩ nở nụ cười tươi rạng rỡ và đầy thoải mái

Tâm trạng, tinh thần của thành viên nhóm SNSD không hề bị ảnh hưởng vì biến cố tình cảm đổ vỡ. Ảnh: X.

Sooyoung và nam diễn viên Jung Kyung Ho gặp nhau vào tháng 9/2012 và sau đó bắt đầu hẹn hò bí mật. Đến năm 2014, cả 2 công khai mối quan hệ tình cảm. Họ từng là 1 trong những cặp đôi được yêu mến hàng đầu tại Kbiz. Đài truyền hình KBS2 thậm chí từng đề cập đến Sooyoung và Jung Kyung Ho như đại diện tiêu biểu cho những "cặp đôi trường tồn" trong ngành giải trí Hàn Quốc - nơi mà chuyện yêu đương vốn được xem là vấn đề nhạy cảm và dễ tan vỡ.

Vì cùng hoạt động trong giới giải trí nên cặp đôi thấu hiểu nỗi khổ, khó khăn của nhau. Họ luôn gửi tới đối phương những lời động viên kịp thời, cùng nỗ lực cố gắng trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Marie Claire, Jung Kyung Ho tâm sự anh biết ơn Sooyoung. Nhờ bạn gái, anh mới có được sự nghiệp thành công, tình cảm hạnh phúc như hôm nay. Theo tài tử, bí quyết để anh và Sooyoung gắn bó bền chặt là luôn lắng nghe nửa kia. "Bí quyết giữ lửa tình yêu sau hơn 1 thập kỷ gắn bó của tôi đó là luôn làm mọi thứ cùng cô ấy. Tôi chưa từng làm điều gì 1 mình cả. Sooyoung cứ ở bên tôi suốt thôi", Jung Kyung Ho chia sẻ.

Trong khi đó, ở buổi giao lưu với phóng viên hồi tháng 8/2023, Sooyoung cũng gửi lời cảm ơn tới bạn trai vì sẵn sàng đồng hành cùng cô: "Anh Kyung Ho rất yêu thích và còn dành nhiều sự quan tâm tới bộ phim mới của tôi. Bạn trai để ý tới thành tích rating phim còn hơn cả tôi nữa, sáng nào anh ấy cũng nhắn tin hỏi tôi về rating của Not Others. Có lẽ anh ấy biết tôi đã làm việc chăm chỉ vì bộ phim này. Tôi thật sự rất biết ơn bạn trai".

Đáng tiếc, đến cuối cùng, cặp sao vẫn giữa đường đứt gánh, không có 1 cái kết trọn vẹn nắm tay nhau vào lễ đường sau 14 năm gắn bó như bao người mong đợi.

Không có 1 đám cưới nào giữa Sooyoung và Jung Kyung Ho như fan mong đợi. Ảnh: X

Nguồn: X, KoreaBoo