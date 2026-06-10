Việc làm không thể tin nổi của cậu út nhà Angelina Jolie trong lễ tốt nghiệp

Hình ảnh mới về con trai út của Angelina Jolie - Brad Pitt khiến công chúng không tin nổi vào mắt mình.

Chiều 9/6, tờ Pagesix gây xôn xao khi đăng tải loạt hình ảnh mới về Knox - con trai út của Angelina Jolie và Brad Pitt ở thời điểm hiện tại, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Theo nguồn tin, cậu út nhà Jolie vừa tham dự lễ tốt nghiệp trung học của mình mới đây. Pax Thiên, Angelina Jolie cùng các thành viên trong gia đình cũng đã tới tiếp lửa cho Knox trong dịp đặc biệt.

Trước ống kính, Knox đã có bài phát biểu đáng nhớ trong ngày tốt nghiệp trung học. Bên dưới khu vực khán giả, nữ minh tinh Angelina Jolie được trông thấy đang dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của quý tử trên bục phát biểu.

Đặc biệt, ở giữa bài phát biểu, Knox đã vô tình thốt ra 1 câu chửi thề ngay trước mặt Pax Thiên và các thành viên trong gia đình mình: “Đêm nay, tôi sẽ thượng đài tại giải Total Sonic Knockout 5 vào lúc 12 giờ 45 phút sáng, mọi người nhớ đón xem nhé. Tôi sẽ hạ gục *** bọn họ. Lên luôn nào!”. Ngay sau bài phát biểu, chàng trai 18 tuổi đã nhận được những tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt nhưng cũng vướng bàn tán.

Knox văng tục trước mặt Pax Thiên, Angelina Jolie và các thành viên trong gia đình ở buổi lễ tốt nghiệp mới đây. Ảnh: X

Chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, Knox đã tham gia 1 trận đấu Muay Thái được tổ chức ở Los Angeles, Mỹ. Trong suốt trận đấu, cậu liên tục tung ra nhiều đòn tấn công chuẩn xác nhắm vào đối thủ. Dù bản thân cũng phải dính vài đòn từ đối phương song cậu út nhà Jolie không hề nao núng và vẫn giữ được khí thế thi đấu hừng hực. Truyền thông Mỹ cũng dành nhiều lời khen ngợi cho thần thái và tinh thần thi đấu của Knox. Thậm chí, hình ảnh trên sàn đấu của chàng thanh niên 18 tuổi còn khiến nhiều khán giả liên tưởng tới vai diễn huyền thoại của cha cậu - tài tử Brad Pitt trong bộ phim đình đám 1 thời Fight Club. Ngoài ra, màn cởi trần khoe body săn chắc, rắn rỏi của Knox cũng khiến khán giả không khỏi trầm trồ, xuýt xoa.

Knox cởi trần khoe body nóng hừng hực hơn cả sa mạc. Ảnh: Pagesix

Knox có màn thể hiện đầy ấn tượng trên sàn đấu mới đây. Ảnh: Pagesix

Được biết, Knox có niềm đam mê mãnh liệt với Muay Thái trong vài năm trở lại đây. Còn nhớ hồi tháng 6 năm ngoái, cậu từng chiếm sóng truyền thông - mạng xã hội khi giành về được huy chương vàng tại giải đấu võ thuật IKF Point Muay Thai.

Knox sinh năm 2008, có tên đầy đủ là Knox Léon Jolie-Pitt. Trong đó, Knox được đặt theo tên ông nội của Brad Pitt - Hal Knox Hillhouse. Ở tuổi 18, chàng trai trẻ gây ấn tượng mạnh với chiều cao hơn 1m80, ngoại hình săn chắc rắn rỏi cùng mái tóc thường được nhuộm những màu nổi bần bật.

Ngoại hình ở tuổi trưởng thành của Knox cũng gây nhiều tranh cãi, bàn tán trên mạng suốt thời gian qua. Ký giả Daily Mail nhận xét, cậu mang nét bảnh bao gợi nhớ đến bố mình hồi trẻ. Nhưng khi ảnh của Knox được đăng lại trên mạng xã hội, nhiều khán giả lại bình luận rằng cậu thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ hơn.

Bên cạnh đó, công chúng hiện cũng không rõ định hướng nghề nghiệp của cậu út nhà Jolie. Khi còn nhỏ, cậu từng phủ kín truyền thông khi tham gia lồng tiếng cho nhân vật Kuku trong phim Kungfu Panda (2016). Thế nhưng, hiện anh chàng không hề có ý định nối nghiệp bố mẹ để trở thành diễn viên. Lúc trước, Knox từng được mời đóng 1 vai nhỏ trong phim Maleficent: Mistress of Evil với mẹ mình nhưng cậu không hứng thú tham gia nên đã từ chối.

Sau khi bố mẹ ly hôn hồi năm 2016, Knox hiện sống cùng mẹ tại Los Angeles, Mỹ. Đến nay, Knox là người con duy nhất chưa thể hiện lập trường trong mối quan hệ với bố. Cụ thể, cậu vẫn giữ họ Pitt của bố trong tên mình và chưa từng có động thái trách móc Brad Pitt.

Ở tuổi 18, Knox gây chú ý với diện mạo trưởng thành. Ảnh: Pagesix

Nguồn: Pagesix