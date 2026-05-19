Danh tính con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie vừa bị đồn qua đời khiến cả MXH dậy sóng

Nhắc đến gia đình đình đám của Hollywood, công chúng gần như không thể bỏ qua đại gia đình của Angelina Jolie và Brad Pitt. Trong số 6 người con của cặp sao nổi tiếng này, Pax Thiên Jolie-Pitt luôn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý đặc biệt bởi xuất thân Việt Nam, tuổi thơ nhiều biến động và hàng loạt tranh cãi liên quan đến gia đình suốt nhiều năm qua.

Vào ngày 18/5, nhiều người hoảng hốt, bàng hoàng trước tin đồn Pax Thiên đã qua đời. Tuy nhiên, người hâm mộ Angelina Jolie ngay lập tức bác bỏ, cho biết đây tin đồn vô căn cứ, sai sự thật. Thông tin này xuất phát từ 1 trang Facebook thường xuyên sử dụng hình ảnh cắt ghép hoặc AI, đăng tải các nội dung giật gân, sai sự thật liên quan đến Angelina Jolie và gia đình cô để câu tương tác.

Trong diễn biến mới nhất, Pax Thiên đã lộ diện tại cùng mẹ tại lễ tốt nghiệp của em gái Zahara. Con trai gốc Việt của nữ minh tinh đình đám cho thấy anh chàng vẫn vô cùng khỏe mạnh, qua đó dập tắt tin đồn đột tử.

Pax Thiên vừa lộ diện sau tin đồn qua đời với diện mạo hoàn toàn khỏe mạnh, qua đó đập tan tin đồn thất thiệt.

Từ cậu bé gốc Việt trong trại trẻ mồ côi đến con nuôi của minh tinh Hollywood

Pax Thiên có tên đầy đủ là Pax Thiên Jolie-Pitt, sinh ngày 29/11/2003 tại TP.HCM, Việt Nam. Tên khai sinh của cậu là Phạm Quang Sáng. Theo nhiều thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải, mẹ ruột của Pax Thiên không đủ điều kiện nuôi dưỡng nên cậu được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ Tam Bình từ khi còn nhỏ.

Pax Thiên được nhận nuôi từ nhó.

Năm 2007, Angelina Jolie sang Việt Nam làm thủ tục nhận nuôi Pax Thiên khi cậu mới khoảng 3 tuổi. Thời điểm đó, nữ diễn viên vẫn đang trong mối quan hệ với Brad Pitt. Sau khi hoàn tất thủ tục, cậu bé được đổi tên thành Pax Thiên Jolie-Pitt. Cái tên “Pax” mang ý nghĩa “hòa bình” trong tiếng Latin, còn “Thiên” được giữ lại từ tên gốc như một cách duy trì sự kết nối với quê hương Việt Nam.

Việc được nhận nuôi bởi cặp sao nổi tiếng nhất Hollywood khi ấy khiến Pax Thiên nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Hình ảnh cậu bé gốc Việt thường xuyên xuất hiện cùng gia đình Jolie-Pitt tại sân bay, sự kiện hay những chuyến từ thiện quốc tế từng thu hút sự quan tâm rất lớn của báo chí.

Cậu có tuổi thơ hạnh phúc bên bố mẹ.

Tuổi thơ trong gia đình nổi tiếng bậc nhất Hollywood

Lớn lên trong gia đình có bố mẹ là siêu sao quốc tế, Pax Thiên trải qua tuổi thơ khá khác biệt. Angelina Jolie nhiều lần chia sẻ rằng cô muốn các con được phát triển tự nhiên, tự do khám phá bản thân thay vì bị ép buộc theo khuôn mẫu Hollywood. Pax Thiên được cho là có tính cách khá kín tiếng, ít xuất hiện công khai hơn một số anh chị em khác như Shiloh Jolie hay Zahara Jolie. Tuy nhiên, cậu vẫn thường đồng hành cùng mẹ trong nhiều chuyến công tác và hoạt động nhân đạo.

Trong một số cuộc phỏng vấn, Angelina Jolie từng cho biết Pax Thiên yêu thích nghệ thuật, nhiếp ảnh và có thiên hướng sáng tạo. Cậu từng tham gia hỗ trợ hậu trường cho một số dự án phim của mẹ, bao gồm công việc liên quan đến hình ảnh và nhiếp ảnh trường quay.

Năm 2022, Pax Thiên gây chú ý khi xuất hiện với vai trò trợ lý đạo diễn trong phim Without Blood do Angelina Jolie thực hiện. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng cậu có thể theo đuổi công việc phía sau máy quay thay vì trở thành diễn viên nổi tiếng như bố mẹ.

Pax Thiên trợ giúp mẹ làm phim.

Mối quan hệ với Brad Pitt và những rạn nứt gia đình gây chấn động

Nếu thời thơ ấu của Pax Thiên gắn liền với hình ảnh gia đình hoàn hảo Hollywood, thì biến cố lớn xảy ra khi Angelina Jolie và Brad Pitt ly hôn vào năm 2016. Cuộc chia tay của cặp sao nhanh chóng trở thành một trong những vụ ly hôn ồn ào nhất Hollywood, kéo dài nhiều năm với hàng loạt tranh chấp liên quan đến quyền nuôi con, tài sản và nhà máy rượu Château Miraval.

Trong giai đoạn đó, truyền thông quốc tế liên tục đưa tin về việc mối quan hệ giữa Brad Pitt và một số người con trở nên căng thẳng. Pax Thiên cũng được cho là đứng về phía mẹ trong nhiều vấn đề gia đình. Năm 2023, mạng xã hội từng lan truyền bài đăng cũ được cho là của Pax Thiên vào Ngày của Cha năm 2020. Trong bài viết gây xôn xao này, Pax Thiên bị cho là đã chỉ trích Brad Pitt bằng những lời lẽ khá gay gắt, gọi nam diễn viên là “người đáng khinh” và cho rằng ông khiến các con cảm thấy sợ hãi.

Pax Thiên đứng về phía mẹ, công kích bố Brad Pitt.

Dù tính xác thực hoàn toàn của bài đăng không được phía Pax Thiên chính thức xác nhận công khai, vụ việc vẫn gây chấn động truyền thông quốc tế. Nó cũng khiến công chúng càng chú ý hơn đến những rạn nứt kéo dài trong gia đình Jolie-Pitt. Nhiều ý kiến cho rằng việc lớn lên giữa áp lực truyền thông, cuộc ly hôn đình đám của bố mẹ cùng sự soi mói của công chúng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các con của cặp sao.

Những tranh cãi quanh đời sống cá nhân

Bên cạnh câu chuyện gia đình, Pax Thiên cũng từng vướng vào một số tranh cãi liên quan đến đời sống cá nhân. Trong vài năm gần đây, cậu thường xuyên bị paparazzi ghi lại hình ảnh lái xe điện tốc độ cao tại Los Angeles. Một số lần xuất hiện với phong cách nổi loạn, thiếu an toàn giao thông hoặc biểu cảm khó chịu trước ống kính cũng khiến Pax Thiên trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Năm 2024, truyền thông quốc tế đưa tin Pax Thiên gặp tai nạn giao thông khi điều khiển xe đạp điện ở Los Angeles. Theo các nguồn tin, cậu bị chấn thương và phải nhập viện điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Vụ việc làm dấy lên nhiều tranh luận về lối sống của các “rich kid Hollywood” cũng như áp lực mà con cái người nổi tiếng phải đối mặt khi trưởng thành dưới ánh đèn truyền thông.

Dù vậy, cũng có không ít ý kiến bênh vực Pax Thiên. Nhiều người cho rằng cậu vốn không phải nghệ sĩ hoạt động giải trí chuyên nghiệp nhưng vẫn liên tục bị truyền thông săn đón vì danh tiếng của bố mẹ. Điều này khiến mọi hành động đời thường đều dễ dàng trở thành đề tài tranh cãi.

Thói "dân tổ" khiến Pax Thiên phải nhập viện.

Cuộc sống kín tiếng và lựa chọn tránh xa hào quang

Khác với nhiều “con nhà sao” tận dụng danh tiếng để bước vào showbiz, Pax Thiên có xu hướng sống kín tiếng hơn. Cậu hiếm khi trả lời phỏng vấn, không sử dụng mạng xã hội công khai và gần như không chia sẻ đời tư trước truyền thông. Những lần xuất hiện đáng chú ý của Pax Thiên chủ yếu là khi đi cùng mẹ hoặc tham gia các dự án hậu trường. Nhiều nguồn tin cho biết cậu yêu thích nhiếp ảnh, hội họa và các công việc sáng tạo mang tính cá nhân.

Dù luôn là cái tên gây tò mò với công chúng quốc tế, Pax Thiên dường như lựa chọn cuộc sống tương đối tách biệt khỏi hào quang Hollywood. Chính sự bí ẩn này càng khiến truyền thông và người hâm mộ quan tâm nhiều hơn đến hành trình trưởng thành của cậu bé gốc Việt năm nào. Từ một đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi ở Việt Nam đến thành viên của gia đình nổi tiếng bậc nhất thế giới, cuộc đời của Pax Thiên Jolie-Pitt luôn gắn liền với sự chú ý đặc biệt từ truyền thông quốc tế.

Đằng sau ánh hào quang Hollywood là hành trình trưởng thành không hề dễ dàng, với áp lực danh tiếng, biến cố gia đình và vô số tranh cãi công khai. Tuy nhiên, Pax Thiên vẫn là nhân vật khiến công chúng tò mò bởi xuất thân đặc biệt, cá tính kín tiếng và mối liên kết hiếm có giữa Việt Nam với một trong những gia đình quyền lực nhất Hollywood.