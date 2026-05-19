"Tan chảy" khoảnh khắc Lisa nhận món quà từ fan lớn tuổi, có gì mà hút cả triệu view?

Mới đây, 1 đoạn clip từ năm ngoái bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và vô số bình luận thích thú. Nhân vật chính không ai khác là Lisa (BLACKPINK), với khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ấm áp tại sự kiện công chiếu series đình đám The White Lotus ở Bangkok, Thái Lan.

Trong video được chia sẻ rộng rãi, giữa không khí náo nhiệt của sự kiện, một người phụ nữ lớn tuổi đứng khá ngập ngừng muốn tiếp cận Lisa Trên tay bác là hộp xôi xoài - món ăn đặc trưng nổi tiếng của Thái Lan - được chuẩn bị để tặng Lisa. Ban đầu, bác có phần rụt rè vì xung quanh đông người. Lisa đã nhanh chóng nhận ra, cô cúi người nhận lấy hộp xôi xoài bằng hai tay với thái độ lễ phép và thân thiện. Cô liên tục mỉm cười cảm ơn rồi vui vẻ trò chuyện cùng fan lớn tuổi. Không dừng lại ở đó, Lisa còn nán lại chụp ảnh lưu niệm và thể hiện sự trân trọng rõ rệt với món quà giản dị nhưng chứa đầy tình cảm. Chính biểu cảm tự nhiên, gần gũi của cô đã khiến nhiều người “tan chảy”.

Khoảnh khắc Lisa nhận xôi xoài từ fan lớn tuổi khiến ai cũng "tan chảy". Clip: TikTok

Bác lớn tuổi đã cất công chuẩn bị xôi xoài tặng Lisa. Ảnh: TikTok

Ban đầu, bác khá ngần ngại tiếp cận Lisa. Ảnh: TikTok

Tuy nhiên, nữ idol đã nhanh chóng nhận ra, cô nhận quà bằng cả 2 tay, cúi người trò chuyện với bác. Ảnh: TikTok

Cô còn chụp ảnh kỷ niệm cùng fan đặc biệt. Ảnh: TikTok

Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho cách ứng xử tinh tế của Lisa. Nhiều ý kiến cho rằng dù đã là ngôi sao toàn cầu, cô vẫn luôn giữ được sự khiêm tốn và thân thiện với người hâm mộ. Đặc biệt, việc Lisa nâng niu món xôi xoài – một sản vật quen thuộc của quê hương Thái Lan – càng khiến khoảnh khắc trở nên ý nghĩa hơn trong mắt công chúng.

Không ít fan nhận xét rằng chính sự chân thành trong những hành động nhỏ đã giúp Lisa luôn duy trì sức hút đặc biệt suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Lisa luôn nổi tiếng với việc biết ơn tình cảm của fan, nhưng cách cô đối đãi với những fan lớn tuổi lại mang đến một cảm giác dịu dàng và ấm áp rất riêng, khiến người xem cảm thấy được an ủi và truyền năng lượng tích cực. Những khoảnh khắc đời thường như vậy thường dễ tạo đồng cảm và lan tỏa mạnh mẽ không kém gì những hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu.

Lisa tại sự kiện công chiếu ngày hôm đó. Ảnh: Instagram

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là rapper, dancer, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng toàn cầu, được biết đến là thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Lisa là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng Kpop toàn cầu”. Năm 2024, cô thành lập công ty riêng LLOUD, định hướng phát triển sự nghiệp độc lập song song với hoạt động cùng BLACKPINK. Cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Met Gala, Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria's Secret Fashion Show và sắp tới là lễ khai mạc World Cup 2026.

Ảnh: Getty Images

Lisa từ cô bé Thái Lan đến Hàn Quốc làm idol hiện đã trở thành nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ảnh: Getty Images

Nguồn: TikTok