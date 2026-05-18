Nam thần là "thanh mai trúc mã" của Lisa (BLACKPINK) trên thảm đỏ Cannes: Quấn ống loe, tóc bổ luống và đôi môi căng mọng toàn filler?

Sáng 18/5, tờ Koreaboo đưa tin, nam ca sĩ BamBam của nhóm nhạc đình đám GOT7 vừa có màn sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 79. BamBam là 1 trong những ngôi sao Kpop hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh năm nay, cho nên màn lộ diện của nam thần tượng sinh năm 1997 ban đầu vốn được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tạo nên 1 “cú nổ” truyền thông. Thế nhưng, thực tế lại diễn ra hoàn toàn ngược lại, không theo đúng những gì fan mong đợi.

Xuất hiện trước ống kính truyền thông quốc tế, BamBam lựa chọn phong cách lịch lãm, cổ điển với hy vọng tạo dấu ấn cho riêng mình. Anh diện bộ suit 2 hàng khuy kết hợp cùng quần âu ống rộng thời thượng trong màn đổ bộ thảm đỏ Cannes mới đây. Để tăng thêm phần tinh tế, nam ca sĩ phối bộ trang phục bóng bẩy với nhiều trang sức đắt tiền cùng đôi giày da cao cấp.

Thế nhưng, phong cách thời trang nói trên lại hoàn toàn không thể cứu vãn nổi nhan sắc thảm họa của BamBam trong màn lộ diện trên thảm đỏ danh giá. Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng đã đồng loạt thể hiện sự ngỡ ngàng, không tin nổi vào mắt mình trước diện mạo khác lạ của thành viên GOT7. Đặc biệt, công chúng đã đổ đồn sự chú ý vào đôi môi sưng phồng như cặp xúc xích chập đôi của nam idol sinh năm 1997. Thậm chí, nhiều khán giả còn nghi ngờ nam thần tượng đã tiêm filler môi quá đà, khiến đôi môi trở nên đặc biệt khác thường và tự biến mình thành thảm họa trên thảm đỏ Cannes năm nay. Không chỉ vậy, kiểu tóc bổ luống càng tăng thêm độ sến sẩm cho gương mặt của thành viên nhóm GOT7.

Khán giả giật mình khi chứng kiến diện mạo của BamBam trên thảm đỏ Cannes. Nhiều netizen còn dụi mắt mãi vì không tin nổi nam idol lại xuất hiện với đôi môi như vậy trên thảm đỏ sự kiện danh giá. Thậm chí, BamBam còn bị nghi tiêm filler môi quá đà dẫn tới thành thảm họa thẩm mỹ. Ảnh: X

Nhìn nụ cười hiện tại của anh chàng, nhiều khán giả chỉ còn thấy là lạ, không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với gương mặt nam ngôi sao này. Ảnh: Getty Images

Khán giả bỗng nuối tiếc cho diện mạo trước đây của BamBam. Hồi trước, đôi môi của nam thần tượng không sưng phồng đáng ngại như hiện tại và nụ cười cũng trông tươi tắn, tự nhiên hơn hẳn. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng hiện phản ứng vô cùng tiêu cực trước diện mạo mới của BamBam: “Tại sao anh ấy lại đi tiêm tận 127 ml filler vào môi thế này?”, “Đôi môi đầy filler đó trông thật thảm họa”, “Chuyện gì đã xảy ra với đôi môi của anh ấy vậy?”, “Đây là kiểu tóc tồi tệ nhất dành cho nam giới. Nó dìm nhan sắc của anh ấy 1 cách thảm hại” ,...

BamBam từng là ngôi sao nhí nổi tiếng tại Thái Lan trước khi chính thức trở thành idol hoạt động ở Kpop. Kể từ khi chỉ mới 5 tuổi, anh chàng đã đều đặn xuất hiện trên TV với hàng loạt các CF quảng cáo sữa, kem, kẹo mút, KFC,… tại Thái.

Sau khi lớn hơn và có cơ hội sang Hàn Quốc, BamBam đã đầu quân vào “ông lớn” JYP. Anh thực tập khoảng 3 năm rưỡi tại JYP trước khi ra mắt với tư cách là thành viên của GOT7. Càng ngày, BamBam càng thể hiện được khả năng của mình và dần được mệnh danh là vua rap và nhảy của GOT7. Ngoài tài năng, nét đẹp riêng và độc đáo đậm chất Thái Lan của BamBam cũng là điểm nhấn khiến anh chàng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Tại Kpop, BamBam còn nổi tiếng với tình bạn “thanh mai trúc mã” với Lisa (BLACKPINK). Lisa - Bambam đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ xíu, đến nay đã được 19 năm. Họ cùng tham gia cuộc thi LG Entertainer và thậm chí đã ở chung 1 team có tên We Zaa Cool. Hồi nhỏ, Lisa cao lớn hơn hẳn Bambam, khiến anh chàng từng gọi cô bạn cùng tuổi là... chị. Nhiều nguồn tin cho biết 2 bên gia đình có quen biết nhau. Mẹ Lisa và mẹ Bambam còn từng chụp ảnh chung với đối phương.

BamBam là bạn “thanh mai trúc mã” với Lisa. Ảnh: X

Bên cạnh đó, BamBam còn từng dính nghi vấn hẹn hò Jennie (nhóm BLACKPINK) song đã mạnh mẽ đứng ra phủ nhận. Còn nhớ hồi tháng 9 năm 2024, “team qua đường” đã bắt gặp Jennie - BamBam cùng xuất hiện tại nhà hàng Sushi Park, Los Angeles, Mỹ. 2 ngôi sao Kpop đình đám vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Vì họ chưa từng tương tác với nhau trước đó nên cư dân mạng không ngừng đồn đoán rằng Jennie - BamBam đang hẹn hò.

Ngay sau đó, đại diện công ty ODDATELIER của Jennie đã lên tiếng thông qua tờ Osen: “Tin đồn hẹn hò của Jennie và BamBam là vô căn cứ. Cả 2 chỉ gặp nhau ở Mỹ và dùng bữa với tư cách bạn bè thân thiết” . Được biết, trong bữa ăn ở Los Angeles còn có quản lý của cả 2 người.

Tới đầu năm 2025, đích thân BamBam cũng lên tiếng bác bỏ thông tin hẹn hò Jennie: “Đó không phải là mối quan hệ tình cảm đâu. Chúng tôi chỉ ra ngoài và dùng bữa với nhau thôi mà. Mọi người cứ toàn nghĩ tôi đang hẹn hò mỗi khi tôi xuất hiện cùng ai đó”.

Bức ảnh Jennie và BamBam cùng đi ăn ở Los Angeles, Mỹ đã làm dậy sóng mạng xã hội. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo