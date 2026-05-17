Mỹ nhân ngã đẹp nhất Baeksang đến Cannes: Không ngã nữa vẫn cực kỳ cuốn hút!

Chỉ vài ngày sau khi trở thành tâm điểm của truyền thông với màn "ngã đẹp như phim" trên thảm đỏ Baeksang 2026, Shin Hyun Been đã lập tức có mặt tại nước Pháp để tham dự Liên hoan phim Cannes. Lần này, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, nhưng nữ diễn viên vẫn khiến công chúng phải ngoái nhìn bởi khí chất thanh tao, khác biệt giữa dàn mỹ nhân rực rỡ.

Shin Hyun Been đến Cannes năm nay để quảng bá cho dự án điện ảnh mới mang tên Colony. Ngay từ khi xuất hiện, cô đã nhanh chóng được người hâm mộ nhận ra và gọi tên bằng biệt danh mới "Mỹ nhân ngã đẹp nhất Baeksang" – một sự cố hy hữu nhưng lại giúp cô ghi điểm nhờ cách xử lý bình tĩnh và thần thái vẫn vô cùng chuyên nghiệp.

Cú ngã viral của Shin Hyun Been tại Baeksang vừa qua. Ảnh: Starnews

Dù ngã nhưng cô vẫn rất xinh đẹp và thanh lịch. Ảnh: Xportsnews

Cô còn được gọi là "nàng tiên cá". Ảnh: Dispatch

Tại Cannes 2026, Shin Hyun Been đã thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế qua hai sự kiện quan trọng. Tại buổi photocall, nữ diễn viên lựa chọn bộ trang phục tông màu be trung tính. Thiết kế tối giản giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh và vẻ ngoài dịu dàng vốn có. Giữa miền Nam nước Pháp, Shin Hyun Been hiện lên như một làn gió mát lành, không quá phô trương nhưng cực kỳ dễ chịu.

Shin Hyun Been diện set đồ màu be thanh lịch. Ảnh: Dispatch

Cô làm tóc và trang điểm đơn giản. Ảnh: Dispatch

Điều này tôn lên thần thái thanh lịch...

... và nhan sắc tự nhiên của nữ diễn viên. Ảnh: Dispatch

Vẻ đẹp của Shin Hyun Been thu hút mọi ống kính. Ảnh: Dispatch

Trên thảm đỏ chính thức của Cannes, cô chọn thiết kế váy quây màu đen quyền lực với điểm nhấn là phần thân trên đính đá tinh xảo. Những viên đá bắt sáng theo từng bước đi của cô, tạo nên vẻ sang trọng nhưng vẫn giữ được nét kín đáo, mực thước của một diễn viên thực lực.

Nhiều ý kiến cho rằng Shin Hyun Been không sở hữu vẻ đẹp rực rỡ hay sắc sảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc.Tuy nhiên, điều làm nên thương hiệu của cô chính là sự thanh lịch tự nhiên. Cô mang một vẻ đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng và rất có chiều sâu. Khí chất của một diễn viên điện ảnh giúp cô luôn thu hút ống kính dù không cần những biểu cảm cường điệu. Giữa một thảm đỏ Cannes đầy rẫy những chiêu trò hay trang phục cắt xẻ táo bạo, sự xuất hiện dịu dàng của Shin Hyun Been lại trở thành điểm nhấn "hút mắt" lạ thường.

Ảnh: Dispatch

Shin Hyun Been diện váy đen với thân trên đính đá trên thảm đỏ. Ảnh: Dispatch

Cô trung thành với phong cách làm tóc, trang điểm tự nhiên. Ảnh: Dispatch

Dù vậy, cô không hề bị mờ nhạt. Ảnh: Dispatch

Nữ diễn viên thu hút qua ống kính. Ảnh: Dispatch

Dù được biết đến rộng rãi trong vài năm gần đây, Shin Hyun Been thực chất là một "viên ngọc" đã được mài giũa qua rất nhiều vai diễn khó. Cô có tên thật là Kwak Hyun Been, sinh năm 1986. Nữ diễn viên tốt nghiệp Khoa Lý thuyết Nghệ thuật, Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Trước khi ra mắt, cô từng là chủ tịch hội sinh viên khoa và có niềm đam mê với sách vở, nấu ăn, du lịch cùng việc thăm thú bảo tàng, gallery nghệ thuật.

Sự nghiệp diễn xuất của cô bắt đầu năm 2010 với phim He's on Duty. Vai diễn người lao động Việt Nam đối mặt phân biệt đối xử đã giúp cô giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards lần thứ 47. Cô gây ấn tượng qua nhiều vai diễn đa dạng: từ cổ trang trong Warrior Baek Dong-soo , đến vai bác sĩ Jang Gyeo Ul trong series hit Hospital Playlist (2020-2021), nữ chính Confession , Tell Me That You Love Me , hay các dự án gần đây như Reborn Rich , Cinderella at 2 AM .

Với vai diễn trong The Ugly (2025), cô tiếp tục nhận đề cử tại Baeksang 2026. Shin Hyun Been thường được khen ngợi vì khả năng nhập vai sâu, biểu cảm tinh tế và sự kiên trì trong sự nghiệp. Về đời tư, cô giữ lối sống kín tiếng, tập trung vào công việc và sở thích cá nhân. Cô hiện thuộc quản lý của Yooborn Company. Shin Hyun Been là minh chứng rõ nét cho thấy sức hút thực sự đến từ sự chân thành và phong cách riêng, chứ không chỉ dừng ở vẻ ngoài. Từ Baeksang đến Cannes, cô đang viết tiếp hành trình ấn tượng của mình trên bản đồ điện ảnh quốc tế.

Shin Hyun Been là diễn viên đa tài của Kbiz. Ảnh: Singles

Nguồn: Dispatch