Thảm đỏ Cannes ngày 4: "Thiên thần nội y" giấu bụng bầu, BamBam (GOT7) để tóc bổ luống bị dìm tơi tả

Liên hoan phim Cannes 2026 đã đi đến ngày thứ 4 với rất nhiều hoạt động sôi nổi. Cả dàn sao đình đám như Lý Băng Băng, John Travolta, Barbara Palvin - Dylan Sprouse, Chompoo Araya, Gemini, BamBam (GOT7), Becky Armstrong, Romee Strijd... đã đổ bộ thảm đỏ công chiếu phim Karma, thu hút sự chú ý lớn của công chúng.

Sau màn công bố bụng bầu tại thảm đỏ hôm qua, "thiên thần nội y" Barbara Palvin lại chọn 1 thiết kế váy sơ mi giấu bụng bầu trước công chúng. Dù vậy, nhan sắc xinh đẹp cùng những cử chỉ tình tứ của vợ chồng cô vẫn khiến fan phải phát cuồng. Thảm đỏ Cannes hôm nay cũng chứng kiến đạo diễn Vincent Macaigne bế bổng siêu mẫu Laetitia Casta, tạo nên khung cảnh vô cùng thú vị. Có khá nhiều sao Thái đổ bộ trong ngày hôm nay, nhưng không phải ai cũng tạo được ấn tượng. Nam idol BamBam (GOT7) đã trở thành "thảm họa" khi để kiểu tóc bổ luống dìm hàng visual.

Sau màn khoe bụng bầu, "thiên thần Victoria's Secret" Barbara Palvin lại chọn thiết kế giấu bụng. Ảnh: Getty Images

Visual đỉnh cao của cô thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: Getty Images

Chồng nữ người mẫu - ngôi sao Zach & Cody Dylan Sprouse hết lòng chăm sóc vợ trên thảm đỏ. Ảnh: Getty Images

Anh cẩn thận nâng tà váy cho Barbara...

... rồi đỡ cô bước lên cầu thang. Ảnh: Getty Images

Siêu mẫu Pháp Laetitia Casta gợi cảm ở tuổi 48. Ảnh: Getty Images

Cô cùng đạo diễn Vincent Macaigne khiêu vũ trên thảm đỏ. Ảnh: Getty Images

Rồi bất ngờ vị đạo diễn bế bổng cô lên. Ảnh: Getty Images

Đây là khoảnh khắc thú vị nhất thảm đỏ hôm nay. Ảnh: Getty Images

Lý Băng Băng đến dự Cannes trong chiếc váy bạc vừa gợi cảm vừa thanh lịch. Ảnh: Getty Images

Chiếc váy tôn lên vóc dáng mảnh mai của nữ minh tinh Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Nhan sắc tuổi 53 của cô vẫn rất nổi bật qua ống kính Getty Images. Ảnh: Getty Images

Có khá đông sao Thái đổ bộ thảm đỏ hôm nay. Ảnh: Getty Images

Đầu tiên phải kể đến "chị đại" Chompoo Araya. Ảnh: Getty Images

Nữ diễn viên khoe khéo vòng 1, diện trang sức xa xỉ. Ảnh: Getty Images

Nam thần Gemini cao lớn nổi bật, diện vest đen lịch lãm. Ảnh: Getty Images

Đây là lần đầu tiên anh dự Cannes, và cũng là đại diện đầu tiên của "đế chế" GMMTV đặt chân đến thảm đỏ danh giá này. Ảnh: Getty Images

Gemini trông tự tin và cuốn hút. Ảnh: Getty Images

Vẻ điển trai của Gemini khiến fan phải xao xuyến. Ảnh: Getty Images

Đây cũng là lần đầu tiên BamBam (GOT7) đến Cannes. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, màn xuất hiện của anh lại không gây được ấn tượng như kỳ vọng. Ảnh: Getty Images

Fan phát hoảng khi nam idol này để kiểu tóc bổ luống. Ảnh: Getty Images

BamBam bị dìm visual thê thảm. Ảnh: Getty Images

Quân đoàn sao Thái Lan tại Cannes hôm nay còn có Nychaa. Ảnh: Getty Images

Nữ diễn viên diện váy khoe lưng trần táo bạo. Ảnh: Getty Images

Cận cảnh gương mặt sắc sảo của Nychaa. Ảnh: Getty Images

Cuối cùng là nữ diễn viên Becky Armstrong của phim Cô Gái Đến Từ Hư Vô. Ảnh: Getty Images

Mỹ nhân 24 tuổi sở hữu nhan sắc ngọt ngào. Ảnh: Getty Images

Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Kjær Theilvig diện váy vàng mơ nữ tính. Ảnh: Getty Images

Cô sở hữu nhan sắc được ví như búp bê Barbie. Ảnh: Getty Images

Victoria Kjær Theilvig nổi bật trước "rừng" ống kính. Ảnh: Getty Images

Á hậu Hoàn vũ 2015 Ariadna Gutierrez diện váy trắng tôn hình thể. Ảnh: Getty Images

Sau 11 năm, Ariadna Gutierrez vẫn xinh đẹp sắc sảo như thế. Ảnh: Getty Images

"Thiên thần nội y" Romee Strijd khoe khéo đôi chân dài...

... và cả vòng 1 o ép. Ảnh: Getty Images

Minh tinh huyền thoại nước Pháp Isabelle Huppert. Ảnh: Getty Images

Minh tinh đình đám nước Pháp Marion Cotillard diện váy da độc đáo. Ảnh: Getty Images

Minh tinh 68 tuổi Andie Macdowell rạng ngời trên thảm đỏ Cannes. Ảnh: Getty Images

Mái tóc bạc tự nhiên càng tôn lên khí chất của minh tinh Mỹ. Ảnh: Getty Images

Ca sĩ Pixie Lott xinh xắn đáng yêu. Ảnh: Getty Images

Tài tử huyền thoại John Travolta. Ảnh: Getty Images

Tài tử Philippe Lacheau phong độ. Ảnh: Getty Images

Maia Cotton đẹp tựa nàng thơ. Ảnh: Getty Images

Simone Ashley hóa bông hồng đỏ. Ảnh: Getty Images

Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ Dilan Iek Deniz. Ảnh: Getty Images

"Trùm làm lố" Elena Lenina đội cả chiếc giày lên đầu. Ảnh: Getty Images

Honey Tian Mi đeo cả vương miện lẫn sash Hoa hậu châu Á vẫn không ai quan tâm. Ảnh: Getty Images

